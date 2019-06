جنگ تجاری بین آمریکا و چین می‌تواند برای اپل دردسر زیادی داشته باشد و قیمت آیپد و آیفون در آمریکا را بالا ببرد. آمریکا همین الان هم برای تعدادی از لوازم جانبی که اپل به فروش می‌رساند، تعرفه مشخص کرده اما این موارد تاثیر قابل توجهی در درآمد این شرکت ندارند. اما جریان آیفون فرق می‌کند و وضع تعرفه بر آن‌ها منجر به افزایش قابل توجه قیمت این گجت‌ها در بازار آمریکا می‌شود.

ظاهرا ۲۵ درصد از کارخانه‌های فاکس‌کان در خارج از چین قرار دارد.

در جواب این تهدیدهای آمریکا، به تازگی یکی از مقام‌های ارشد شرکت فاکس‌کان که مهم‌ترین سازنده‌ی آیفون‌ها محسوب می‌شود، اعلام کرده که در صورت لزوم آن‌ها می‌توانند خط تولید آیفون‌های مربوط به بازار آمریکا را از چین خارج کنند. ظاهرا ۲۵ درصد از کارخانه‌های فاکس‌کان در خارج از چین قرار دارد و به همین خاطر آن‌ها در خارج از چین هم از توان کافی برای تولید آیفون ها بهره می‌برند.

اپل هنوز برای این جابجایی دستورالعملی ارائه نداده ولی با توجه به عملکرد دونالد ترامپ و پیش‌بینی ناپذیر بودن رییس جمهور آمریکا، شرکت‌هایی مانند اپل که مستقیما تحت تاثیر این جنگ تجاری قرار می‌گیرند باید آماده‌ی هر نوع سناریویی باشند. در همین زمینه باید به سرمایه‌گذاری گسترده فاکس‌کان در هند اشاره کنیم که البته کارخانه‌های این شرکت در هند فعلا در مراحل آزمایشی هستند. در حال حاضر، در هند فقط شرکت Wistron مشغول تولید آیفون است که البته مدل‌های قدیمی مانند آیفون ۶ اس را مونتاژ می‌کنند.

منبع: GSM Arena

The post خطوط تولید آیفون در صورت لزوم به خارج از چین منتقل می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala