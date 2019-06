همانطور که می‌دانید، سامسونگ در ساخت گوشی گلکسی فولد آنطور که انتظار می‌رفت موفق عمل نکرد. سامسونگ ابتدا این گوشی را جهت تست در اختیار تعدادی از خبرنگاران تکنولوژی قرار داد، اما همه‌ی آن‌ها بروز مشکلاتی عجیب در بخش‌های مختلف گلکسی فولد را گزارش کردند. با اینکه پروژه‌ ساخت گوشی گلکسی فولد سامسونگ با شکست مواجه شد، به نظر می‌رسد شرکت کره‌ای هنوز از رویای جاه طلبانه‌ی خود پا پس نکشیده است. چراکه اخیرا وب‌سایت Let’s Go Digital، تصویر گوشی هوشمندی از سامسونگ را منتشر کرد که در نگاه اول بسیار شبیه‌ به گوشی‌های تاشوی قدیمی است. اما در حقیقت یک نمایشگر زیر صفحه‌ی اصلی آن مخفی شده که می‌توان با کشیدن نمایشگر اصلی به سمت بالا آن را نمایان کرد.

طراحی این گوشی تا حدودی ما را یاد گوشی بلک‌بری پریو (BlackBerrry Priv) می‌اندازد. فقط بجای صفحه‌کلید در بخش پایینی، در این گوشی شاهد وجود یک نمایشگر هستیم که هنگام باز شدن، ارتفاع گوشی را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. مسلما این طرح به زیبایی آن‌چه که معمولا در فیلم‌ها شاهد آن بودیم نیست. اما اگر بتوان ایده‌ی ساخت نمایشگرهای تاشو را به حقیقت تبدیل کرد، به مرور زمان شکل ظاهری این گجت‌ها نیز بهتر و زیباتر خواهد شد. البته نمایشگرهای تاشو فناوری دست نیافتنی نیستند. پیش‌تر شاهد این بودیم که ال‌جی قرار است تلویزیون تاشوی خود را سال جاری وارد بازار کند. هرچند بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها شاهد راه یافتن همچین فناوری به دنیای گوشی‌های هوشمند باشیم.

تجربه‌ی تلخی که سامسونگ در زمینه‌ی ساخت اولین گوشی هوشمند تاشو پشت سر گذاشت باعث شده ذوق و شوق کاربران از بابت خرید این گوشی‌ها به نوعی شک و تردید بدل شود. هنوز مشخص نیست طول عمر این گوشی‌ها یا حتی شکل ظاهری آن‌ها تا چه اندازه ارزش خرید آن را توجیه می‌کند. با همه این تفاسیر امیدواریم سامسونگ یا هر شرکت دیگری که در این راه قدم می‌گذارد محصول قدرتمند و بدون مشکلی را تولید کند.

