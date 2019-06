کنفرانس جهانی توسعه ‌دهندگان اپل (Apple’s Worldwide Developers Conference یا به اختصار WWDC)، مهم ترین رویداد اپل به حساب می‌آید و از سال ۱۹۸۳ تا امروز در حال برگزاری است. اپل هر سال در این کنفرانس نزدیک به ۶ هزار نفر را گرد هم می‌آورد و محصولات و سرویس‌های خود را معرفی می‌کند، از جمله هفته‌ی گذشته که WWDC 2019 در شهر سن خوزه برگزار شد. اپل در مراسم امسال بسیاری از خدمات نرم افزاری جدید خود را رونمایی کرد، از iOS 13 و مک او اس کاتالینا گرفته تا سیستم عامل iPad OS و بسیاری موارد دیگر که همگی نرم افزاری بودند. اپل در یکی دو سال اخیر سعی می‌کند محصولات سخت افزاری خود را قبل از کنفرانس توسعه دهندگان رونمایی کند و صحنه‌ی WWDC را برای معرفی سرویس‌های نرم افزاری اختصاص دهد، در حالی که در دهه‌های گذشته این‌طور نبوده و بسیاری از سخت افزارهای خاطره‌انگیز شرکت آمریکایی روی استیج همین کنفرانس پیش چشم مخاطبان قرار گرفتند. در این مطلب قصد داریم جذاب ترین محصولاتی که تاکنون در کنفرانس WWDC معرفی شدند را مرور کنیم. برای مرور محصولاتی که در WWDC 2019 معرفی شدند نیز از این لینک استفاده کنید.

۲۰۰۰: ظهور Mac OS X

اواخر سال ۲۰۰۰، اولین نسخه‌ی آزمایشی سیستم عامل Mac OS X (Mac OS 10) در دسترس کاربران قرار گرفت. اگرچه این سیستم عامل با نقص‌هایی همراه بود اما به نسبت نسخه‌ی قبلی خود، یعنی OS 9 تفاوت‌های زیادی داشت. همچنین در این سال، کامپیوترهای «آی‌ مک» (iMac)، «آی ‌بوک» (iBook)، «پاور مک» (PowerMac) و «پاور بوک» (PowerBook) که پیشتر معرفی و عرضه شده بودند، از نظر سرعت و شکل ظاهری تغییراتی به خود دیدند. همچنین کامپیوتر بدون نمایشگر جدیدی تحت عنوان Power Mac Cube G4 Cube در همین سال عرضه شد که به دلیل قیمت بالا و ایجاد شکستگی در قاب، عملکرد موفقیت آمیزی نداشت.

۲۰۰۱: پیشرفت یا عقب‌گرد؟

سال ۲۰۰۱، به طور کلی سال چندان خوبی برای اپل نبود. سیستم عامل Mac OS 10.1 برخلاف ظاهر زیباتر، عملکردی کند و ناامید کننده داشت. اگرچه این سیستم عامل محتوای خوبی را در خود جای داده بود، اما کندی بیش از حد به معضلی برای کاربران این سیستم عامل بدل شده بود. آی‌ مک جدید با طراحی و ترکیب رنگی عجیب روانه‌ی بازار شد که همین مورد سبب شد کاربران رغبتی برای خرید آن نداشته باشند. شاید تنها نکته‌ی مثبت این سال، پاور بوک جدید بود که با طراحی کاملا جدید و البته تحسین برانگیر روانه‌ی بازار شد. این لپتاپ‌ها از نمایشگر عریض ۱۵ اینچی و پردازنده‌ی G4 بهره می‌بردند و ضخامتی در حدود ۱ اینچ داشتند. آخرین محصولی که در این سال معرفی شد، موزیک پلیر «آیپاد» (iPod) با ظرفیت ۵ گیگابایت بود که اگرچه در ابتدا با استقبال خوبی روبرو نشد اما توانست به سرعت به محبوب‌ترین دستگاه پخش موسیقی دیجیتال بدل شود.

