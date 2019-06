ظاهرا ماژول مربعی دوربین آیفون ۱۱ تایید شده است

ماه گذشته بود که برای اولین بار طراحی بخش پشتی آیفون‌های جدید لو رفت. در بخش پشتی آیفون ۱۱ قرار است شاهد دوربین سه تایی باشیم که در یک باکس مربعی شکل قرار می‌گیرد و حتی چینش دوربین‌ها نیز به صورت تصادفی است و تقارنی ندارند. این طراحی از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از هواداران محصولات اپل قرار گرفته اما به نظر می‌رسد باید به آن عادت کنیم.

به تازگی شرکت Olixar که در ساخت لوازم جانبی گوشی‌های مختلف فعالیت می‌کند، یک محافظ شیشه‌ای برای ماژول دوربین آیفون ۱۱ طراحی کرده و حتی برای فروش نیز در وب‌سایت این شرکت عرضه شده است. اینکه شرکتی از همین حالا دارد چنین محصولی را می‌فروشد، یعنی طراحی آیفون ۱۱ نهایی شده و باید به این ماژول‌های مربعی شکل عادت کنیم. همچنین آیفون ۱۱R که جایگزین آیفون XR می‌شود، دارای دو دوربین اصلی و احتمالا تله فوتو خواهد بود و برخلاف دو آیفون دیگر امسال، خبری از دوربین فوق عریض در این گوشی نیست. اما اندازه ماژول دوربین این گوشی، با دیگر آیفون‌های امسال یکی است تا طراحی هر سه آیفون شبیه به هم باشد.

این محافظ شیشه‌ای، در سه مدل عرضه می‌شود که هر کدام برای یکی از سه آیفون امسال است. این یعنی آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ مکس و آیفون ۱۱R، هرسه دارای ماژول دوربین مربعی شکل خواهند بود. همچنین این شرکت محافظ نمایشگر آیفون ۱۱ مکس را هم به فروش می‌رساند که با توجه به ابعاد و ظاهر آن، نمایشگر آیفون جدید حداقل از نظر ظاهری تفاوتی با نسل کنونی یعنی آیفون XS مکس ندارد. البته امیدواریم اپل کیفیت پنل را بهبود ببخشد.

آنطور که در شایعات داشته‌ایم، آیفون ۱۱ دارای سه دوربین است. دوربین اصلی و دوربین دوم که زاویه دیدی مشابه آیفون XS دارند و هردو به لرزشگیر اپیتکال هم مجهز می‌شوند. دوربین سوم اما از نوع فوق عریض خواهد بود و زاویه دید ۱۲۰ درجه‌ای خواهد داشت که از این نظر، شبیه دوربین اولترا واید گلکسی اس ۱۰ است. این دوربین فوق عریض هم احتمالا فاقد لرزشگیر اپتیکال خواهد بود.

اپل همچنین فلش دوربین را در آیفون‌های امسال بهبود خواهد بخشید و ماژول فلش نیز بزرگ‌تر خواهد شد. یک نکته مثبت در مورد دوربین‌های آیفون ۱۱ نیز کم شدن ضخامت کلی ماژول دوربین است و این بیرون زدگی دوربین‌ها به اندازه آیفون‌های کنونی خواهد بود. ویژگی Smart HDR نیز انتظار می‌رود در دوربین آیفون‌های امسال بهبود یابد.

این اولین بار نیست که شرکت Olixar با عرضه لوازم جانبی یک محصول معرفی نشده، اطلاعاتی را درباره آن فاش می‌سازد و درواقع این شرکت سابقه درخشانی در این موضوع دارد. در محافظ نمایشگر آیفون ۱۱ تنها یک تغییر نسبت به آیفون‌های کنونی وجود دارد و آن بزرگتر شدن خروجی بلندگوی تماس است که این یعنی احتمالا بلندگوهای این گوشی که به صورت استریو خواهند بود نیز صدای بلندتری نسبت به آیفون XS دارند.

همچنین در شایعات داشته‌ایم که سنسورهای Face ID هم شامل بروزرسانی می‌شوند تا هم با سرعت و دقت بیشتر و هم زاویه دید عریض‌تری بتوانند چهره کاربر را شناسایی کنند.

معمولا اپل هر ساله آیفون‌های جدید را در ماه سپتامبر معرفی می‌کند و اگر امسال هم این سنت حفظ شود، هنوز چند ماهی تا معرفی رسمی آیفون ۱۱ فاصله داریم. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟ آیا به نظر شما دوربین آیفون ۱۱ می‌تواند توجهات زیادی را به خود جلب کند تا این جو منفی که درباره چینش این دوربین‌ها وجود دارد، جبران شود؟

منبع: GSMArena

The post ظاهرا ماژول مربعی دوربین آیفون ۱۱ تایید شده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala