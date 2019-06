به گزارش Bloomberg، اوبر از تابستان امسال قصد دارد فاز آزمایشی تحویل غذا به وسیله پهپاد را در سن دیگو آغاز کند. این غذاها مستقیما به دست مشتریان نمی‌رسد بلکه پهپاد اوبر غذاها را به سمت نقاط امن از پیش تعیین شده ارسال می‌کند و سپس پیک‌های موردنظر بسته‌ها را به سمت آدرس مشتریان می‌برند. این مکان‌های موردنظر می‌تواند شامل سقف ماشین‌های اوبر پارک شده باشد و پهپادها با بهره‌گیری از QR کد می‌توانند آن‌ها را شناسایی کنند.

طبق این گزارش، هزینه‌ی تمام‌شده برای این نوع ارسال تقریبا برابر با هزینه‌ی ارسال معمولی است که در سن دیگو حدود ۸.۵ دلار محسوب می‌شود. اوبر برای آغاز پروژه مشغول همکاری با مک‌دونالد است و آن‌ها می‌خواهند با بهره‌گیری از بسته‌بندی مناسب، گرمای غذا را طی این فرایند پرواز و ارسال به دست مشتری گرم نگه دارند.

«اریک آلیسون» (Eric Allison)، مدیر بخش پرواز اوبر به بلومبرگ گفته به دلیل موفقیت Uber Eats (بخش تحویل غذا اوبر) که درآمد آن طی سال گذشته ۱۵۰ درصد افزایش یافته، انگیزه برای راه‌اندازی پیک پهپادی بیشتر شده است. اوبر می‌گوید که پهپادها می‌توانند در عرض ۷ دقیقه مسافت ۱.۵ مایلی را پوشش دهند و این در حالی است که با ماشین یا موتور این مسافت حدود ۲۱ دقیقه طول می‌کشد.

برای آغاز این پروژه در سن دیگو، اوبر‌ از طرف سازمان هوانوردی فدرال باید مجوزهای مربوطه را دریافت کند. در سال ۲۰۱۸، این سازمان سن دیگو را به‌عنوان یکی از ده شهر آمریکا که شرکت‌ها می‌توانند پروژه‌های مربوط به پهپادها را مورد آزمایش قرار دهند، انتخاب کرد. اوبر‌ پیش‌بینی می‌کند که همه‌گیر کردن این روش در برخی از مناطق حداقل ۳ سال طول می‌کشد. در عرض ۱۰ سال هم طبق پیش‌بینی‌ها تحویل غذا با پهپاد تا حد زیادی همه‌گیر خواهد شد.

برای تحویل بسته یا غذا با پهپاد، شرکت‌ها باید با چالش‌هایی مانند مسائل امنیتی، آلودگی صوتی و مدیریت ترافیک هوایی دست و پنجه نرم کنند. اما شرکت‌هایی مانند اوبر، گوگل و آمازون بودجه‌ی هنگفتی را به این موضوع اختصاص داده‌اند تا هرچه زودتر این ایده به واقعیت تبدیل شود.

