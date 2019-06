معرفی گوشی گلکسی فولد و هوآوی میت ایکس بسیاری از کاربران و علاقه‌مندان به دنیای تکنولوژی را هیجان‌زده کرد. اما هردوی این گوشی‌ها بنا به دلایلی نتوانستند آنطور که باید و شاید توجه کاربران را به خود جلب کنند. البته که گوشی‌های هوشمند تاشو اختراعات بسیار ارزشمندی هستند. به عبارتی دیگر، هر محصولی که از محدوده‌ی تکنولوژی پا فراتر بگذارد هیجان‌انگیز و جالب است. اما جالب بودن یک محصول هیچوقت کیفیت آن را ضمانت نمی‌کند! مشکلی که گریبان‌گیر دو تا از جذاب‌ترین محصولات سال ۲۰۱۹ یعنی گلکسی فولد و هوآوی میت ایکس شده است.

درحالیکه سامسونگ گمان می‌کرد گلکسی فولد آماده‌ی آتش بازی است، شاید هیچ‌وقت به این فکر نمی‌کرد که ممکن است دود این آتش به چشمان خودشان برود. گلکسی فولد قبل از عرضه‌ی رسمی و صرفا جهت تست در اختیار تعدادی از خبرنگاران حوزه تکنولوژی قرار گرفت، اما در کمال ناباوری با مشکلات زیادی همراه بود. از سوی دیگر هوآوی نیز میت ایکس را معرفی کرد. محصولی که از حیث ظاهر، زیباتر از گلکسی فولد بود، اما تقریبا با همان مشکلی دست و پنجه نرم می‌کرد که گلکسی فولد گرفتار آن بود.

با ما همراه باشید تا نگاهی بیاندازیم به مشکلات جدی گلکسی فولد و میت ایکس که باعث شد این گوشی‌های شگفت‌انگیز تا اطلاع ثانوی از دسترس کاربران خارج شوند و البته محبوبیت خود را نیز تا حدودی از دست بدهند.

مشکلات سخت‌افزاری

تصویر بالا مربوط به گوشی گلکسی فولد است که جهت تست، در اختیار یک خبرنگار قرار گرفت. بعد از مدتی استفاده از گوشی و بستن صفحه‌‌ی نمایشگر، مشکلاتی از قبیل پرش تصویر، سیاه شدن بخشی از نمایشگر و شکستگی صفحه در بخش لولا‌ها، گریبان گلکسی فولد را گرفت. برخی‌ها مدعی شدند چون این گوشی‌ها صرفا جهت تست در اختیار تعدادی از کاربران قرار گرفتند و نسخه‌ی اصلی و نهایی گلکسی فولد نیستند، وجود همچین مشکلاتی در آن کاملا طبیعی است، اما مدتی بعد تعدادی از آن‌ها جهت بررسی در اختیار مطبوعات آمریکا قرار گرفت که نتیجه بازهم ناامید کننده بود.

یکی دیگر از مشکلاتی که گلکسی فولد با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، خرابی نمایشگر بعد از جدا کردن محافظ صفحه بود. سامسونگ تنها به برخی از کاربران اعلام کرد جهت حفظ سلامت نمایشگر، محافظ صفحه نباید از روی آن جدا شود و تعداد دیگری از کاربران که از این قضیه آگاه نبودند، با جدا کردن محافظ صفحه باعث خرابی نمایشگر گوشی شدند. هنوز مشخص نشده چرا برداشتن همچین محافظ ظریفی باعث بوجود آمدن مشکلی به این بزرگی شده و عجیب‌تر اینکه چرا سامسونگ موضوع به این مهمی را به گوش همه‌ی کاربرانی که گوشی جهت تست برای آن‌ها فرستاده شده‌بود نرساند؟!

تصویر بالا را نیز یکی از بررسی‌کنندگان گلکسی فولد ارسال کرده است. روزنه‌ای که در اثر باز و بسته کردن نمایشگر این گوشی در بخش لولا‌ها بوجود می‌آید، امکان ورود گرد و غبار به داخل گوشی‌ را افزایش می‌دهد. اگرچه بخش پشتی گوشی به ظاهر کاملا بسته و پوشانده شده است اما بازهم شکاف‌هایی در آن دیده می‌شود که گوشی را در مقابل گرد و غبار آسیب‌پذیر می‌کنند. همچنین باز و بسته کردن این لولا‌ها باعث ایجاد چین‌خوردگی در وسط نمایشگر می‌شود که اصلا نشانه‌ی خوبی برای یک گوشی در این سطح نیست.

