به گزارش منابع مختلف چینی، هواوی در ماه اکتبر (حوالی مهر) از سیستم‌عامل اختصاصی HongMeng OS (در بازارهای جهانی به‌عنوان Ark OS مطرح می‌شود) رونمایی خواهد کرد. با این حال، نباید انتظار بهره‌گیری گوشی‌های پرچم‌دار هواوی میت ۳۰ را از این سیستم‌عامل داشته باشیم و ظاهرا در ابتدا فقط گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده مختص بازار چین همراه با این سیستم‌عامل روانه‌ی بازار می‌شوند.

به گزارش Global Times، نمایندگان شرکت چینی Tencent هم در توسعه این سیستم‌عامل جدید نقش دارند و طبق بررسی‌هایی که شرکت‌های اوپو و ویوو برای عملکرد این سیستم‌عامل تازه‌نفس انجام داده‌اند، ظاهرا نسبت به اندروید از ۶۰ درصد سرعت بیشتری بهره می‌برد.

Ark OS از همان ابتدا آماده‌ی بازارهای بین‌المللی نخواهد بود و به همین خاطر در ابتدا فقط در بازار چین عرضه می‌شود. در نهایت، وقتی که اکوسیستم هواوی به اندازه کافی توسعه بیاید، این سیستم‌عامل برای گوشی‌های پرچم‌داری مانند میت ۳۰ و P40 مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از تحلیلگران حوزه تکنولوژی هم پیش‌بینی کرده که علی‌رغم تحریم گسترده آمریکا علیه هواوی، این شرکت در سال جاری می‌تواند بین ۲۱۵ تا ۲۲۵ میلیون گوشی را به فروش برساند و بار دیگر مقام خود را به‌عنوان دومین سازنده بزرگ گوشی‌های هوشمند در جهان حفظ می‌کند.

منبع: GSM Arena

The post هواوی میت ۳۰ از سیستم‌عامل اختصاصی این شرکت بهره نمی‌برد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala