در نمایشگاه E3 امسال شاهد خبری بودیم که زیر سایه‌ی اخبار مربوط به بازی‌ها قرار گرفت. امسال ال‌جی به شکل بی سر و صدا از دو مانیتور گیمینگ جدید خانواده‌ی «الترا گیر» (UltraGear) با زمان پاسخ‌گویی تنها ۱ میلی‌ثانیه رونمایی کرد. این اولین باری است که مانیتوری با بهره‌گیری از فناوری IPS، تا این اندازه سرعت پاسخ‌گویی کمی دارد! طبق گفته‌ی ال‌جی، جدیدترین مانیتور‌های این شرکت، رویای گیمرها را به واقعیت تبدیل می‌کنند. بنابراین نگاهی می‌اندازیم به این دو مانیتور تا ببینیم این ادعای ال‌جی تا چه حد درست است.

دو مانیتور با ویژگی‌های متفاوت

ال‌جی مانیتور‌های جدید خود را در دو سایز ۲۷ و ۳۸ اینچی معرفی کرده که علاوه‌بر سایز، از نظر ویژگی‌های دیگر نیز باهم تفاوت‌هایی دارند. هردو مانیتور با فناوری G-Sync انویدیا سازگار هستند، اما مانیتور بزرگ‌تر از استاندارد VESA DisplayHDR 400 و مانیتور کوچک‌تر از استاندارد VESA DisplayHDR 10 پشتیبانی می‌کنند. علاوه‌بر این‌ها، وضوح تصویر این دو مانیتور نیز با یکدیگر متفاوت است. مانیتور ۳۸ اینچی با صفحه‌ای خمیده به وضوح ۱۶۰۰ × ۳۸۴۰، نسبت تصویر ۲۱:۹، درخشندگی ۴۵۰ واحد و رفرش ریت ۱۷۵ هرتز عرضه می‌شود. این درحالیست که در مدل ۲۷ اینچی، ال‌جی ترجیح داده به وضوح تصویر ۱۴۴۰ × ۲۵۶۰، نسبت تصویر ۱۶:۹، درخشندگی ۳۵۰ واحد و رفرش ریت ۱۴۴ هرتز بسنده کند.

قابلیت نورپردازی RGB

نورپردازی RGB با استفاده از برنامه‌ی Sphere Lighting (نورپردازی گردان)، جلوه‌ی بسیار زیبایی به مانیتور ال‌جی داده است. اما متاسفانه تنها مانیتور بزرگ‌تر ال‌جی از این ویژگی‌ جذاب بهره می‌برد. سیستم نورپردازی این مانیتور در پشت آن تعبیه شده و به گونه‌ای طراحی شده که با جلوه‌های تصویری متفاوت صفحه‌ نمایشگر، حالت نورپردازی آن تغییر می‌کند.

اتصالات

در بخش اتصالات تفاوت‌ زیادی بین این دو مانیتور وجود ندارد. برای مثال، در هیچ یک از این دو مانیتور جک هدفون تعبیه نشده است. هردوی آن‌ها از سه پورت USB 3.0 و یک پورت Display Port بهره می‌برند. شاید تنها تفاوت آن‌ها در بخش اتصالات به پورت HDMI برگردد. جایی که مانیتور بزرگ‌تر از یک پورت HDMI و مانیتور کوچک‌تر از دو پورت HDMI بهره می‌برند.

قیمت و زمان عرضه

هنوز دقیقا مشخص نشده چه زمانی این دو مانیتور در بازار عرضه می‌شوند اما به گفته‌ی ال‌جی، مدل ۲۷ اینچی در تاریخ ۱ جولای سال جاری (۱۰ تیر ۹۸)، برای پیش‌خرید در دسترس قرار می‌گیرد. در رابطه با قیمت این دو مانیتور نیز هیچ اطلاعی نداریم. اما مدل ۳۴ اینچی ال‌جی از خانواده‌ی الترا گیر، در حال حاضر ۱۴۰۰ دلار قیمت دارد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت مدل ۳۸ اینچی با قیمتی کمتر از ۱۵۰۰ دلار عرضه شود.

