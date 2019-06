تاریخ عرضه گلکسی فولد سامسونگ همچنان معلوم نیست

احتمالا به خاطر دارید که بعد از بروز مشکل برای تعدادی از گوشی‌های گلکسی فولد که در اختیار خبرنگاران قرار گرفته بود، سامسونگ اعلام کرد که این مشکلات را برطرف می‌کند و این گوشی تاشو را در اواسط ماه May عرضه خواهد کرد. اما حالا حدود یک ماه از این تاریخ گذشته و همچنان خبری از این گوشی تاشو پرماجرا نیست. سخنگوی این شرکت به سایت CNET گفته که در چند هفته آینده آن‌ها تاریخ معرفی این گوشی را اعلام خواهند کرد که این یعنی حداقل یک یا چند ماه دیگر باید منتظر بمانیم.

نسخه اصلی گلکسی فولد بدنه‌ی بسیار آسیب‌پذیری داشت که با جدا کردن لایه‌ی محافظ نمایشگر خراب می‌شد و به دلیل وجود شکاف در بدنه مواردی مانند گرد و غبار خیلی راحت به نمایشگر تاشو آسیب می‌رساندند. اگر سامسونگ می‌خواهد بار دیگر این گوشی را در بازار عرضه کند، باید از دوام بسیار بالای این گجت ۱۹۸۰ دلاری اطمینان حاصل کند و این یعنی باید گوشی مذکور از آزمایش‌های زیادی سربلند بیرون بیاید. اگر مدل نهایی دارای چنین مشخصاتی باشد، پس حداقل این همه تاخیر در عرضه‌ی آن بی‌فایده نخواهد بود.

برخلاف شکست مفتضحانه گلکسی نوت ۷، گلکسی فولد گجت همه‌گیری نیست و قرار نیست تعداد زیادی از آن تولید شود اما در هر صورت، برای این گوشی بحث اعتبار و شهرت سامسونگ در میان است. سامسونگ از چند سال قبل انتشار خبرهای مربوط به توسعه گوشی تاشو را آغاز کرد و حالا که تقریبا تمام رقبا مشغول توسعه‌ی چنین گوشی‌هایی هستند و حتی هواوی هم به‌زودی قرار است از گوشی تاشو خود رونمایی کند، سامسونگ هم به ناچار با عرضه‌ی این گوشی باید توان فنی خود را به اثبات برساند.

