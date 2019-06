شرکت هواوی که برنامه ریزی کرده بود تا اواخر سالجاری میلادی به جایگاه اول پرفروش‌ترین کمپانی تولیدکننده گوشی در دنیا تبدیل شود، حالا اعلام کرد که کمی از هدف خود دور شده است. پس از اینکه دولت آمریکا نام هواوی را در لیست سیاه تحریم‌ها قرار داد، گوگل، کوالکام، اینتل و چند شرکت دیگر هم اعلام کردند که به زودی همکاری خود را با هواوی قطع خواهند کرد. این موضوع باعث شد تا میزان فروش و حتی تولید برخی از گوشی‌های این برند کاهش یابد. بر این اساس هواوی که پیش از اعمال تحریم‌ها برنامه‌ریزی کرده بود تا در سه ماهه چهارم سال به بزرگ‌ترین تولیدکننده و فروشنده گوشی در دنیا دست یابد، حالا اعلام کرده که به زمان بیشتری برای دستیابی به این جایگاه نیاز دارد.

به گزارش شائو یانگ، یکی از مقام‌‌های ارشد هواوی، با توجه به برنامه ریزی این کمپانی برای دستیابی به مقام اول تولیدکنندگان موبایل در دنیا، احتمالا این زمان کمی طولانی‌تر خواهد شد، اما به زودی هواوی به این جایگاه دست می‌یابد. به گفته وی، هواوی هم‌اکنون در روز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی در سراسر دنیا به فروش می‌رساند. هواوی پس از کنار زدن اپل، جایگاه دوم تولیدکنندگان گوشی در دنیا را بعد از سامسونگ به خود اختصاص داد.

هواوی ابتدا با عرضه گوشی‌های هوشمند اقتصادی تلاش کرد تا نظر تعداد زیادی از کاربران در سراسر دنیا و به‌خصوص کشورها در حال توسعه را جلب کند اما کم‌کم با عرضه گوشی‌های پیشرفته در سطح دستگاه‌های پرچمدار از برندهای بزرگ دنیا، توانست جای خود را در میان ۵ تولیدکننده بزرگ گوشی باز کند و به سرعت در میان سه تولیدکننده بزرگ موبایل در دنیا قرار گرفت و حالا در رده دوم جدول قرار دارد. این شرکت برنامه ریزی کرده بود که سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ جایگاه شماره یک را به خود اختصاص دهد. اما حالا به دلیل تحریم‌ها میزان تولید و فروش گوشی‌های این برند تا حدی کاهش یافته و تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که این میزان حتی به یک چهارم رقم فعلی هم خواهد رسید. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی است که میزان فروش لوازم جانبی شرکت هواوی نیز در بازارهای غیر از چین به شدت کاهش یابد.

The post هواوی: برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی گوشی به زمان بیشتری نیاز داریم appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala