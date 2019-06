اینطور که به نظر می‌رسد، احتمالا اپل قصد دارد تا پایان سال جاری، هفت لپتاپ جدید را روانه‌ی بازار کند. این شرکت به تازگی هفت محصول را با نام‌های A2141، A2147، A2158، A2159، A2179، A2182 و A2251 به ثبت رسانده است که با توجه به وب‌سایت‌ Consomac و MacRumors، تمام این دستگاه‌ها کامپیوترهای قابل حمل هستند. بنابراین به‌زودی شاهد انتشار محصولی جدید از خانواده‌ی مک بوک، مک بوک ایر یا مک بوک پرو خواهیم بود.

بازگشت مک بوک؟

اینکه این لپتاپ‌ها با ویژگی‌های جدید عرضه می‌شوند یا صرفا با تغییرات اندکی همراه هستند هنوز مشخص نیست. اپل اخیرا لپتاپ‌های خانواده‌ی مک بوک پرو را با معرفی لپتاپی جدید که از پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای اینتل بهره می‌برد بروزرسانی کرده است. اما همچنان مک بوک ۱۲ اینچی جز آن دسته محصولاتی است که از عرضه‌ی آن‌ مدت زمان زیادی می‌گذرد و هنوز نسخه‌ی جدیدی از آن‌ وارد بازار نشده است. از سوی دیگر لپتاپ‌های سری مک بوک ایر آخرین بار در ماه اکتبر سال گذشته بروزرسانی شدند. احتمال اینکه لپتاپ‌های معرفی نشده‌ی اپل جانشین یکی از محصولات بالا، خصوصا مک بوک شوند بسیار زیاد است.

مک بوک پرو ۱۶ اینچی؟

اما اخیرا شایعه شده که اپل در تدارک معرفی یک مک بوک پرو ۱۶ اینچی است که با طراحی کاملا جدید، اواخر سال جاری عرضه خواهد شد. انتظار می‌رود معرفی یا عرضه‌ لپتاپ ۱۶ اینچی اپل در بهترین حالت ممکن در فصل پاییز رخ دهد. یعنی همزمان با عرضه‌ی کامپیوتر مک پرو. در غیر این صورت باید در ماه سپتامبر که آیفون جدید معرفی می‌شود منتظر رونمایی از این لپتاپ‌ باشیم. تنها موردی که در رابطه با لپتاپ ۱۶ اینچی اپل کمی عجیب به نظر می‌رسد این است که این شرکت اخیرا لپتاپ‌های این سری را با سخت‌افزاری جدید بروزرسانی کرده و عجیب به نظر می‌رسد چرا تمام تغییرات مد نظر خود را روی همان لپتاپ‌ اعمال نکرده است!

به نظر می‌رسد برای رسیدن به پاسخی قطعی باید منتظر ماند و دید اپل چه برنامه‌هایی برای این هفت محصول جدید خود در سر دارد.

منبع متن: digikala