۲۰۰۲: مجلس ختم Mac OS 9

در سال ۲۰۰۲ میلادی، اپل از سیستم عامل مخصوص دسکتاب خود تحت عنوان Mac OS Jaguar، یعنی نسخه‌ی ۱۰.۲ با ۱۵۰ ویژگی جدید رونمایی کرد. همچنین در کنار آن، اپل از ششمین نسخه از نرم‌افزار پخش کننده‌ی چند رسانه‌ای موسوم به Quick Time 6 و پروتکل اشتراک گذاری پرینتر Rendezvous که اکنون با نام Bonjour شناخته می‌شود، پرده برداشت. در طی همین رویداد بود که اپل رسما سیستم عامل Mac OS 9 را باز نشسته و اعلام کرد دیگر هیچ پشتیبانی از آن صورت نخواهد گرفت. برای این منظور یک تابوت روی صحنه گذاشته بودند و استیو جابز با تقدیم یک شاخه گل رز مرگ قطعی سیستم عامل قدیمی را با حضار در میان گذاشت.

۲۰۰۳: بروزرسانی‌های عظیم

در WWDC سال ۲۰۰۳، محصولات زیادی معرفی نشدند، اما اپل به نسبت سال گذشته پیشرفت بزرگی داشت. اپل از کامپیوتر Power Mac G5 رونمایی کرد که با بهره‌مندی از پردازنده‌های ۶۴ بیتی PowerPC G5، سرعت بیشتری از نسل قبلی داشت و از محبوبیت خوبی نزد کاربران برخوردار شد. در جریان این رویداد، پیش‌نمایشی از سیستم عامل Mac OS X Panther با اضافه شدن قابلیت‌های زیاد به آن به نمایش درآمد. همچنین مرورگر «سافاری» (Safari) از حالت بتا خارج و نسخه‌ی ۱.۰ آن به صورت رسمی معرفی شد. از دیگر محصولات معرفی شده در این کنفرانس می‌توان به دوربین «آی‌سایت» (iSight) اشاره کرد که بعدها در دوربین‌های داخلی آی ‌مک، مک ‌بوک و دیگر کامپیوترهای اپل استفاده شد.

۲۰۰۴: iMac جذاب‌تر از همیشه

نسبت‌ به سال‌های گذشته، کنفرانس سال ۲۰۰۴ با رشد ۱۷ درصدی حاضرین همراه بود. اپل در آن سال، تغییرات عمده‌ای در کامپیوترهای سری آی‌ مک اعمال کرد. نمایشگر معلق و بدنه‌ی نیم‌کره‌ای ظاهر جدیدی به خود گرفتند و با جا دادن سخت‌افزار پشت یک پنل LCD به اندازه‌ی ۲۰ تا ۳۰ اینچ، به شکل کامپیوترهای آی‌ مک کنونی در آمدند که البته تا امروز هم تغییر زیادی در ظاهر این دستگاه‌ها ایجاد نشده است! دموی کوتاهی از برنامه‌ی iTunes با قابلیت پشتیبانی از پادکست نشان داده شد و پیش‌نمایش کوتاهی نیز از سیستم عامل Mac OS X Tiger برای توسعه دهندگان به نمایش در آمد.

۲۰۰۵: مهاجرت بزرگ

شرکت « آی‌بی‌ام» (IBM) به عنوان شریک سخت‌افزاری اپل، پردازنده‌های دو هسته‌ای جدید خود را در اختیار این شرکت قرار داد اما چیپ‌های PowerPC G5 خواسته‌های جاه‌طلبانه‌ی اپل را برآورده نمی‌کرد. استیو جابز در ماه ژوئن ۲۰۰۵ مهاجرت بزرگ شرکت اپل به سوی پردازنده‌های شرکت اینتل را اعلام کرد. استفاده از پردازنده‌های اینتل باعث می‌شد قدرت کامپیوترهای اپل به قدرت کامپیوتر‌های رومیزی نزدیک شود و عملاً تفاوتی با آن‌ها نداشته باشد. همچنین در جریان این کنفرانس، نماینده‌ی شرکت «وُلفرِم ریسرچ» (Wolfram Research) نیز روی صحنه حاضر شد و اعلام کرد این شرکت برنامه‌های Mathematica خود را به زودی برای دستگاه‌هایی که از سیستم عامل Mac OS X و پردازنده‌های اینتل بهره می‌برند عرضه می‌کند. (نرم افزارMathematica، اکثر توابع نرم‌افزاری مورد نیاز در ریاضی و علوم طبیعی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد).

۲۰۰۶: خداحافظی با پردازنده‌های PowerPC

در سال ۲۰۰۶، اپل دیگر از پردازنده‌های PowerPC در محصولات خود استفاده نکرد و به طور کلی، از پردازنده‌ها Core Duo اینتل به عنوان قلب تپنده‌ محصولات خود بهره ‌برد. کامپیوتر محبوب Power Mac G5 باز نشسته شد و محصولات جدیدی تحت عنوان «مک پرو» (Mac Pro) جایگزین آن‌ها شدند. اولین محصول از سری مک پرو، از یک پردازنده‌ی دو هسته‌ای زنون شرکت اینتل، ۱ گیگابایت حافظه‌ی رم، ۲۵۰ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و ۲۵۶ مگابایت حافظه‌ی گرافیکی بهره می‌برد. سیستم عامل Mac OS X نیز با قابلیت پشتیبانی کامل از برنامه‌های ۶۴ بیتی، قابلیت Boot Camp، انیمیشن جذاب‌تر و بسیاری از ویژگی‌های دیگر معرفی شد. شاید جذاب‌ترین ویژگی‌ این سیستم عامل قابلیت Boot Camp بود. این قابلیت به دارندگان کامپیوتر‌هایی با پردازنده‌ی اینتل اجازه می‌داد در کنار سیستم عامل OS X، از سیستم عامل ویندوز نیز استفاده کنند.

۲۰۰۷: تیره‌ روزی ویندوز، سعادت اپل

کنفرانس WWDC سال ۲۰۰۷ اپل با فضایی کاملا ضد مایکروسافت و با نمایش تبلیغات‌های خنده‌داری از مقایسه‌ی کامپیوتر‌های مک با کامپیوترهای مبتنی بر ویندوز شروع شد. البته عرضه‌ی ویندوز ویستا که چیزی جز شکست برای مایکروسافت در پی نداشت مزید بر علت شد تا اپل در تخریب این ویندوز آزادی عمل بیشتری داشته باشد. ششمین بروزرسانی بزرگ سیستم عامل Mac OS X با نام Mac OS X Leopard در دسترس قرار گرفت که طبق ادعای اپل، به نسبت نسخه‌ی قبلی خود ۳۰۰ ویژگی‌ جدید به همراه داشت و البته به پرفروش‌ترین نسخه‌ی سیستم عامل Mac OS X نیز تبدیل شد. اما شاید بهترین بخش کنفرانس آن سال، اعلام زمان انتشار محصولات «آیفون» (iPhone) بود. محصولات سری آیفون ابتدا در کنفرانس «مک ورلد» (Macworld) معرفی شدند اما تاریخ دقیق عرضه‌ آن‌ها در کنفرانس توسعه دهندگان اعلام شد.

۲۰۰۸: عرضه‌ی دومین آیفون

کنفرانس سال ۲۰۰۸ با تمرکز بر محصولات موبایل آغاز شد. فروشگاه اپل موسوم به اپ استور، سیستم عامل iOS 2.0 و کیت رسمی توسعه‌ نرم افزار برای گوشی‌های هوشمند از سوی شرکت اپل معرفی شدند. شرکت‌هایی نظیر «سگا» (SEGA) و «ای ‌بی» (eBay) از برنامه‌های مخصوص آیفون رونمایی کردند و مجموعه نرم‌افزاری گوشی‌های آیفون در مدت کوتاهی رشد چشمگیری به خود دید. مهم‌ترین بخش کنفرانس آن سال، معرفی آیفون ۳G با قابلیت پشتیبانی از سریع‌ترین اینترنت داده‌ی آن زمان، یعنی ۳G بود. همچنین سیستم عامل Mac OS X Snow Leopard با انتشار پیش‌نمایشی کوتاه معرفی شد. به نسبت سال‌های گذشته، ۲۰۰۸ اولین سالی بود که تمامی بلیت‌های WWDC به فروش رفت.

۲۰۰۹: اولین سال بدون استیو جابز

استیو جابز به دلیل بیماری قادر به سخنرانی در کنفرانس اپل سال ۲۰۰۹ نبود و به جای او فیل شیلر، معاون ارشد اپل و مدیر بازاریابی این شرکت، وظیفه‌ی انجام سخنرانی اصلی را بر عهده داشت. اواخر سال ۲۰۰۸، لپتاپ‌های اپل تحت عنوان مک بوک پرو وارد بازار شدند که در جریان کنفرانس سال ۲۰۰۹، شیلر اعلام کرد لپتاپ‌های این سری از نظر سخت‌افزاری ارتقا یافته و با ظاهر بهتری روانه‌ی بازار می‌شوند. همچنین لپتاپ‌های سری «مک بوک ایر» (MacBook Air) نیز که اولین بار در جریان کنفرانس مک ورلد معرفی شده یودند، از نظر سخت‌افزاری ارتقا یافتند. بخش دیگر این کنفرانس به گوشی‌های آیفون اختصاص داشت. جایی که آیفون ۳GSبه عنوان جانشین آیفون ۳Gو با سیستم عامل ارتقا یافته‌ iOS 3 روانه‌ی بازار شد. از ویژگی‌های این گوشی می‌توان به قابلیت کپی و چسباندن متن، MMS و «اسپات لایت» (Spotlight) اشاره کرد که در نوع خود بسیار کارآمد بودند. در آخر نیز اپل از سیستم عامل جدید Mac OS X Snow Leopard رونمایی کرد که به نسبت Mac OS X Leopard تغییرات عمده‌ای به همراه داشت.

۲۰۱۰: معرفی آیفون ۴

در کنفرانس سال ۲۰۱۰، بار دیگر شاهد حضور استیو جابز روی صحنه بودیم. در جریان این کنفرانس، او از گوشی هوشمند آیفون ۴ با طیف وسیعی از امکانات نرم‌افزاری در کنار مجموعه‌ سخت‌افزاری جدید رونمایی کرد. آیفون ۴ با بهره‌مندی از نمایشگر با فناوری «رتینا» (Retina)، طراحی کاملا متفاوت و بیش از ۱۰۰ قابلیت جدید، توانست نگاه بسیاری را به سوی خود معطوف کند. اپل با تغییر نام سیستم عامل گوشی‌های خود از iPhone OS به iOS، معرفی نسخه‌ی چهارم این سیستم عامل، و معرفی تعدادی برنامه‌ی جالب از جمله FaceTime (نرم‌افزار گفت و گو) و iMovie (نرم‌افزار ویرایش ویدئو) توانست بیست و سومین کنفرانس جهانی توسعه ‌دهندگان خود را به بهترین شکل ممکن به پایان برساند.

۲۰۱۱: درگذشت استیو جابز

در سال ۲۰۱۱ استیو جابز، یکی از بنیانگذاران و مغز متفکر اپل، بر اثر بیماری سرطان در گذشت. البته فوت وی بعد از کنفرانس جهانی توسعه‌دهندگان رخ داد و او در بخشی از سخنرانی این کنفرانس نیز حضور داشت. در این کنفرانس، نسخه‌ی‌ پنجم سیستم عامل گوشی‌های هوشمند اپل تحت عنوان iOS 5.0 و سیستم‌عامل رایانه‌های رومیزی این شرکت تحت عنوان Mac OS X Lion رونمایی شد. همچنین برنامه‌هایی نظیر iCloud به عنوان فضای ذخیره ساز‌ی ابری و iTunes Match نیز در سال ۲۰۱۱ و در جریان کنفرانس جهانی توسعه ‌دهندگان معرفی شدند.

۲۰۱۲: تیم کوک به جای استیو جابز

در سال ۲۰۱۲، تیم کوک به عنوان مدیرعامل جدید شرکت اپل انتخاب شد و از آن زمان تا کنون، وظیفه‌ی برگزاری کنفرانس جهانی توسعه دهندگان را بر عهده دارد. طی مراسم آن سال، از محصولات جدیدی از جمله مدل‌های جدید مک بوک ایر و مک بوک پرو رونمایی شد که از نمایشگرهایی با وضوح بالا و تکنولوژی رتینا بهره می‌بردند. همچنین در همین رویداد از سیستم‌ عامل‌های iOS 6 مخصوص گوشی‌های هوشمند و OS X Mountain Lion به عنوان سیستم‌ عامل رایانه‌های رومیزی این شرکت رونمایی شد.

۲۰۱۳: تازه شدن همه چیز

در سال ۲۰۱۳، اکثر محصولات فعلی اپل در آن زمان از نظر ظاهری و سخت‌افزاری با تغییراتی همراه بودند. در بخش سخت‌افزار، لپتاپ‌های سری مک بوک ایر و مک بوک پرو با ویژگی‌های جدید و ظاهری زیباتر معرفی شدند. در بخش شبکه نیز از نسخه‌ی جدید مودم « ایر پورت تایم کپسول» ((AirPort Time Capsule و نسل جدیدی از مبدل «ایر پورت اکستریم»‌ (AirPort Extreme) رونمایی شد. طی این کنفرانس، اپل سیستم‌ عامل‌های iOS 7 را برای گوشی‌های هوشمند و Mac OS Mavericks را برای رایانه‌های رومیزی معرفی کرد. همچنین از برنامه‌ی استریم موسیقی جدیدی تحت عنوان iTunes Radio و برنامه‌ی iWork برای iCloud رونمایی شد.

۲۰۱۴: سال سیستم‌عامل‌ها

در جریان کنفرانس WWDC در سال ۲۰۱۴، تمام تمرکز اپل روی بخش نرم‌افزار بود چرا که هیچ سخت‌افزار جدیدی در جریان این رویداد معرفی نشد. اپل در آن سال از هشتمین نسخه از سیستم‌ عامل‌ گوشی‌های هوشمند خود تحت عنوان iOS 8 رونمایی کرد که بزرگترین بروزرسانی سیستم‌ عامل مخصوص گوشی‌ از زمان عرضه‌ی اپ استور به شمار می‌رفت. همچنین سیستم عامل OS X Yosemite برای رایانه‌های رومیزی معرفی شد که طراحی آن الهام گرفته از سیستم‌ عامل iOS بود. هر دوی این سیستم‌ عامل‌ها با تغییرات عمده‌ای نسبت به نسخه‌های پیشین خود رونمایی شدند و ویژگی‌های زیادی به همراه داشتند.

۲۰۱۵: بازهم نرم‌افزار

در سال ۲۰۱۵، اپل بار دیگر سیستم‌ عامل‌های خود را بروزرسانی کرد. سیستم عامل گوشی‌های هوشمند از iOS 8 به iOS 9 ارتقا یافت و کاربران رایانه‌‌های رومیزی نیز نسخه‌ی جدیدی از سیستم عامل OS X را تحت عنوان OS X El Capitan دریافت کردند. همچنین در جریان این کنفرانس، اپل از اولین بروزرسانی بزرگ خود برای ساعت هوشمند «اپل واچ» ((Apple Watch رونمایی کرد. روزهای پایانی این کنفرانس نیز با معرفی سرویس استریم موسیقی جدیدی تحت عنوان «اپل موزیک» Apple Music))همراه بود. همچنین شرکت اپل اعلام کرد زبان برنامه ‌‌نویسی «سوییفت» (Swift) به حالت متن باز (Open Source) درآمده و از سیستم‌عامل‌های Linux، X OSو iOS پشتیبانی خواهد کرد.

۲۰۱۶؛ همکاری اپل و سیسکو

اپل در جریان کنفرانس WWDC در سال ۲۰۱۶، نام سیستم‌ عامل‌های کامپیوتر را از OS X به macOS تغییر داد. اولین سیستم‌ عاملی که با این نام عرضه شد، macOS Sierra نام داشت. همچنین سیستم‌ عامل‌های iOS 10 برای گوشی‌های هوشمند، watchOS 3 برای اپل واچ و tvOS 10 برای تلویزیون‌های اپل رونمایی شدند. علاوه بر این، در راستای ارائه‌ شبکه‌ سریع‌تر به دستگاه‌های مجهز به iOS، دو شرکت اپل و «سیسکو» (Cisco) که در گذشته روابط خوبی با هم نداشتند، با یکدیگر وارد همکاری شدند.

۲۰۱۷: از سان فرانسیسکو به کالیفرنیا

از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۶، تمامی کنفرانس‌های WWDC اپل در ایالت سان فرانسیسکو برگزار می‌شد اما اپل در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت کنفرانس‌های خود را در ایالت کالیفرنیا برگزار کند. در جریان بیست و هشتمین کنفرانس WWDC، اپل از سیستم عامل iOS 11 رونمایی کرد. سیستم عاملی متفاوت با نسخه‌های پیشین، که ویژگی‌های جذاب زیادی به همراه داشت. سیستم عامل ساعت‌های هوشمند این شرکت از watchOS 3 به watchOS 4 و سیستم‌عامل کامپیوترهای رومیزی اپل نیز به macOS High Sierra ارتقا یافتند. در بخش سخت ‌افزار نیز اپل دستگاه‌های جدیدی با نام «آی مک پرو» (iMac Pro)، «آیپد پرو» (iPad Pro) با سایز ۱۰/۵ اینچ و اسپیکر هوشمند «هوم پد» ((HomePad را معرفی کرد.

۲۰۱۸: دوری از سخت افزار

کنفرانس سال ۲۰۱۸ نیز همانند ۲ سال قبل، بدون معرفی سخت‌افزاری جدید به کار خود پایان داد. آیتم‌های جدید معرفی شده، باز هم سیستم ‌عامل‌های گوشی‌های آیفون، رایانه‌های رومیزی، تلویزیون و ساعت‌های هوشمند اپل بودند که هرکدام به نسخه‌های جدیدتر خود یعنی iOS 12، macOS Mojave، watchOS 5 و tvOS جدید بروزرسانی شدند.

۲۰۱۹: و باز هم نرم افزار

در سال ۲۰۱۹ مطمئن شدیم که اپل تصمیم گرفته سخت افزارهای خود را قبل از WWDC رونمایی کند و این کنفرانس را به خدمات نرم افزاری خود اختصاص دهد. در این سال نسخه‌ی جدید تمام سیستم عامل‌های اپل معرفی شدند، iOS 13، مک او اس ۱۰.۱۵ موسوم به کاتالینا و WatchOS 6. علاوه بر این یک سیستم عامل جدید هم به نام iPad OS معرفی شد که قراری است چیزی شبیه به مک او اس را به تبلت‌های اپل بیاورد. اپل ضمنا در این مراسم اعلام کرد توسعه آیتیونز به پایان رسیده و این نرم افزار نه چندان محبوب با نرم افزارهای جدید اپل جایگزین می‌شوند. در این مراسم نسل جدید ورک استیشن های مک پرو نیز معرفی شدند، اما این کامپیوترهای گران قیمت برای کاربران خاص مثل طراحان گرافیک و تولید کنندگان ویدیو کاربرد دارد و محصول چندان عمومی به حساب نمی‌آید. برای درک موضوع کافی است تصور کنید فقط پایه‌ی مانیتور این کامپیوتر هزار دلار (معادل حدود ۱۳ میلیون تومان!) قیمت دارد.

