طبق آخرین اخبار بدست آمده از گوشی تاشوی سامسونگ گلکسی فولد، به نظر می‌رسد شرکت کره‌ای یکبار دیگر عرضه‌ی این محصول را به تعویق انداخته است. اگر گزارش‌های اخیر حقیقت داشته باشند، این گوشی بعد از عرضه‌ی رسمی گلکسی نوت ۱۰ به بازار می‌آید، یعنی حداقل تا ماه مرداد این محصول جنجالی را در دست کاربران مشاهده نمی‌کنیم.

در ابتدا قرار بود گلکسی فولد زودتر از این‌ها در اختیار کاربران قرار گیرد اما مشکلات عمده‌ی آن باعث شد تا بارها شاهد تأخیر در عرضه‌ی آن باشیم. این مسئله تا جایی ادامه پیدا کرد که اکثر شرکت‌ها از جمله بست بای، (Best Buy)، پیش خرید گلکسی فولد را کنسل کردند. ظاهرا سامسونگ برای عرضه‌ی گلکسی فولد حتی از کاربران نیز هیجان‌زده تر عمل کرده و همین نکته نه تنها باعث بروز مشکلاتی پیش‌بینی نشده در گلکسی فولد شد، بلکه سبب شد اعتماد کاربران به این نوع گوشی‌ها نیز تا حدودی کاهش پیدا کند. با این اوصاف، نمونه‌ای از این شکست را یکبار در زمان عرضه‌ی نوت ۷ نیز شاهد بودیم (آتش گرفتن گوشی‌های نوت ۷). اما هم نوت ۸ و هم نوت ۹ توانستند با کیفیت عالی خود به جانشین شایسته‌ای برای نوت ۷ بدل شوند.

البته بعد از مشکلات عجیبی که گریبان گلکسی فولد را گرفت، نباید انتظار داشته باشیم سامسونگ در عرضه‌ی این گوشی عجله کند. اخیرا هوآوی نیز انتشار گوشی میت ایکس را به تعویق انداخت. همچنین بعد از انتشار ویدئویی کوتاه از گوشی تاشو می می فلکس شیائومی، هیچ خبر دیگری از آن منتشر نشد. همه‌ی این‌ها به این معناست که ساخت و عرضه‌ی یک گوشی تاشو به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست و نمی‌توان انتظار داشت حتی شرکت بزرگی مثل سامسونگ با کارنامه‌ای درخشان در ساخت گوشی‌های هوشمند، در اولین تجربه‌ی خود بدون نقص ظاهر شود.

سامسونگ امیدوار است با درس از اشتباهات گذشته، یک گوشی تاشو بدون نقص را روانه‌ی بازار کند تا هم بتواند راه ساخت گوشی‌های مشابه را در آینده هموار‌تر کند و هم تجربه‌ی تلخی که گلکسی فولد رقم زد را جبران کند.

