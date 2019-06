قیمت و تاریخ عرضه احتمالی گلکسی نوت ۱۰ فاش شد؛ تغییرات اندک با قیمت بالاتر

با توجه به اینکه در چند سال گذشته گوشی‌های گلکسی نوت سامسونگ در ماه آگوست معرفی شده‌اند، از مدت‌ها قبل گفته می‌شد که گلکسی نوت ۱۰ هم در همین ماه رونمایی می‌شود. حالا طبق گزارش سایت ETNews، ظاهرا در تاریخ ۱۰ آگوست (۱۹ مرداد) از این گوشی پرده‌برداری می‌شود. البته این سایت سابقه‌ی ضد و نقیضی در انتشار خبرهای موثق دارد و به همین خاطر بهتر است که تا اطلاع ثانوی با شک و تردید این تاریخ را در نظر بگیریم.

در ضمن ۱۰ آگوست شنبه است و چنین تاریخی برای معرفی گوشی جدید کمی عجیب به نظر می‌رسد. البته نسل قبلی گلکسی نوت در تاریخ ۹ آگوست معرفی شده و برای این گوشی هم احتمالا شاهد معرفی در ۹ آگوست خواهیم بود که به دلیل اختلاف زمانی در کره جنوبی ۱۰ آگوست در نظر گرفته می‌شود.

در همین زمینه، می‌توانیم به یکی دیگر از افشاگران حوزه تکنولوژی اشاره کنیم که به گفته‌ی او، گلکسی نوت ۱۰ از شارژ ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کند و این در حالی است که قبلا گفته می‌شد باتری این گوشی از طریق شارژ ۴۵ واتی می‌تواند شارژ شود.

انتظار می‌رود شاهد معرفی دو مدل تحت عنوان گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پرو باشیم. مدل معمولی احتمالا از نمایشگر ۶.۲۸ اینچی بهره می‌برد ولی مدل پرو مبتنی بر نمایشگر ۶.۷۵ اینچی خواهد بود. طبق رندرهایی که منتشر شده، هر دو مدل از حفره نمایشگر بهره می‌برند ولی در پنل پشتی مدل معمولی دوربین سه‌گانه قرار دارد و مدل پرو برای عکس‌برداری از دوربین چهارگانه استفاده می‌کند. از لحاظ تراشه هم گلکسی نوت ۱۰ هم همراه با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ یا اگزینوس ۹۸۲۵ روانه‌ی بازار خواهد شد و در کنار این موارد نباید فقدان جک هدفون را از قلم بیندازیم.

در مورد قیمت این گوشی هنوز اطلاعات زیادی منتشر نشده ولی ظاهرا مدل پایه گلکسی نوت ۱۰ با برچسب قیمت ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار معرفی می‌شود.

