بررسی دوربین هواوی P30 Pro؛ لذت عکاسی در جیب شما

هواوی پی ۳۰ پرو از چندین جهت قابل بررسی است. باتری این گوشی حتی در ۲ روز هم به راحتی تمام نمی‌شود، اما وقتی خالی شد یک شارژ کوتاه ۳۰ دقیقه‌ای برای تکمیل ۷۰ درصد ظرفیت باتری کافی است. اسپیکر بالای صفحه نمایش در این گوشی حذف شده است، در نتیجه موقع مکالمه، نیمه‌ی بالایی صفحه نمایش به لرزش در می‌آید و مثل اسپیکر صدا را به گوش شما می‌رساند. چیپست کایرین ۹۸۰ که در ساخت این دستگاه به‌کار رفته نیز اولین چیپست ۷ نانومتری معرفی شده در دنیای موبایل به حساب می‌آید.

ویژگی‌های قابل توجه دستگاه پر تعداد هستند و پیش از این در بررسی ویدیویی پی ۳۰ پرو حسابی در موردشان صحبت کردیم، اما هواوی می‌گوید پرچمدار جدید خود را برای «بازتعریف قوانین عکاسی» طراحی کرده است. برای همین تصمیم گرفتیم در مقاله‌ای جداگانه به شکل عمیق‌تر به امکانات دوربین دستگاه بپردازیم و ببینیم این محصول برای لذت واقعی از عکاسی چه قابلیت‌هایی در اختیار کاربر قرار می‌دهد. در ادامه با دیجی‌کالا مگ همراه شوید.

هرچند روی بسته‌بندی پی ۳۰ پرو عبارت دوربین ۴گانه به چشم می‌خورد، اما این محصول در حقیقت ۳ دوربین دارد. دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسلی است، اما به شکل پیش‌فرض هر ۴ پیکسل را یک پیکسل بزرگ در نظر می‌گیرد و عکس‌های ۱۰ مگاپیکسلی تحویل می‌دهد. دوربین دوم ۲۰ مگاپیکسلی است و با لنز فوق عریض عکاسی می‌کند. دوربین سوم با ظاهر مربع شکل خود پشت بدنه بیش از قبلی‌ها جلب توجه می‌کند. این دوربین ۸ مگاپیکسلی می‌تواند تا ۵ برابر به شکل اپتیکال بزرگنمایی کند. هواوی برای محقق کردن چنین قابلیتی، چندین لنز را به شکل افقی داخل بدنه جای داده و این دوربین با ساختاری شبیه به چشم زیردریایی عمل می‌کند، یعنی نور به شکل ۹۰ درجه به داخل بدنه ارسال می‌شود و با عبور از لنزهای متعدد، پس از بزرگنمایی بدون افت کیفیت به حسگر تصویر می‌رسد.

عضو چهارم مجموعه اسم عجیبی دارد: دوربین مدت پرواز یا TOF. اما عجیب‌تر اینکه این دوربین اصلا عکاسی نمی‌کند و برای تشخیص فاصله‌ی اجسام کاربرد دارد. این دوربین هم می‌تواند موقع گرفتن عکس‌های پرتره پس‌زمینه‌ی سوژه را محو کند و هم می‌تواند در اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده مورد استفاده قرار گیرد، مثلا برای اندازه گیری اجسام با استفاده از اپلیکیشن دوربین.

هواوی در این ویدیو نحوه‌ی اندازه گیری اجسام با استفاده از دوربین را نمایش می‌دهد:

این ترکیب متوع آزادی عمل زیادی در اختیار کاربر قرار می‌دهد. کمی جلوتر در مورد کارهایی که با دوربین پی ۳۰ پرو می‌توان انجام داد صحبت می‌کنم اما قبل از آن باید بدانید که هواوی در این محصول از یک سنسور تصویر کاملا جدید استفاده کرده است. وقتی می‌گوییم با یک حسگر RGB یا RGGB مواجه هستیم، یعنی پیکسل‌های حسگر از سه رنگ اصلی Red Green و Blue تشکیل شده و با ترکیب آن‌ها رنگ‌های دیگر را می‌سازد. اما هواوی در این حسگر جدید پیکسل‌های سبز را با زرد جایگزین کرده و حالا با یک حسگر RYYB مواجه هستیم، یعنی یک پیکسل قرمز، دو زرد و یک آبی. اما این تغییر کجا به درد می‌خورد. هواوی می‌گوید با این کار جذب نور حسگر را تا ۴۰ درصد افزایش داده است، شاید تصور کنید این صرفا یک ادعای تبلیغاتی است، اما پی ۳۰ پرو در عمل هم ادعای شرکت چینی را تایید می‌کند.

در نسل قبلی برای عکاسی در نور کم کافی بود حالت Night Mode را فعال کنید. در این حالت دستگاه تا ۸ ثانیه روی دست شما به جذب نور ادامه می‌داد و لرزش دست را هم به شکل نرم افزاری از تصویر حذف می‌کرد، در نتیجه یک عکس کاملا واضح در شب داشتیم که از نظر جذب نور چند برابر از گوشی‌های دیگر بهتر بود. حالا با تغییر سنسور پی ۳۰ پرو می‌تواند در مدت کمتری همان مقدار نور را جذب کند و این موضوع باز هم آزادی عمل کاربر را بیشتر می‌کند.

اما برای درک توانایی دوربین پی ۳۰ پرو در جذب نور باید شرایط را تا آخرین حد ممکن دشوار کنیم. یک اتاق کاملا تاریک را در نظر بگیرید که حتی چشم انسان هم چیز زیادی در آن نمی‌بیند. در چنین شرایطی یک گوشی معمولی عکسی مثل این را ثبت می‌کند:

اما اگر حالت شب را فعال کنید و ۸ ثانیه به جذب نور ادامه دهید، نتیجه به شکل باور نکردنی تغییر می‌کند:

اما لنزهای متنوع به چه کار می‌آیند. در حالت عادی دستگاه با لنز عریض معادل ۲۶ میلی متر عکاسی می‌کند. حسگر ۴۰ مگاپیکسلی دستگاه هر ۴ پیکسل را یک پیکسل بزرگ‌تر در نظر می‌گیرد و به شکل پیش‌فرض عکس‌های ۱۰ مگاپیکسلی تحویل می‌دهد. علاوه بر این هوش مصنوعی به کمک کاربر می‌آید و با تشخیص سوژه، تنظیمات دوربین را برای رسیدن به رنگ بهتر تنظیم می‌کند. تصویر سمت راست بدون استفاده از هوش مصنوعی ثبت شده و در نیمه‌ی سمت چپ هوش مصنوعی دوربین یا AI رنگ‌ها را بهبود داده است.

دوربین دوم یک لنز فوق عریض معادل ۱۲۰ میلی متر دارد و چیزهای بیشتری در کادر جای می‌دهد. برای مثال عکاسی از همین نمایی که در بالا مشاهده کردیم با دوربین دوم به چنین نتیجه‌ای منجر می‌شود.

در نهایت دوربین سوم که با ۵ برابر بزرگنمایی اپتیکال (بدون افت کیفیت) عکاسی می‌کند.

اما کارایی این دوربین صرفا بزرگنمایی نیست. با کمی خلاقیت می‌توانید زمینه‌ی سوژه را با استفاده از دوربین سوم به شکل طبیعی و دلپذیر محو کنید و عکس‌های کلوزآپ جذابی بگیرید.

داستان موقعی جذاب‌تر می‌شود که دستگاه تصویر دوربین‌ها را باهم ترکیب می‌کند و با کمک گرفتن از بزرگنمایی نرم‌افزاری، میزان بزرگنمایی را به ۵۰ برابر می‌رساند! رقمی که برای هیچ‌کدام از گوشی‌های موبایل امکان‌پذیر نیست.

در هواوی پی ۳۰ پرو علاوه بر لنزهای متنوع، حالت‌های مختلفی هم برای تصویربرداری در اختیار داریم که این موضوع آزادی عمل زیادی برای کاربر فراهم می‌کند. برخی از این حالت‌های تصویربرداری مثل رقبا هستند، از قابلیت فیلمبرداری فوق آهسته گرفته تا حالت مخصوص عکاسی از خوراکی‌ها. اما برخی موارد هم مختص پرچمدار جدید هواوی به حساب می‌آیند. مثلا اگر دوربین را به سمت ماه بگیرید و بزرگنمایی کنید، دستگاه حالت Moon Mode را فعال می‌کند به شما امکان می‌دهد بدون استفاده از سه‌پایه یک تصویر واضح از ماه ثبت کنید.

