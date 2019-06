همکاری اوبر با اپراتور مخابراتی برای واقعیت بخشیدن به تاکسی پرنده

مدتی است که شرکت «اوبر» (Uber)، ایده‌ی طراحی تاکسی‌های پرنده را در ذهن می‌پروراند. سال گذشته این شرکت در جریان نمایشگاه CES 2018، جدیدترین طرح تاکسی‌های پرنده‌ خود را به نمایش گذاشت. در ابتدا قرار بود این ایده‌ی خارق‌العاده در سال ۲۰۲۰ در برخی از شهرهای آمریکا اجرا شود، اما روز گذشته، شرکت مخابراتی «ای‌تی اند تی» (AT&T) ضمن اعلام همکاری با شرکت اوبر در تحقق بخشیدن به طرح تاکسی‌های پرنده، از عملی شدن این طرح در سال ۲۰۲۳ خبر داد.

اینطور که به نظر می‌رسد، شرکت ای‌تی اند تی قصد دارد با فراهم کردن بستر اینترنتی پر سرعت ۴G و ۵G، با اوبر در زمینه‌ی تاکسی‌های پرنده همکاری کند. آقای آندره فوچ (Andre Fuetsch)، مدیر ارشد فناوری شرکت ای‌تی اند تی، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی خاطرنشان کرد این طرح هنوز مراحل اولیه‌ی خود را سپری می‌کند و آن‌ها نیز همانند بقیه برای تحقق بخشیدن به چنین طرحی مشتاق هستند.

اولین فاز همکاری این دو شرکت احتمالا یک سال یا بیشتر زمان خواهد برد. در طول این مدت، ای‌تی اند تی و مهندسین بخش حمل و نقل هوایی اوبر، چگونگی اتصالات ۴G و ۵G در هواپیماهای با سرنشین و پهبادهای باربر را در ارتفاعات کم مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. هدف از انجام این کار، شناسایی محدودیت‌ها و نقطه‌ ضعف‌های این فناوری جدید در اتصالات هوایی است. سپس همکاری این دو شرکت وارد فاز جدیدی شده و شکل پیشرفته‌تری به خود می‌گیرد. احتمال این نیز وجود دارد که در آینده، این دو شرکت در زمینه‌ی تقسیم بندی شبکه و رایانش مرزی (محاسبات لبه‌ای) با یکدیگر وارد همکاری شوند. با تقسیم‌بندی شبکه، تاکسی‌های هوایی اوبر می‌توانند از شبکه‌ی مخصوص خود بهره ببرند که از باقی کاربران مجزا است. همچین فناوری رایانش مرزی نیز باعث کاهش زمان تأخیر و در نتیجه افزایش سرعت می‌شود.

شرکت اوبر قصد دارد خدمات سفر اشتراکی هوایی خود را در سال ۲۰۲۳ در شهر دالاس فورت ورث (Dallas Fort Worth)، لوس آنجلس و شهری خارج از آمریکا راه‌اندازی کند. طبق آخرین کنفرانسی که اوبر در سال ۲۰۱۸ برگذار کرد، طرحی مفهومی از تاکسی‌های پرنده‌ی این شرکت به نمایش درآمد که به نظر می‌رسید ترکیبی از شکل هواپیما و هلیکوپتر باشند. اوبر می‌خواهد در سال‌های نه چندان دور، هزاران نسخه از این تاکسی‌‌های پرنده را در آسمان‌ شهرهای مختلف ببیند. طبق ادعای این شرکت، این تاکسی‌ها می‌توانند در ارتفاع ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری پرواز کنند و در نقاط مشخصی فرود آیند که هریک از این نقاط فرود قادر خواهد بود تا ۲۰۰ پرواز و فرود را کنترل کند.

طبق گفته‌ی اوبر، این تاکسی‌ها در مراحل اولیه‌ توسط خلبان کنترل خواهند شد و سپس به مرور زمان، نمونه‌های بدون خلبان آن نیز عرضه می‌شود. این ایده در ابتدا از سال ۲۰۱۶ به ذهن مهندسین اوبر خطور کرد اما رفته رفته شاهد توسعه و پیشرفت آن بودیم تا اینکه بالاخره در آینده‌ای نزدیک شاهد نمونه‌های واقعی آن خواهیم بود. به مرور زمان شرکت‌های بزرگ فناوری نیز در این زمینه قدم‌هایی خواهند برداشت و احتمالا در آینده‌ای نزدیک شاهد رشد هرچه بیشتر این ماشین‌های پرنده خواهیم بود.

منبع متن: digikala