سونی مشغول ساخت یک گوشی مجهز به ۶ دوربین اصلی است

تعبیه دوربین سه‌گانه در پنل پشتی پرچم‌داران دیگر چندان عجیب به‌نظر نمی‌رسد و گلکسی نوت ۱۰ پرو هم ظاهرا از دوربین چهارگانه بهره می‌برد و در این زمینه نوکیا ۹ با داشتن دوربین پنج‌گانه همچنان در این رابطه در رتبه اول قرار دارد. حالا اگر این شایعه صحت داشته باشد، سونی هم می‌خواهد از قافله عقب نیفتد و برای این موضوع رکوردشکنی کند.

طبق اعلام یکی از کاربران توییتر به نام Max J که به ارائه‌ی اخبار موثق در مورد محصولات سامسونگ شهرت دارد، سونی در حال حاضر مشغول توسعه یک گوشی اکسپریا است که از ۶ دوربین اصلی بهره می‌برد. هنوز معلوم نیست که چینش آن‌ها چگونه خواهد بود-تصویر اصلی این مطلب یک تصویر فرضی است-و گویا در بالای نمایشگر هم دوربین سلفی دوگانه تعبیه می‌شود.

همانطور که گفتیم هنوز اطلاعات چندانی از این دوربین‌ها منتشر نشده اما با توجه به روند فعلی دوربین‌های چندگانه، مطمئنا شاهد ترکیب دوربین معمولی، دوربین تله‌فوتو و دوربین اولترا واید خواهیم بود. در ضمن مطمئنا باید انتظار تعبیه سنسور سه‌بعدی ToF را هم داشته باشیم. دو سنسور باقی مانده هم شاید از نوع سیاه‌وسفید باشند تا بتوانند جزییات تصاویر ثبت شده در محیط‌های تاریک را افزایش بدهند. در پنل جلویی هم ظاهرا دو دوربین سلفی تعبیه می‌شود که به احتمال زیاد متشکل از یک دوربین معمولی و یک دوربین واید خواهند بود.

این گوشی هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و به همین خاطر طراحی آن نهایی نشده است. اما با توجه به رویکرد سونی در قبال اکسپریا ۱ و گوشی میان‌رده اکسپریا ۱۰، احتمالا این گوشی جدید هم از نمایشگر دارای نسبت تصویر ۲۱:۹ بهره می‌برد. البته از آنجایی که تاریخ عرضه این گوشی اعلام نشده، به نظر می‌رسد در اواخر ۲۰۱۹ یا اوایل ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد.

