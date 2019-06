نخستین تصاویر واقعی از گوگل پیکسل ۴ فاش شد

به‌نظر می‌رسد مانند پیکسل ۳، در چند ماه منتهی به معرفی گوگل پیکسل ۴ هم شاهد انتشار اطلاعات و تصاویر زیادی خواهیم بود. بعد از انتشار رندرهای پر سروصدا از پیکسل ۴ که به دلیل شباهت برآمدگی دوربین به آیفون‌های ۲۰۱۹ توجه زیادی را جلب کردند، ساعاتی قبل نخستین تصاویر واقعی منتسب به پیکسل ۴ منتشر شد.

اول از همه باید بگوییم که که این مدل اولیه درون یک کیس حجیم قرار گرفته که معمولا این کیس‌ها برای لو نرفتن جزییات طراحی بدنه مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این وجود، به‌لطف این عکس‌ها می‌توانیم تا حدی به طراحی این گوشی به خصوص پنل جلویی آن اشاره کنیم. اولین چیزی که توجه را جلب می‌کند، دوربین سلفی دوگانه در حفره نمایشگر است که در سمت راست بخش فوقانی قرار گرفته است. علاوه بر این، حاشیه‌ی بخش پایینی نمایشگر هم نسبت به نسل‌های قبلی تا حد زیادی کوچک‌تر شده است. روی هم رفته، حاشیه‌ی نمایشگر در بخش‌های مختلف تا حد زیادی هم‌اندازه هستند.





در یکی از این تصاویر، مدل جدید در کنار پیکسل ۲ ایکس‌ال قرار گرفته و با توجه به شواهد موجود، به‌نظر می‌رسد این مدل پیکسل ۴ ایکس‌ال است. لازم به ذکر است که گوگل وظیفه‌ی طراحی پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال را به ۳ تیم جداگانه سپرده که هیچگونه ارتباطی هم بین آن‌ها وجود ندارد. در نهایت، مدیران ارشد گوگل بهترین طراحی را انتخاب می‌کنند و بر اساس آن فرایند ساخت آغاز می‌شود. گوگل با این کار قصد دارد که از طراحی‌های نه‌چندان جذاب نسل‌های قبلی گوشی‌های پیکسل فاصله بگیرد و در این زمینه می‌توانیم به بریدگی نمایشگر بسیار بزرگ پیکسل ۳ ایکس‌ال اشاره کنیم که انتقادات زیادی را به همراه داشت.

با توجه به این موضوع، احتمالا تصاویر رندری که دو روز قبل منتشر شده، مربوط به یکی دیگر از تیم‌های طراحی است و به همین خاطر با تصاویر واقعی منتشر شده تفاوت زیادی دارند.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala