ساعاتی قبل سامسونگ از گوشی جدید خود به نام گلکسی M40 رسما رونمایی کرد. از بین مهم‌ترین مشخصه‌های این گوشی می‌توانیم به نمایشگر حفره‌دار، دوربین سه‌گانه و تراشه اسنپ‌دراگون ۶۷۵ اشاره کنیم.

گلکسی M40 از نمایشگر ۶.۳ اینچی LCD بهره می‌برد و در سمت چپ بخش فوقانی آن، یک دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی در داخل حفره تعبیه شده است. به جای تعبیه اسپیکر مکالمه، نمایشگر می‌تواند با ارتعاش خود این وظیفه را بر عهده بگیرد.

در کنار تراشه اسنپ‌دراگون ۶۷۵ هم ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قرار دارد که به‌لطف پشتیبانی از کارت حافظه microSD می‌توان آن را تا ۵۱۲ گیگابایت هم ارتقا داد.

در پنل پشتی، شاهد تعبیه دوربین اصلی ۳۲ مگاپیکسلی و دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی هستیم که در کنار آن‌ها یک سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی هم قرار گرفته است. این گوشی می‌تواند ویدیوهایی با رزولوشن ۴K را ضبط کند و از پس ضبط ویدیوهای اسلوموشن با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه هم برمی‌آید. علاوه بر موارد ذکر شده، در پنل پشتی وجود یک حسگر اثر انگشت هم فلش LED هم توجه را جلب می‌کند.

انرژی این گوشی از طریق یک باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ ۱۵ واتی هم پشتیبانی می‌کند.

گلکسی M40 مبتنی بر اندروید پای است و بر روی آن رابط کاربری OneUI قرار گرفته است. از دیگر امکانات آن هم می‌توانیم به پشتیبانی از دالبی اتموس، NFC و بلوتوث ۵ اشاره کنیم و البته متاسفانه در بدنه‌ی این گوشی جک هدفون قرار ندارد.

اگر احساس می‌کنید که طراحی و مشخصات این گوشی آشنا به نظر می‌رسد، به این خاطر است که قبلا این گوشی تحت عنوان گلکسی A60 در چین معرفی شده و حالا سامسونگ با نامی جدید قصد دارد گوشی مذکور را در بازارهای بیشتری عرضه کند. گلکسی M40 از تاریخ ۱۸ ژوئن با قیمت ۲۸۸ دلاری در بازار هند عرضه می‌شود و هنوز تاریخ عرضه آن در دیگر بازارها و قیمت مدنظر سامسونگ برای مناطق مختلف جهان اعلام نشده است.

منبع: GSM Arena

The post گلکسی M40 سامسونگ با نمایشگر حفره‌دار و دوربین سه‌گانه معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala