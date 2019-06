روز گذشته، شبکه‌ی تلویزیونی «سی ان بی سی» (CNBC) مصاحبه‌ای تلفنی با رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، انجام داد. طی این مصاحبه، از ترامپ در رابطه با مسائل مختلف آمریکا از جمله، مقایسه‌ی قدرت فناوری آمریکا و چین، انحلال شرکت‌های بزرگ آمریکا به دلیل قدرت بیش از حد آن‌ها، فرآیند توسعه‌ی اینترنت نسل پنجم و مواردی از این دست سوالاتی پرسیده شد که در زیر می‌توانید خلاصه‌ای از مهم‌ترین بخش این مصاحبه‌ بخوانید.

یکی از سوالات در رابطه با مقایسه‌ی جایگاه دو کشور آمریکا و چین در زمینه‌ی فناوری و همچنین اقدامات ایالات متحده در راستای توسعه‌ی اینترنت نسل پنجم یا همان ۵G بود. دونالد ترامپ ضمن اشاره به این موضوع که آمریکا به زودی در زمینه‌ی اینترنت نسل پنجم پیشرو خواهد بود گفت:

من اینترنت نسل پنجم را به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور تبدیل کردم. چیزی که در گذشته شاهد آن نبودیم و به همین خاطر در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتیم. اما ایالات متحده به‌زودی در زمینه‌ی اینترنت ۵G پیشرو خواهد بود.

او همچنین در رابطه با مقایسه‌ی چین و آمریکا از لحاظ قدرت فناوری گفت:

چین توانایی رقابت با ما را ندارد. توانایی آن‌ها حتی نزدیک به توانایی کارمندان ما در شهر سیلیکون ولی نیست. افراد ما واقعا نابغه هستند و چینی‌ها از نظر نبوغ و خلاقیت در مقابل آن‌ها حرفی برای گفتن ندارند.

اینکه اینترنت نسل پنجم به یکی از اولویت‌های مهم ایالات متحده بدل گشته می‌تواند خبر خوبی برای این کشور باشد. چراکه سرعت بسیار بالای این نسل از اینترنت می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از جمله ماشین‌های خودران، پزشکی از راه دور، شبکه‌های کامپیوتری و بسیاری از موارد دیگر به کمک این کشور بیاید. رفته رفته شرکت‌های بزرگ دنیا محصولات خود را که عمدتا گوشی‌های تلفن همراه را شامل می شوند با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵g روانه‌ی بازار خواهند کرد و به همین خاطر تمامی شرکت‌های مخابراتی بزرگ در آمریکا خود را برای رقابتی نفس‌گیر بر سر این فناوری جذاب کاملا آماده‌ کرده‌اند.

در بخش دیگری از مصاحبه اما ترامپ در رابطه با تبانی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی با دموکرات‌ها علیه دولت او نیز توضیحاتی ارائه داد. وی گفت:

گوگل، آمازون و فیس‌بوک نسبت به دولت من تبعیض قائل می‌شوند. مردم درباره‌ی تبعیض حرف می‌زنند اما می‌تونم بگویم تبانی اصلی بین این شرکت‌ها و دموکرات‌ها در حال وقوع است زیرا آن‌ها در طول انتخابات کاملا بر علیه من بودند. اینطور که به نظر می‌رسد، نوعی انحصار در این شرکت‌ها در حال وقوع است.

اما اخیرا خانم الیزابت وارن، که خود کاندیدای دموکرات دوره‌ی بعدی ریاست جمهوری آمریکا است، ادعا کرد در صورت به قدرت رسیدن، شرکت‌های آمازون، گوگل، فیس‌بوک و اپل را متلاشی خواهد کرد، چراکه آن‌ها بیش از حد در زمینه‌ی اقتصادی، اجتماعی و مسائل کشوری قدرت دارند. همچنین اخیرا کمیسیون اروپا نیز تهدید کرد پلتفرم‌های بزرگ اینترنت مانند گوگل، توئیتر و فیس‌بوک را به خاطر تلاش برای تقلب مشاهده شده در انتخابات اخیر اروپا به شدت مجازات می‌کند.

اینطور که به نظر می‌رسد نفوذ این شرکت‌های بزرگ در زمینه‌های مختلف و قدرت بیش از حدشان، آن‌ها را در وضعیت بحرانی قرار داده است. باید دید نتیجه‌ی این تهدیدها و جریمه‌ها به کجا ختم خواهد شد. شرکت‌های بزرگی چون فیس‌بوک، اپل، آمازون و گوگل بخش بزرگی از اقتصاد و حتی جامعه‌ی مردم آمریکا را در بر گرفته‌اند و به نظر می‌رسد هرچه زودتر تدابیری از سوی‌ مدیران این شرکت‌ها برای رفع این مشکلات صورت خواهد گرفت.

نظر شما در رابطه با مسائل و مشکلات شکل گرفته پیرامون مشکلات اخیر آمریکا چیست؟ آیا این کشور می‌تواند از مشکلات بزرگی که بر سر راه آ‌ن قرار گرفته سلامت بیرون آید؟

