عرضه گوشی تاشو هواوی میت ایکس به ۳ ماه دیگر موکول شد

هواوی عرضه گوشی تاشو میت ایکس را از ماه ژوئن به ماه سپتامبر (حوالی شهریور) موکول کرده است. این کمپانی چینی به CNBC و وال استریت ژورنال اعلام کرده که در پی مشکلات گلکسی فولد سامسونگ، آن‌ها برای حصول اطمینان از آمادگی گوشی تاشو خود رویکرد محتاطانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. گلکسی فولد سامسونگ قرار بود در ماه آوریل روانه‌ی بازار شود که به دلیل مشکلات متعدد مدل‌های در دست روزنامه‌نگاران، سامسونگ تا اطلاع ثانوی عرضه آن را به تاخیر انداخته تا بتوانند مشکلات آن را حل و فصل کنند.

سخنگوی هواوی به CNBC گفته: «ما نمی‌خواهیم محصولی را روانه‌ی بازار کنیم که وجهه ما را نابود کند.» اگرچه هواوی می‌گوید تنها دلیل تاخیر عرضه میت ایکس برای انجام آزمایش‌های بیشتر است، ولی نمی‌توانیم موضوع چالش‌های مربوط به تحریم آمریکا علیه هواوی را کنار بگذاریم. از زمانی که شرکت هواوی در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفته، شرکت‌های آمریکایی دیگر نمی‌توانند تکنولوژی‌های خود را در اختیار این شرکت چینی قرار دهند. همین موضوع مشکلات متعددی را برای این شرکت ایجاد کرده که یکی از آن‌ها، لغو مجوز اندروید برای گوشی‌های این شرکت است.

هنوز معلوم نیست که آیا هواوی میت ایکس همراه با اندروید عرضه می‌شود یا نه. در گزارش CNBC آمده که این گوشی قبل از آغاز تحریم آمریکا معرفی شده و به همین خاطر برای بهره‌گیری از اندروید مشکلی ندارد ولی وال استریت ژورنال اعلام کرده که این موضوع هنوز در دست بررسی قرار دارد.

در نهایت، شاید هواوی ناچار شود که این گوشی تاشو را همراه با سیستم‌عامل اختصاصی خود روانه‌ی بازار کند. این گوشی از نمایشگر انعطاف‌پذیر ۸ اینچی و ۸ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد و از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کند و با قیمت ۲۶۰۰ دلاری در بازار عرضه خواهد شد.

منبع: The Verge

منبع متن: digikala