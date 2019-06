اوپرا GX چیست و چرا باید مرورگر گیمینگ داشته باشیم؟

شاید آخرین چیزی که گیمرها انتظار عرضه‌ی نسخه‌ی گیمینگ آن را داشتند، مرورگر اینترنت بود. شنیدن اسم گیمینگ کنار مرورگر به قدری عجیب است که نمی‌توان تصور کرد چه مشخصه‌ای باعث شده آن را گیمینگ بنامند. ممکن است این سوال به ذهنتان خطور کند که آیا این مرورگر جز برای جست‌و‌جوی صفحات وب، کاربرد دیگری دارد؟ باید بگوییم بله. مرورگر «اوپرا جی‌ایکس» (Opera GX)، همان مرورگری است که در مورد آن حرف می‌زنیم. جدیدترین مرورگر شرکت اوپرا که نسخه‌ی Early Access آن در رویداد E3 2019، با هدف گیمینگ و با ویژگی‌های بسیار جذابی معرفی شد.

اوپرا جی‌ایکس در حال حاضر برای رایانه‌های شخصی مبتنی بر سیستم‌عامل ویندوز در دسترس بوده و کاربرد آن تقریبا مشابه با کاربرد مرورگر داخلی استیم است. این مرورگر همانند مرورگر معمولی اوپرا و گوگل کروم، بر اساس پروژه‌ی کرومیوم طراحی شده و در نتیجه مرورگری متن باز است. تجربه گشت و گذار در وب‌سایت‌ها از طریق این مرورگر تقریبا با گوگل کروم شبیه است و می‌توانید تمام افزونه‌های کروم را به این مرورگر نیز اضافه کنید.

با اینکه اوپرا جی‌‌ایکس با هدف گیمینگ طراحی شده، نمی‌توان انتظار داشت عملکرد سیستم شما را در بازی‌های رایانه‌ای تا حد زیادی بهبود ببخشد. بیشتر شکل ظاهری و تم منحصر بفرد اوپرا جی‌ایکس است که آن را به یک نرم‌افزار مخصوص بازی شبیه کرده و سوای آن، تفاوت چشمگیری بین این مرورگر و مرورگرهای دیگر وجود ندارد. اما بهتر است نگاهی بیاندازیم به این مرورگر زیبا و خاص، تا ببینیم چه ویژگی‌هایی آن را به یک مرورگر گیمینگ تبدیل کرده و آیا کاربران باید اوپرا جی‌ایکس را جایگزین مرورگرهای فعلی خود کنند یا خیر.

تم گیمینگ؛ تیره، زیبا و منحصر بفرد

به محض باز کردن مرورگر اوپرا جی‌ایکس، اولین چیزی که توجه شما را به خود جلب می‌کند، تم زیبا و منحصر بفرد آن است. تم تیره‌ی بسیار جذاب که می‌توانید با کلیک بر روی بخش “Easy Setup” در قسمت بالا و راست مرورگر، نوارهای دور آن را به رنگ دلخواه درآورید. همچنین در همین بخش می‌توانید تصویر زمینه‌های جذابی نیز برای مرورگر خود انتخاب کنید. علاوه بر جلوه‌های تصویری، می‌توانید در بخش تنظیمات، جلوه‌های صوتی و انیمیشنی این مرورگر را نیز فعال کنید. در این صورت هنگامی که مرورگر را باز می‌کنید، ابتدا نام اوپرا جی‌ایکس با انیمیشن و صدایی جالب به نمایش درخواهد آمد و سپس مرورگر اجرا می‌شود.

جی‌ایکس کنترل؛ میزان مصرف رم و پردازنده‌ی خود را محدود کنید

اما آنچه که اوپرا جی‌ایکس را به یک مرورگر بسیار کاربردی و مفید تبدیل می‌کند، امکان محدود کردن میزان مصرف رم و پردازنده است. این ویژگی در اوپرا جی‌ایکس با عنوان «جی‌ایکس کنترل» (GX Control) شناخته می‌شود و به شما اجازه می‌دهد میزان مصرف رم و پردازنده توسط مرورگر را به حداقل برسانید. مصرف رم بالا یکی از ویژگی‌های بسیار بد در گوگل کروم است که خوشبختانه کاربران در اوپرا جی‌ایکس با آن روبرو نخواهند شد. برای مثال می‌توانید تنظیمات را طوری اعمال کنید که از ۱۲ گیگابایت رم موجود، تنها ۳ گیگابایت در اختیار اوپرا جی‌ایکس قرار گیرد.

اینکه محدود کردن میزان مصرف پردازند و رم حین اجرای بازی‌ها چه تأثیری خواهد داشت هنوز مشخص نشده است. چون معمولا گیمر‌ها ترجیح می‌دهند حین انجام بازی، مرورگرهای خود را ببندند تا تأثیری در روند اجرای بازی نداشته باشد. اما آقای ماسیج کوسمبا، مدیر محصول اوپرا جی‌ایکس، در جریان معرفی این نرم‌افزار ادعا کرد با کمک این ویژگی می‌توان بازی‌ها را بهتر و روان‌تر تجربه کرد. با این اوصاف باید دید در عمل هم اوپرا جی‌ایکس می‌تواند این ادعا را اثبات کند یا خیر. مسلما نباید از اوپرا جی‌ایکس انتظار معجزه داشت. قطعا این مرورگر نمی‌تواند کمک زیادی به بهبود کیفیت بازی‌ها کند و همه چیز در درجه‌ی اول به قدرت سیستم خودتان وابسته است.

ویژگی‌های دیگر

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، اوپرا جی‌ایکس تأثیر زیادی در روند اجرای بازی‌ها ندارد، اما ویژگی‌های منحصر بفرد بسیاری را در خود جای داده‌ است. برای مثال، در بخش چپ و بالای صفحه‌ی مرورگر، تصویری از یک کنترلر بازی با نام «جی‌ایکس کرنر» (GX Corner) مشاهده می‌شود. در این بخش می‌توانید به جدیدترین اخبار در مورد بازی‌های پلتفرم‌های مختلف و حتی لینک خرید آن‌ها دسترسی داشته باشید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، یکی از گزینه‌های موجود در پنل سمت چپ مرورگر، به شما امکان دسترسی به وب‌سایت توییچ را می‌دهد که در آن می‌توانید تمام کانال‌هایی را که دنبال کرده‌اید مشاهده کنید. همچنین می‌توانید از طریق نوار اعلان مرورگر ببینید چه کسی مشغول استریم بازی است که برای یک مرورگر، همچین قابلیتی بسیار کاربردی و جذاب خواهد بود. علاوه‌بر توییچ، می‌توانید شبکه‌های اجتماعی از قبیل تلگرام و واتس‌اپ را نیز به منوی سمت چپ مرورگر اضافه کنید و پیام‌های خود را از این طریق مدیریت کنید.

تمام ویژگی‌های موجود در مرورگر معمولی اوپرا، در این مرورگر نیز وجود دارد. از جمله‌ی این ویژگی‌ها می‌توان به امکان مسدود کردن تبلیغات، فیلترشکن رایگان و پخش فایل‌های ویدئویی خارج از مرورگر اشاره کرد. اوپرا اعلام کرد در بروزرسانی‌های بعدی، امکان تماشای ویدئو حین انجام بازی نیز فراهم خواهد شد. برای مثال می‌توانید هنگامی که راهنمای قدم به قدم یک بازی را مشاهده می‌کنید، همان بازی را همزمان انجام دهید که می‌تواند بسیار جالب و هیجان‌انگیز باشد.

آیا باید از اوپرا جی‌ایکس استفاده کنیم؟

اینکه از چه مرورگری استفاده کنید کاملا بستگی به تجربه و سلیقه‌ی شما دارد. اگرچه مرورگر نرم‌افزاری نیست که نسخه‌های مختلف آن تفاوت چشم‌گیری نسبت به یکدیگر داشته باشند، با این‌حال همه‌ی مرورگرهای موجود طرفداران خاص خود را دارند. اما اوپرا جی‌ایکس با همه‌ی آن‌ها متفاوت است. ظاهر زیبا، امکان دسترسی به توییچ و شبکه‌های اجتماعی دیگر از قبیل تلگرام و واتس اپ، امکان محدود کردن میزان مصرف رم و پردازنده و بسیاری از ویژگی‌های جذاب دیگر می‌توانند اوپرا جی‌ایکس را جایگزین خوبی برای مرورگرهای فعلی شما کنند. همچنین به نظر می‌رسد در بروزرسانی‌های بعدی، ویژگی‌های جذاب دیگری نیز به این مرورگر افزوده شود که آن را بسیار کاربردی‌تر از نسخه‌ی فعلی خواهد کرد. در صورت تمایل با استفاده از این لینک می‌توانید مرورگر جدید اوپرا جی ایکس را دانلود کنید.