در سمت دیگر اما هوآوی میت ایکس را داریم. گوشی که همانند گلکسی فولد فراتر از محدوده‌ی تکنولوژی قدم برداشت و در نهایت همانند رقیب خود متحمل شکست شد. لولاهای این گوشی در بخش بیرونی آن تعبیه شده‌اند و ظاهر کلی گوشی نیز بسیار زیبا است. شاید زیباتر از گلکسی فولد! البته کاربران یا افراد متخصصی که گلکسی فولد را برای تست و بررسی در اختیار داشتند، موفق به بررسی دقیق میت ایکس نشدند. چرا که هوآوی این اجازه را به افراد زیادی نداد و آن دسته از افرادی که به صورت خصوصی و از نزدیک موفق به دیدن گوشی شدند، تقریبا شاهد همان مشکلاتی بودند که در گلکسی فولد وجود داشت. همچنین محافظ صفحه‌ای که هوآوی برای این گوشی در نظر گرفته بسیار ظریف‌تر از آن است که بتواند در برابر ضربه یا خط و خش از گوشی محافظت کند. بنابراین منطقی به نظر نمی‌رسد گوشی به این بزرگی و با قیمت بسیار بالا، در برابر آسیب‌های وارده تا این حد آسیب‌پذیر باشد.

نرم‌افزار؛ اندروید یا هانگ منگ؟

هم هوآوی میت ایکس و هم گلکسی فولد، از سیستم عامل اندروید بهره می‌برند و از آن‌جایی هم که شرکت گوگل این گوشی‌ها را نساخته، بنابراین برخی از برنامه‌های این سیستم‌عامل برای نمایشگر اضافی این گوشی بهینه نشده‌اند. توسعه‌دهندگان برنامه‌های شخص ثالث نیز باید برنامه‌های خود را برای گوشی‌هایی با دو نمایشگر بهینه کنند که هنوز این اتفاق نیافتاده است.

این موضوع مخصوصا بیشتر برای هوآوی دردسر ساز شده چراکه آمریکا هرگونه مشارکتی با این شرکت بزرگ را برای اکثر شرکت‌های خود از جمله گوگل ممنوع کرده است. همین مسئله نیز موجب می‌شود نه تنها برنامه‌ها بلکه خود سیستم‌عامل اندروید نیز دیگر از سوی گوگل برای هوآوی پشتیبانی نشود. هوآوی نیز تصمیم گرفت ازین پس از سیستم‌عامل اختصاصی خود که با نام هانگ منگ (HongMeng) شناخته می‌شود در گوشی‌های خود استفاده کند. البته هنوز این اتفاق نیافتاده اما اگر قرار باشد هوای میت ایکس به عنوان محصول شاخص هوآوی به بازار عرضه شود، این شرکت نمی‌تواند با مجهز کردن آن به سیستم‌عامل اندروید ریسک کند. البته شاید تمام برنامه‌های هوآوی در این سیستم‌عامل عملکرد خوبی از خود نشان دهند اما انتشار برنامه‌های شخص ثالث برای آن فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مردم چه می‌خواهند؟

بعد از شکست دو غول بزرگ تکنولوژی در ساخت گوشی‌های تاشو، اعتماد مردم به این گوشی‌ها نیز کاهش پیدا کرد. قبلا نیز شاهد انتشار برخی گوشی‌ها همانند یوتافون با دو نمایشگر (یکی در پشت و دیگری در جلو) بودیم که اگرچه مشکل خاصی در آن‌ها دیده نمی‌شد اما نتوانستند آنطور که انتظار می‌رفت مورد توجه قرار گیرند. یکی از مهم‌ترین دلیل شکست این گوشی‌ها قیمت بسیار بالای آن‌هاست. اگرچه مسئله‌ی قیمت در برخی موارد تأثیر خاصی در خرید گوشی‌ها ندارد اما برای گلکسی فولد و هوآوی میت ایکس که خطر آسیب‌پذیری بیشتر از هرگوشی دیگری آن‌ها را تهدید می‌کند، پرداخت مبلغی بالغ بر ۲۰۰۰ دلار منطقی به نظر نمی‌رسد.

درحالیکه سامسونگ و هوآوی با محصولات پر مشکل خود دست‌ و پنجه نرم‌ می‌کنند، شاهد این هستیم که شیائومی، در فضای مجازی، فیلمی از یک گوشی تاشو با نام می‌می فلکس (Mi Mi Flex) به اشتراک گذاشت که بر خلاف گلکسی فولد و هوآوی میت ایکس که از وسط تا می‌شوند، این گوشی از دو طرف نمایشگر تا می‌شود. به عبارتی می‌می فلکس از سه نمایشگر بهره می‌برد که دوتای آن را می‌توان تا زد. هرچند همه چیز درباره‌ی این محصول تنها در حد همان ویدئو باقی ماند و خبر دیگری از آن منتشر نشد. چراکه مسلما این گوشی نیز هنوز آماده‌ی انتشار نیست و قطعا ضعف‌هایی در آن وجود دارد.

