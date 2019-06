شب گذشته، گوگل طراحی پنل پشتی پیکسل ۴ را افشا کرد و طبق این تصویر، گوشی مذکور مانند آیفون ۱۱ از ماژول مربع شکل بزرگی برای دوربین‌ها بهره می‌برد. حالا که گوگل و اپل به بهره‌گیری از این نوع طراحی روی آورده‌اند، به‌نظر می‌رسد قرارگیری برآمدگی وسیع برای تعبیه دوربین‌ها، جدیدترین ترند طراحی در بین گوشی‌های هوشمند خواهد بود.

آیفون ۱۱ (یا هر اسمی که اپل در نهایت برای آن انتخاب می‌کند) و پیکسل ۴ اولین گوشی‌هایی نیستند که از ماژول مربع شکل بزرگ برای تعبیه‌ی دوربین‌ها بهره می‌برند و به‌عنوان مثال می‌توانیم به هواوی میت ۲۰ پرو اشاره کنیم که در ادامه می‌توانید طراحی این گوشی را مشاهده کنید.

نوکیا سال‌ها قبل برای گوشی‌های نوکیا N8 و PureView 808 دوربین بزرگی در پنل پشتی آن‌ها تعبیه کرد و وعده داد که این دوربین‌ها کیفیت بهتری به ارمغان می‌آورند. اما پس از گذشت سال‌ها آزمون و خطا و حرکت به سمت زیباسازی طراحی دوربین، به‌نظر می‌رسد شرکت‌ها دوباره به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است زیبایی ظاهری را فدای کیفیت عکس کنند.

مشکل اصلی، بهره‌گیری گوگل و اپل از این مشخصه نیست بلکه بحث ما بر سر تاثیر این تصمیم بر کل صنعت گوشی‌های هوشمند است. ماژول مربع شکل برای دوربین-به‌خصوص در شکل و شمایل فعلی-زیبا محسوب نمی‌شود ولی به هر دلیلی گوگل و اپل تصمیم گرفته‌اند از آن بهره ببرند. با توجه به سابقه‌ای که از دیگر شرکت‌ها به‌خصوص در زمینه‌ی الگوبرداری از اقدامات اپل سراغ داریم، بدون شک به زودی شاهد معرفی تعداد زیادی گوشی مبتنی بر این مشخصه خواهیم بود.

مطمئنا بریدگی نمایشگر بزرگ آیفون X را به خاطر دارید که خیلی سریع به گوشی‌های مختلف راه پیدا کرد و بعد از اینکه اپل جک هدفون را از بدنه آیفون حذف کرد، بسیاری از شرکت‌ها به‌سرعت این بخش را از گوشی‌های خود حذف کردند.

البته در این زمینه اپل و گوگل کاملا مقصر نیستند و بخشی از این موضوع به فرایند مهندسی برمی‌گردد. بین سازندگان گوشی‌ها رقابت زیادی برای تعبیه دوربین‌های بهتر و لنزهای بیشتر وجود دارد ولی در نهایت بدنه گوشی ظرفیت محدودی دارد. زمانی که می‌خواهید سه دوربین (مانند آیفون ۱۱)، چهار دوربین (مانند مدل ۵G گلکسی اس ۱۰) و ۵ دوربین (مانند نوکیا ۹) در پنل پشتی تعبیه کنید، این یعنی بخش قابل توجهی از این پنل را باید به دوربین‌ها اختصاص دهید. اما حتی علی‌رغم وجود این محدودیت هم می‌توان این دوربین‌ها را طوری تعبیه کرد که زیبایی طراحی گوشی حفظ شود و متاسفانه گوگل و اپل نشان داده‌اند که علاقه‌ی زیادی به این رویکرد ندارند.

متاسفانه، به‌نظر می‌رسد چنین تغییری آمده است که بماند. با توجه به اینکه اپل و گوگل در زمینه‌ی تغییر طراحی عملکرد بسیار کندی دارند، احتمالا تا ۳ سال آینده در گوشی‌های این دو شرکت شاهد تعبیه ماژول‌های بسیار بزرگ برای دوربین‌های چندگانه خواهیم بود. به همین خاطر، بهتر است که از همین حالا به این مشخصه عادت کنید.

