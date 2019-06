HMD Global یک شرکت فنلاندی است که گوشی‌های تحت برند نوکیا را می‌سازد و روانه‌ی بازار می‌کند. این کمپانی برای نامگذاری گوشی‌های نوکیا‌ روند خاصی را در پیش گرفته و با توجه به اینکه سالانه چندین گوشی جدید در رده‌های مختلف را روانه‌ی بازار می‌کند، این موضوع منجر به پیچیدگی بیشتر شده است.

بسیاری از کاربران نمی‌دانند که گوشی نوکیا ۳ با نوکیا ۳.۱ یا نوکیا ۸ با نوکیا ۸.۱ چه تفاوت‌هایی دارند.

HMD بر این باور است که در زمینه‌ی ارائه‌ی گوشی‌های هوشمند در انواع و اقسام قیمت‌ها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته ولی در عین حال قبول دارد که برای نامگذاری شفاف ناموفق ظاهر شده است. یکی از مقام‌های ارشد HMD Global طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که اگرچه این شرکت حداقل ۱۲ گوشی جدید در هند عرضه کرده، ولی عملکرد این شرکت در زمینه‌ی شفافیت نامگذاری محصولات و بروز تفاوت‌های آن‌ها چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

به‌عنوان مثال، بسیاری از کاربران نمی‌دانند که گوشی نوکیا‌ ۳ با نوکیا‌ ۳.۱ یا نوکیا‌ ۸ با نوکیا‌ ۸.۱ چه تفاوت‌هایی دارند. خوشبختانه حالا که مدیران ارشد HMD به وجود این مشکل اعتراف کرده‌اند، بدون شک در آینده‌ی نزدیک شاهد نامگذاری بهتر برای این گوشی‌ها خواهیم بود و با این کار، افراد راحت‌تر از گذشته می‌توانند مدل‌های موردنظر خود را شناسایی کنند.

منبع: Phone Arena

The post HMD Global به گیج‌کننده بودن نامگذاری گوشی‌های نوکیا اعتراف کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala