مقایسه سامسونگ گلکسی A50 با هواوی پی ۳۰ لایت

تا چند سال پیش گوشی‌های میان‌رده جذابیت چندانی نداشتند و تنها نقطه‌ی قوت آن‌ها قیمت اقتصادی به حساب می‌آمد، اما پیشرفت فناوری باعث شده در سال‌های اخیر شاهد معرفی محصولات باکیفیت و قابل توجهی در بازار میان‌رده‌ها باشیم. حالا دیگر یک گوشی میان‌رده صرفا به دلیل قیمت مناسب نمی‌فروشد و می‌تواند بدنه‌ی زیبا یا سخت افزار قابل قبولی هم داشته باشد. هواوی پی ۳۰ لایت و سامسونگ گلکسی A50 دوتا از میان‌رده‌های بسیار پرطرفدار و جدید بازار هستند و از انتخاب‌های اصلی در این سطح قیمت به حساب می‌آیند. در این مطلب تصمیم گرفتیم این دو محصول جنجالی بازار را باهم مقایسه کنیم تا نقاط قوت و ضعف هرکدام در برابر رقیب مشخص شود. در ادامه با دیجی‌کالا مگ همراه شوید.

طراحی و صفحه نمایش

دو گوشی در کنار هم شباهت‌های زیادی دارند. در نمای جلو، ناچ هر دو محصول قطره‌ای شکل است و پایین نمایشگر نسبت به بالا حاشیه‌ی بیشتری دارد. در هر دو گوشی پشت بدنه دوربین سه‌گانه به شکل عمودی قرار گرفته و هر دو لنز کمی از بدنه بیرون زدگی دارند، هرچند بیرون زدگی گوشی هواوی کمی بیشتر به نظر می‌رسد.

و اما مهم‌ترین تفاوت ظاهری این است که حسگر اثر انگشت گوشی هواوی پشت بدنه قرار دارد، در حالی که میان‌رده‌ی سامسونگ به حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش (on-screen) مجهز است. هر دو حسگر اثر انگشت عملکرد سریع و دقیقی دارند، فقط حسگر فیزیکی فناوری بالغ‌تری دارد و کمی سریع‌تر است.

هواوی پی ۳۰ لایت مثل یک گوشی گران قیمت و رده بالا بدنه شیشه‌ای دارد، اما بدنه گلکسی A50 پلاستیکی است. البته سامسونگ برای ساخت این محصول از پلاستیک خاصی استفاده کرده که تا حد زیادی حس شیشه‌ای دارد و آن را Glasstic نامیده است (ترکیب Glass و Plastic). این محصول در سه رنگ آبی، مشکی و سفید عرضه می‌شود، در حالی که تنوع رنگ پی ۳۰ لایت کمتر است و دو انتخاب آبی یا مشکی را در اختیار شما می‌گذراد.

بدنه‌ی هر دو محصول نور را به شکلی جذاب و چند رنگ بازتاب می‌دهد و این موضوع باعث می‌شود ظاهر دستگاه جلوه‌ای متنوع و جذاب داشته باشد و دیرتر از بدنه‌های معمولی برای شما تکراری شود. بدنه‌ی هیچکدام از این دو محصول در برابر آب مقاوم نیست، هرچند این موضوع در سطح میان‌رده‌ها تعجبی ندارد.

هواوی پی ۳۰ لایت به صفحه نمایش ۶/۱۵ اینچی و گلکسی A50 به صفحه نمایش ۶/۴ اینچی مجهز است. وزن ۱۵۹ گرمی میان‌رده‌ی هواوی نیز ۷ گرم از رقیب کره‌ای سبک‌تر است. طبعا گوشی کوچک‌تر و سبک‌تر ارگونومی بهتری هم دارد، خصوصا اگر دست‌های کوچکی داشته باشید.

هر دو صفحه نمایش رزولوشن Full HD دارند، اما تراکم پیکسل‌های محصول هواوی کمی بالاتر است، چون صفحه نمایش کوچک‌تری دارد. حداکثر روشنایی پنل LTPS IPS پی ۳۰ پرو نیز کمی بالاتر از رقیب به نظر می‌رسد و این موضوع می‌تواند موقع استفاده از دستگاه زیر نور مستقیم خورشید به شما کمک کند.

در عوض میان‌رده‌ی سامسونگ به پنل سوپر امولد مجهز است که رنگ‌های بهتر و مشکی عمیق‌تری دارد. در این سطح قیمت مدل‌های زیادی با این ویژگی وجود ندارند و این موضوع یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های میان‌رده‌ی سامسونگ به حساب می‌آید.

مزیت‌های گلکسی A50 در این بخش:

بیرون زدگی کمتر دوربین

کیفیت بالاتر صفحه نمایش

مزیت‌های پی ۳۰ لایت در این بخش:

ارگونومی بهتر

حسگر اثر انگشت سریع‌تر

دوربین

هر دو محصول به دوربین سه‌گانه مجهز هستند، اما بین‌شان چند تفاوت وجود دارد. اول این‌که دوربین اصلی پی ۳۰ لایت ۴۸ مگاپیکسلی است، در حالی که گلکسی A50 یک دوربین ۲۵ مگاپیکسلی دارد. دوربین دوم در هر دو محصول ۸ مگاپیکسلی است و لنز معادل ۱۳ میلی متری دارد. دوربین سوم نیز در هر دو محصول برای تشخیص عمق کاربرد دارد، اما در میان‌رده‌ی هواوی ۲ مگاپیکسلی و در گوشی سامسونگ ۵ مگاپیکسلی در نظر گرفته شده است.

هر دو محصول می‌توانند حداکثر با رزولوشن Full HD و نرخ ۳۰ فریم در ثانیه فیلمبرداری کنند. در مورد دوربین سلفی نیز در هواوی پی ۳۰ لایت با یک دوربین ۲۴ مگاپیکسلی و در گلکسی A50 با ۲۵ مگاپیسکل مواجه هستیم. در مجموع باید گفت انتظار می‌رود عملکرد هر دو محصول در این بخش تا حد زیادی نزدیک باشد، فقط پی ۳۰ پرو به دلیل رزولوشن بالاتر خروجی تا حدی بهتر در اختیار کاربر می‌گذارد.

مزیت‌های پی ۳۰ لایت در این بخش:

رزولوشن بالاتر دوربین اصلی

سخت افزار و باتری

هواوی پی ۳۰ لایت در یک نسخه با ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم عرضه می‌شود. گلکسی A50 دو نسخه ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی دارد که اولی به ۴ گیگابایت و دومی به ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم مجهز هستند. در هر دو محصول می‌توانید حافظه‌ی داخلی را تا ۱ ترابایت دیگر افزایش دهید، با این تفاوت که A50 سامسونگ به شکل همزمان از دو سیم کارت و یک کارت حافظه پیشتیبانی می‌کند، اما در پی ۳۰ لایت درگاه سیم کارت دوم با کارت حافظه یکسان است و برای استفاده باید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.

هر دو تولید کننده در این میان‌رده‌ها چیپست طراحی شده به دست خودشان را به‌کار گرفته‌اند، کایرین ۷۱۰ در محصول هواوی و اگزینوس ۹۶۱۰ در محصول سامسونگ. چیپست هواوی با فناوری ۱۲ نانومتری ساخته شده و چیپست سامسونگ ۱۰ نانومتری است، در نتیجه مدل پیشرفته‌تری است. همچنین حداکثر توان چیپست سامسونگ به ۲/۳ گیگاهرتز می‌رسد، در حالی که این رقم در چیپست هواوی اندکی پایین‌تر و ۲/۲ گیگاهرتز است.

به پردازشگر گرافیکی که می‌رسیم موضوع کمی پیچیده می‌شود. پردازشگر گرافیکی پی ۳۰ لایت Mali-G51 MP4 است که با فناوری ۱۲ نانومتری ساخته شده و حداکثر قدرت هسته‌هایش به ۶۵۰ مگاهرتز می‌رسد. در گلکسی A50 نیز Mali-G72 MP3 را داریم که هرچند ۸۵۰ مگاهرتزی به حساب می‌آید، اما با فناوری ۱۶ نانومتری ساخته شده است. بر همین اساس باید گفت این دو قطعه از نظر توان پردازش به هم نزدیک هستند، فقط ممکن است در برخی بازی‌ها با محصول سامسونگ تجربه‌ی روان‌تری داشته باشید.

مزیت دیگر گلکسی A50 این‌که محصول کره‌ای با وجود اندازه‌ی کوچک‌تر خود، باتری بزرگتری دارد و این موضوع به معنای شارژدهی مناسب‌تر دستگاه است (۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت در برابر ۳۳۴۰). خوشبختانه هر دو محصول به قابلیت شارژ سریع مجهز هستند.

مزیت‌های پی ۳۰ لایت در این بخش:

حافظه داخلی و حافظه‌ی رم بیشتر در مقایسه با مدل پایه‌ی A50

مزیت‌های گلکسی A50 در این بخش:

قدرت سخت افزاری بالاتر

باتری بزرگ‌تر

پشتیبانی از دو سیم کارت و یک کارت حافظه به شکل همزمان

جمع بندی

این دو میان‌رده‌ی جدید واقعا زیبا هستند و به راحتی می‌توانند بیشتر سلیقه‌ها را راضی کنند. اما گذشته از ظاهر دستگاه، تفاوت‌های سخت افزاری وجود دارند که می‌توانند روی انتخاب شما تاثیر گذار باشند. اما این‌که ویژگی‌های کدام محصول به درد شما می‌خورد تا حد زیادی به نیاز و سلیقه‌ی خودتان بازمی‌گردد. ناگفته نماند که هر دو محصول در سطح قیمت زیر ۴ میلیون تومان قرار دارند و در این محدوده قیمت به فروش می‌رسند.

