مقایسه هواوی P30 پرو با آیفون XS و گلکسی اس ۱۰

هواوی دیگر آن شرکت چند سال پیش نیست که کمتر کسی پرچمدارهای آن را بشناسد و این شرکت را به واسطه گوشی‌های میان‌رده تحسین کند. حالا این شرکت یک بازیگر بزرگ در دنیای پرچمداران به حساب می‌آید و خوشبختانه جدیدترین پرچمدار این شرکت یعنی گوشی هواوی P30 پرو نیز راه خود را بازار کشورمان باز کرده است.

در این پست می‌خواهیم ببینیم هواوی P30 پرو در مقایسه با آیفون XS مکس و گلکسی اس ۱۰ پلاس که از دیگر پرچمداران محبوب بازار کشورمان هستند، چه عملکردی خواهد داشت. بگذارید ابتدا بدون هیچ توضیح اضافه‌ای، مشخصات فنی این سه گوشی را در جدول زیر مرور کنیم.

طراحی و نمایشگر

در بخش طراحی، هر سه گوشی شباهت‌ها و البته تفاوت‌هایی دارند و از همین رو، اصالت در طراحی سه محصول قابل مشاهده است. آیفون XS که طراحی شبیه به نسل گذشته خود دارد. استفاده از شیشه و استیل در بدنه این گوشی، باعث شده تا حس یک گوشی پرچمدار القا شود. وزن این گوشی اما از دو گوشی دیگر بیشتر است که یک نکته منفی در طراحی آیفون XS مکس به حساب می‌آید. دیگر ایرادی که شاید طراحی آیفون XS مکس داشته باشد، وجود بریدگی بزرگ در داخل نمایشگر است که البته با توجه به قرار گیری تکنولوژی FaceID، قابل چشم پوشی است.

در طرف دیگر، سامسونگ گلکسی اس ۱۰ پلاس قرار دارد. طراحی این گوشی از نسل‌های قبلی گلکسی اس الهام گرفته شده اما در بسیاری جهات شاهد پیشرفت هستیم. مخصوصا باریک‌تر شدن حاشیه‌های نمایشگر در این گوشی به چشم می‌آید و دوربین‌های سلفی که درون یک حفره قرار گرفته است. در بخش پشتی این گوشی نیز شاهد چینش سه تایی دوربین‌ها هستیم که به صورت افقی قرار گرفته‌اند در صورتی که دو گوشی دیگر، دوربین‌ها به صورت عمودی دیده می‌شوند.

یک نکته منفی در طراحی این گوشی را می‌توانیم وجود دکمه بیکسبی بدانیم و فکر می‌کنیم لازم نیست بگوییم چرا؛ این روزها کسی از بیکسبی دل خوشی ندارد اما خوشبختانه در این گوشی، می‌توان کاربری این دکمه را تغییر داد.

گوشی هواوی P30 پرو اما دارای طراحی جذاب‌تری است. اگرچه ممکن است بگویید لبه‌های خمیده نمایشگر از پرچمدار سامسونگ الهام گرفته شده اما دیگر مواردی که در طراحی این گوشی وجود دارند، اصیل هستند و یادآور برند هواوی.

بریدگی نمایشگر در هواوی P30 پرو کوچک‌تر و از بریدگی یا حفره دو گوشی دیگر، کوچک‌تر است. وزن این گوشی بین آیفون XS مکس و گلکسی اس ۱۰ پلاس قرار می‌گیرد و نه خیلی سنگین است و نه خیلی سبک. در مجموع و به جز این تفاوت‌ها، کاملا سلیقه‌ای است که کدام طراحی را ترجیح می‌دهید. اگر طرفدار سرسخت نمایشگرهای تخت هستید، آیفون گزینه بهتری است اما اگر با کناره‌های خمیده مشکلی ندارید، هواوی P30 پرو و گلکسی اس ۱۰ تا اینجا برنده هستند.

مقایسه در خصوص خود نمایشگر کار تقریبا سختی است. هر سه گوشی از پنل OLED استفاده می‌کنند. رزولوشن این پنل‌ها با یکدیگر متفاوت است و نمایشگر دو گوشی آیفون XS مکس و گلکسی اس ۱۰ پلاس، پیکسل‌های بیشتری در هر اینچ از خود جای داده‌اند. اما این موضوعی نیست که به سادگی متوجه آن شوید و رزولوشن ۱۰۸۰P+ نمایشگر هواوی P30 پرو بد جلوه دهد.

دو گوشی هواوی P30 پرو و آیفون XS مکس از فناوری HDR10 نیز پشتیبانی می‌کنند اما سامسونگ از فناوری HDR10+ پشتیبانی می‌کند که می‌تواند در نمایش تصاویر، گستره دینامیکی بیشتری داشته باشد. از نظر اندازه نیز نمایشگر آیفون ۶.۵ اینچی، نمایشگر گلکسی اس ۱۰ پلاس، ۶.۴ اینچی و نمایشگر هواوی P30 پرو، ۶.۴۷ اینچی است و به طور خلاصه، با گوشی‌هایی تقریبا هم‌اندازه روبرو هستیم.

در مجموع کیفیت نمایش تصاویر در هر سه پنل عالی است و تفاوت‌ها آنقدر جزئی هستند که باید حتما هر سه گوشی را در کنار هم قرار دهید تا بتوانید بین آن‌ها تفاوتی پیدا کنید. طبیعتا نمایشگر آیفون XS مکس و گلکسی اس ۱۰ پلاس به دلیل دارا بودن رزولوشن بالاتر، کمی شارپ‌تر هستند اما حتی متوجه شدن این مورد هم نیازمند مقایسه هر سه گوشی در کنار یکدیگر است. بنابراین از نظر کیفیت، هیچ کدام از گوشی‌ها شما را ناامید نخواهند کرد و عملکرد رضایت‌بخشی دارند.

سنسور اثر انگشت دو گوشی گلکسی اس ۱۰ پلاس و هواوی P30 پرو در زیر نمایشگر قرار گرفته که برای هواوی از نوع نوری است و برای سامسونگ، از نوع فراصوت. عملکرد این سنسورها مشابه یکدیگر است و هر دو سرعت بالایی دارند اما دقت سنسور اثر انگشت گوشی سامسونگ، بیشتر است. آیفون هم که فاقد سنسور اثر انگشت است و برای باز کردن قفل دستگاه به سنسورهای Face ID در بالای نمایشگر متکی است.

سخت افزار و رابط کاربری

از نظر سخت‌افزاری که می‌توانید به خوبی این سه گوشی پرچمدار را در جدول بالا مقایسه کنید. اما آن اعداد و ارقام را که کنار بگذاریم، هر سه این گوشی‌ها عملکردی فوق سریع دارند و همه اپلیکیشن‌ها را به سرعت باز می‌کنند. انیمیشن‌ها نیز روان و عالی اجرا می‌شوند که شاید بتوانیم بگوییم دلیل اصلی آن، هماهنگ بودن سخت‌افزار با نرم‌افزار در این گوشی‌ها است. در این بین اینکه رابط کاربری کدام گوشی را ترجیح بدهید و اینکه آیا اصلا به iOS علاقه دارید یا اندروید، بحثی کاملا سلیقه‌ای است. هردوی این سیستم‌عامل‌ها امکانات کاملی دارند و تا دو سال آینده نیز بروزرسانی‌های بزرگ سیستم‌عاملی را دریافت می‌کنند.

دو گوشی اندرویدی این مقایسه یعنی هواوی P30 پرو و گلکسی اس ۱۰ پلاس، از اندروید پای بهره می‌برند. رابط کاربری هواوی EMUI نام دارد و رابط کاربری سامسونگ، One UI. در هردوی این رابط‌های کاربری، امکانات مختلفی گذاشته شده و تقریبا می‌توانیم بگوییم چیزی از یکدیگر کم ندارند.

دوربین

مشخصات سخت‌افزاری دوربین این گوشی‌ها نیز به صورت کامل در جدول ابتدای پست آورده شده اما همه چیز در مگاپیکسل و تعداد دوربین‌ها ختم نمی‌شود. هر سه این گوشی‌ها می‌توانند عکس‌هایی فوق العاده ثبت کنند ولی چیزی که هواوی P30 پرو را نسبت به دو رقیب خود متمایز می‌کند، عکاسی در شب و عکاسی با دوربین زوم است. در این بین آیفون، از این جنبه‌ها از هر دو گوشی دیگر ضعیف‌تر است چراکه نه لنز سریعی مثل گلکسی اس ۱۰ پلاس دارد و نه دارای دوربین فوق عریض و یا زوم چند برابری مثل هواوی P30 پرو است. اپلیکیشن دوربین آیفون نیز محدودیت دارد و برای مثال حالتی برای عکاسی در شب در آن وجود ندارد.

در طرف دیگر، گلکسی اس ۱۰ پلاس قرار دارد که دارای سه دوربین با لنز‌های عریض، فوق عریض و زوم دو برابری است. این گوشی به نسبت آیفون، دوربین بهتری دارد و اپلیکیشن دوربین آن نیز کامل‌تر است. اما ستاره این مقایسه، هواوی P30 پرو است.

ویژگی زوم پنج برابری اپتیکال در گوشی هواوی P30 پرو که به لطف لنز پریسکوپی ممکن شده، فوق العاده است! با کمک این لنز و ترکیب آن با دوربین اصلی، هواوی P30 پرو می‌تواند تا پنجاه برابر زوم دیجیتال داشته باشد در صورتی که گوشی‌های سامسونگ و اپل، نهایتا می‌توانند تا ده برابر بزرگنمایی را امکان‌پذیر کنند. این دوربین عالی، سبب می‌شود که با گوشی هواوی P30 پرو بتوانید از زاویه فوق عریض تا زوم ۵۰ برابری را تجربه کنید که در یک گوشی، اتفاق فوق العاده‌ای است.

دوربین اصلی هواوی P30 پرو نیز به سبب چینش پیکسل‌ها به صورت RYYB و جایگزین کردن پیکسل‌های سبز با زرد، می‌تواند تصاویری روشن‌تر در شب بگیرد. این در حالی است که حتی نیازی به روشن کردن حالت عکاسی در شب هم ندارید و این دوربین به خودی خود، می‌تواند عکس‌هایی به مراتب روشن‌تر نسبت به دو گوشی دیگر در نور کم ثبت کند. همچنین هواوی P30 پرو یک دوربین چهارم ToF هم دارد که می‌تواند به صورت سه بعدی، عمق میدان را تشخیص بدهد و همین مورد سبب می‌شود تا در تصاویر پرتره، نتایج بهتری را نسبت به گوشی‌های اپل و سامسونگ شاهد باشیم.

باتری

تقریبا می‌توانیم بگوییم از ابتدای دوران گوشی‌های هوشمند، عمر باتری یک مسئله مهم بوده است. اعداد و ارقام می‌گویند عمر باتری هواوی P30 پرو بهتر از رقبای خودش است و ما نیز باید این موضوع را تایید کنیم. جدا از اینکه باتری این گوشی پرظرفیت‌تر از رقبا است، نمایشگر هواوی P30 پرو نیز رزولوشن کمتری دارد که خود موجب می‌شود مصرف انرژی در این گوشی کمتر از دو گوشی دیگر باشد.

این را بگذارید کنار پردازنده اختصاصی هواوی و هماهنگی بالای سخت‌افزار و نرم‌افزار در این محصول. همچنین شارژر فوق سریع چهل واتی که در این محصول وجود دارد نیز می‌تواند به سرعت این باتری حجیم را شارژ کرده تا کاربر مشکلی هم در این زمنیه نداشته باشد.

سخن پایانی

در نهایت، اینکه کدام گوشی را انتخاب می‌کنید، به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. هر سه محصول از بهترین گوشی‌های حال حاضر بازار هستند و انتخاب بهترین آن‌ها، به سلیقه شما برمی‌گردد. اگر به دنبال محصولی با دوربین فوق العاده هستید که چند سال آن را نگه دارید و دوربین گوشی شما را ناامید نکند، مطمئنا باید سراغ هواوی P30 پرو بروید. اگر عمر باتری نیز برای شما اهمیت دارد، باز هم هواوی P30 پرو و البته سامسونگ گلکسی اس ۱۰ پلاس، گزینه‌های بهتری هستند.

سیستم عامل و رابط کاربر، دیگر فاکتور مهمی است که کاملا به شما بستگی دارد که کدام را ترجیح می‌دهید. گلکسی اس ۱۰ پلاس و هواوی P30 پرو از اندروید پای بهره می‌برند و امکانات رابط کاربری آن‌ها نیز تقریبا یکسان است و چیزی از یکدیگر کم ندارند. هر دو گوشی سریع هستند و مشکلی در این زمینه هم وجود نخواهد داشت. بزرگترین تفاوت آن‌ها در ظاهر رابط کاربری است که انتخاب با این وضع، موضوعی کاملا سلیقه‌ای به حساب می‌آید. اگر هم به iOS علاقه داشته باشید که تنها گزینه شما مشخص است.

