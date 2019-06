پیکسل ۴ در دست یکی از کارکنان گوگل مشاهده شد

پس از اینکه حساب کاربری رسمی گوگل، تصویر پیکسل ۴ را منتشر کرد، حالا امروز تصویری از گوگل پیکسل ۴ منتشر شده که این گوشی را احتمالا در دست یکی از کارکنان گوگل نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد مثل سال گذشته که شاهد لو رفتن‌های مداوم گوشی پیکسل ۳ بودیم، امسال هم قرار است پیکسل ۴ را در تصاویر و شایعات زیادی تا پیش از معرفی رسمی آن ببینیم.

پیکسل ۴ در این عکس از ماژول دوربین آن قابل شناسایی است که قرار است مربعی شکل باشد. همچنین این گوشی را در یک قاب پارچه‌ای می‌بینیم که گوگل قبلا چنین قابی برای دیگر پیکسل‌ها نیز تولید کرده است. تا اینجا، این عکس با چیزی که از طرف گوگل به صورت رسمی دیده‌ایم، مطابقت دارد و دوربین دوگانه در این گوشی قابل مشاهده است. همچنین یک دوربین سوم هم در بالای این ماژول دیده می‌شود که احتمالا از نوع ToF خواهد بود و در عکس‌های پرتره و اپلیکیشن‌های مربوط به AR، می‌تواند کاربردی باشد. یک نکته دیگر، حضور میکروفون دوم در لبه بالایی گوشی است.

پیش‌تر در تصویری که گوگل منتشر کرده بود، یک میکروفون را هم در ماژول دوربین مربعی شکل این گوشی دیده بودیم که با این حساب، این میکروفون صرفا برای ضبط صدا در ویدیو‌ها کاربرد خواهد داشت و میکروفون نویز کنسلینگ، در لبه بالایی گوشی قرار دارد.

آنطور که ۹To5Google نوشته، کسی که این عکس را ثبت و منتشر کرده، حضور دو دوربین سلفی در بخش جلویی دستگاه را هم تایید کرده است. این یعنی پیکسل ۴ هم مثل پیکسل ۳ و Pixel 3 XL دارای دو دوربین سلفی خواهد بود. متاسفانه هنوز تصویری از بخش جلویی این گوشی ندیده‌ایم و نمی‌دانیم که این دوربین‌ها به چه صورتی در بخش جلویی پیکسل ۴ قرار می‌گیرند. در شایعات داشته‌ایم که احتمالا گوگل سراغ نمایشگر حفره‌دار برای این محصول می‌رود اما هنوز نمای جلویی این محصول مشاهده نشده است. به هر حال با این روند، احتمالا به زودی تصاویر بیشتری هم از این گوشی لو می‌رود و با ظاهر بخش جلویی آن هم آشنا می‌شویم. شما درباره پیکسل ۴ چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

