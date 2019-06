گروهی از محققان شرکت ادوبی و دانشگاه برکلی موفق به توسعه‌ی یک ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی شده‌اند که می‌تواند چهره‌های دستکاری شده با نرم‌افزار فتوشاپ را شناسایی کند. در دورانی که روزبه‌روز به شمار تصاویر و ویدیوهای جعلی افزوده می‌شود، محققان امیدوارند که توسعه‌ی چنین ابزارهایی اعتماد مردم را به محتوای دیجیتال بازگرداند. همچنین افراد عادی با بهره‌گیری از این ابزارهای هوشمند می‌توانند راحت‌تر از گذشته تصاویر دستکاری شده را شناسایی کنند.

این تیم شبکه عصبی پیچشی (CNN) را طوری تعلیم داده‌اند که بتواند چهره‌های دستکاری شده با قابلیت Face Away Liquify نرم‌افزار فتوشاپ را شناسایی کند. این قابلیت، به افراد اجازه می دهد که به راحتی مواردی مانند چشم‌ها، دهان و دیگر مشخصه‌های چهره را تغییر بدهند. در آزمایش‌های انجام شده، این ابزار دقت ۹۹ درصدی در تشخیص چهره‌های تغییر یافته داشته است. برای مقایسه، افرادی که تنها با بهره‌گیری از چشم‌های خود دست به این بررسی زده‌اند، فقط در ۵۳ درصد موارد موفق بوده‌اند. این ابزار هوشمند همچنین می‌تواند چهره فتوشاپی را طوری تغییر دهد که به وضعیت اولیه نزدیک شود.

این اولین باری نیست که شرکت ادوبی ابزاری برای شناسایی تصاویر فتوشاپی توسعه داده ولی اولین باری است که تمرکز خود را بر چهره‌ها معطوف کرده است. این کمپانی می‌گوید توسعه چنین ابزارهای در دوران فعلی اهمیت زیادی دارد و در ادامه شاهد اقدامات بیشتری از طرف ادوبی برای شناسایی تصاویر جعلی خواهیم بود.