دومین قابلیت اختصاصی پی ۳۰ پرو عکاسی سوپرماکرو نام دارد. با فعال کردن این حالت می‌توانید از فاصله ۲/۵ سانتی متری از سوژه عکاسی کنید. بیشتر رقبای پی ۳۰ پرو نمی‌توانند از این فاصله سوژه را به شکل واضح ثبت کنند.

پی ۳۰ پرو با توجه به دوربین مدت پرواز خود موقع عکاسی پرتره به خوبی می‌تواند پس زمینه‌ی سوژه را محو کند.

دوربین جلوی دستگاه هم حالت پرتره دارد و می‌توانید مشخص کنید پس‌زمینه‌ی سوژه چقدر تار باشد، اما این کار به شکل نرم افزاری انجام می‌شود، در نتیجه اگر بیش از اندازه پس‌زمینه را تار کنید ممکن است بخشی از موها یا صورت سوژه هم تار شود.

سال گذشته یکی از دوربین‌های پرچمدار هواوی به سنسور سیاه و سفید مجهز بود و این موضوع کیفیت ثبت تصاویر سیاه و سفید را افزایش می‌داد. امسال چنین سنسوری وجود ندارد، اما با این حال پی ۳۰ پرو می‌تواند به خوبی هر گوشی پرچمدار دیگری عکس‌های سیاه و سفید ثبت کند.

هواوی از انکودینگ h.264 برای فیلمبرداری استفاده می‌کند و در شرایط معمول که نور محیط کافی باشد ویدیوها را با ۶۰ فریم در هر ثانیه ثبت می‌کند. این موضوع باعث می‌شود حرکات نرم و روان به نظر برسند. اما اگر نور محیط کم باشد، دستگاه با ۳۰ فریم در هر ثانیه تصویربرداری می‌کند. امکان فیلمبرداری فوق آهسته هم تا حداکثر ۹۶۰ فریم در هر ثانیه با این گوشی هوشمند وجود دارد. اما نه کیفیت فیلمبرداری و نه کیفیت فیلمبرداری فوق آهسته در این تلفن هوشمند برای شکست دادن رقبا کفایت نمی‌کنند. برای مثال عملکرد مافوق تصور لرزشگیر دوربین گلکسی اس ۱۰ پلاس را موقع فیلمبرداری تصور کنید. دوربین پرچمدار هواوی به هیچ عنوان در مقابل رقیب کره‌ای از این نظر حرفی برای گفتن ندارد. حتی تصاویر فوق آهسته هم به اندازه رقبا واضح و با کیفیت نیستند. تنها ویژگی شاخص در این بخش این است که موقع فیلمبرداری می‌توانید به طور همزمان تصویر را با هر دو لنز اصلی و فوق عریض ضبط کنید و در نهایت چنین ویدیویی داشته باشید.

اگر یک عکاس حرفه‌ای باشید، ممکن است بخواهید عکس‌های خود را در اندازه‌ی بزرگ چاپ کنید یا هر کار دیگری که برای انجامش به یک دوربین DSLR‌ نیاز است. اما برای کاربر عادی چطور؟ اگر شما گاهی اوقات در مسافرت و میهمانی‌ها عکاسی می‌کنید و تصاویر را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارید، یک گوشی موبایل تا حد زیادی می‌تواند نیازتان را به دوربین حرفه‌ای‌تر برطرف کند. حتی در برخی موارد عملکرد پی ۳۰ پلاس از دوربین‌های حرفه‌ای هم بهتر است، مثلا هرگز نمی‌توانید یک دوربین DSLR را روی دست نگهدارید و بدون استفاده از سه پایه چند ثانیه به جذب نور ادامه دهید.

هواوی پی ۳۰ پرو با تمرکز روی عملکرد دوربین ساخته شده و کامل‌ترین مجموعه امکانات عکاسی را در دنیای موبایل برای کاربر فراهم می‌کند. در ادامه از شما دعوت می‌کنیم گالری نمونه عکس‌های گوشی پی ۳۰ پرو را تماشا کنید. این تصاویر کاملا بدون ویرایش و خروجی مستقیم دوربین دستگاه هستند. به نظر شما دوربین این محصول در کدام شرایط بهترین عملکرد را از خود به نمایش می‌گذارد؟



















































