یکی از روزنامه‌های چینی گزارش داده که سیستم‌عامل اختصاصی هواوی احتمالا در ماه آگوست یا سپتامبر (مرداد یا شهریور) امسال عرضه می‌شود. طبق این گزارش، نام این سیستم‌عامل در چین HongMeng OS است ولی در دیگر مناطق جهان به‌عنوان Oak OS معرفی می‌شود. همچنین ظاهرا هواوی مشغول آزمایش همه‌جانبه برای بررسی جوانب مختلف این سیستم‌عامل است.

در رابطه با سیستم‌عامل اختصاصی هواوی در چند سال گذشته اخبار پراکنده‌ای منتشر شده که ظاهرا این شرکت برای زمانی که دسترسی خود را به اندروید از دست بدهد و به قول معروف برای روز مبادا، چنین سیستم‌عاملی توسعه داده است.

برای یادآوری باید بگوییم که مدتی قبل دولت آمریکا شرکت هواوی را در لیست سیاه خود قرار داد و به همین خاطر شرکت‌های آمریکایی مانند گوگل دیگر نمی‌توانند با این شرکت چینی همکاری داشته باشند و در نتیجه گوگل مجوزهای مربوط به اندروید گوشی‌های هواوی را باطل کرد. البته کمی بعد مجوز موقتی به هواوی داده شد تا برای مدت محدودی بتواند از مواردی مانند دسترسی اندروید بهره ببرد. اما این مجوز در ماه آگوست به اتمام می‌رسد و هواوی‌ یا باید از طریق پروژه متن‌باز اندروید به این سیستم‌عامل دسترسی پیدا کند (که آپدیت‌های امنیتی رسمی و سرویس‌های پلی استور را از دست می‌دهد) یا اینکه سیستم‌عامل مستقلی را ارائه دهد.

هنوز در مورد ماهیت سیستم‌عامل اختصاصی هواوی‌ اطلاعات چندان موثقی منتشر نشده ولی با توجه به شواهد و قرائن، هم هواوی‌ و هم گوگل علاقه‌ی زیادی به انتشار سیستم‌عامل Oak OS ندارند ولی به‌نظر می‌رسد هواوی‌ چاره‌ی دیگری ندارد. در نهایت از آنجایی که هواوی‌ زمان کافی برای توسعه یک سیستم‌عامل کاملا جدید ندارد و مطمئنا نمی‌خواهد اپلیکیشن‌های اندروید را از دست بدهد، ظاهرا شاهد ارائه‌ی شاخه‌ای از اندروید خواهیم بود که از سرویس‌های گوگل بهره‌ای نمی‌برد ولی در عوض می‌تواند از اپلیکیشن‌های اندروید پشتیبانی کند.

