ماه گذشته گزارشی در مورد مشخصه‌های هواوی میت ۳۰ پرو منتشر شد که طبق آن، این گوشی از نمایشگر ۶.۷۱ اینچی AMOLED بهره می‌برد و طبق اطلاعاتی که از چین فاش شده، ظاهرا نمایشگر این گوشی مبتنی بر «رفرش ریت» (Refresh Rate) 90 هرتزی، مانند وان‌پلاس ۷ پرو، است.

در همین رابطه، روز گذشته تصاویر رندر هواوی میت ۳۰ پرو منتشر شد که جزییات طراحی این گوشی را نشان می‌دهد و به‌عنوان مثال می‌توانیم به وجود حفره نمایشگر در سمت چپ بخش فوقانی صفحه‌نمایش اشاره کنیم که دو دوربین سلفی را در خود جای داده است.

در پنل پشتی، شاهد تعبیه ۴ دوربین هستیم که به همراه فلش LED یک نوع شکل شبیه V تشکیل داده‌اند. گفته می‌شود مانند P30 پرو، دوربین این گوشی هم قادر به ارائه‌ی زوم ۵ برابری اپتیکال و ۵۰ برابری دیجیتال است.

طبق این تصاویر، گوشی مذکور حداقل در سه رنگ آبی، قرمز و مشکی روانه‌ی بازار می‌شود. البته باید خاطرنشان کنیم که هنوز نمی‌توان صحت کامل این تصاویر را تایید کرد و به همین خاطر این موضوع را مدنظر داشته باشید.

ظاهرا هواوی میت ۳۰ پرو از تراشه کایرین ۹۸۵ و مودم ۵G بالونگ ۵۰۰۰ بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های احتمالی آن هم می‌توانیم به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و پشتیبانی از شارژ سریع ۵۵ واتی اشاره کنیم. طبق گزارش‌های مختلف، این گوشی ۴ ماه دیگر در ماه اکتبر معرفی خواهد شد ولی از آنجایی که هنوز فاصله‌ی زیادی تا تاریخ معرفی داریم، باید منتظر انتشار اخبار بیشتر بمانیم.

