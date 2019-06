در دیدار اخیر تیم کوک با ترامپ چه گذشت؟

به تازگی دونالد ترامپ و تیم کوک با یکدیگر ملاقاتی داشته‌اند که در آن به گفتگو درباره مسائل بسیاری مهمی پرداختند. گرچه شاید این دو مدیر ارشد در حوزه‌های شغلی و حتی روحیاتشان با یکدیگر تفاوت‌های بسیاری داشته باشند، اما همیشه سعی داشته‌اند از دیگری امتیازاتی بگیرند. ترامپ خواستار انتقال خط تولید محصولات اپل به داخل خاک آمریکا است تا جنگ تجاری‌اش با چین را پیش ببرد و کوک نیز به دنبال این است که آیفون‌ها را از آسیب‌های احتمالی جنگ تجاری که ترامپ بین آمریکا و چین به راه انداخته مصون نگه دارد.

طبق اعلام رویترز، این دو نفر روز گذشته با یکدیگر ملاقات کرده‌اند. مدیر عامل اپل در این دیدار با ترامپ درباره خطر اعمال تعرفه ۲۵ درصدی روی دسته جدیدی از محصولات وارداتی از چین گفتگو کرد. این گروه جدید از محصولات که شامل آیفون‌های اپل نیز می‌شود، محصولاتی هستند که از چین وارد ایالات متحده می‌شوند و باید مالیات پرداخت کنند.

در حالی که رییس جمهور آمریکا در توییت‌های خود به این موضوع اشاره می‌کند که چین باید تعرفه بپردازد، در عمل می‌بینم که این تعرفه‌ها در واقع مالیات‌هایی هستند که شرکت‌های آمریکایی مجبور به پرداخت آن می‌شوند. در نهایت بعضی از این شرکت‌ها مجبور به افزایش بهای کالای خود می‌شوند که منجر به پرداخت پول بیشتری از سوی خریداران می‌شود و یا بعضی شرکت‌ها متحمل ضررهایی می‌شوند، مانند اپل که مجبور است برای آیفون‌ها و آیپدهایش ۲۵ درصد تعرفه بپردازد ولی برای ثابت نگه داشتن قیمت نهایی این دستگاه‌ها مجبور است هزینه مالیات را خودش بپردازد. تحلیلگران با اشاره به آیفون XR به عنوان یکی از دستگاه‌های محبوب فعلی این شرکت اعلام کرده‌اند که اگر اپل بخواهد تعرفه پرداختی را نیز در نظر بگیرد، قیمت این مدل از آیفون تا ۱۶۰ دلار افزایش پیدا می‌کند.

البته در این دیدار درباره مسائل دیگری هم بحث شد. طبق اعلام سخنگوی کاخ سفید، ترامپ و کوک درباره‌ مسائل مهمی مانند تجارت، سرمایه گذاری در ایالات متحده، مهاجرت و حریم خصوصی گفتگو کردند. حریم خصوصی این روزها به بحثی داغ در واشنگتن تبدیل شده که شرکت‌های بزرگی مانند گوگل، اپل، فیس‌بوک و آمازون را تحت فشارهای قانونی قرار داده است. نمایندگان هر دو حزب آمریکا در مجلس و سنا درباره قانونی بحث کرده‌اند که شرکت‌های بزرگ فناوری را مجبور می‌کنند تا به شرکت‌های مستقل کوچکتر تقسیم شوند. سیاست مداران آمریکایی دلیل این تصمیم خود را نگرانی از نحوه به کارگیری قدرت این شرکت‌ها بیان می‌کنند. در همین حال، تیم کوک مدعی است که اپل نباید در رده این شرکت‌ها قرار بگیرد زیرا تنها سهمی معمولی از بازار گوشی‌های هوشمند را در اختیار دارد.

اما آقای مدیر عامل علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت آیفون‌ها و تقسیم شدن شرکتش به شرکت‌های کوچکتر، دلیل دیگری هم دارد تا دونالد ترامپ را متقاعد کند که از وخیم‌تر شدن وضعیت تجاری چین و آمریکا جلوگیری کند. طبق گزارش بلومبرگ، تحلیلگری (که نامش ذکر نشده است) اعلام کرده است در پایان این نبرد تجاری، افت سهام قابل ملاحظه‌ای را برای اپل پیش‌بینی می‌کند. بسیاری از مدیران اپل با افزایش ارزش سهام این شرکت از طریق پاداش‌های محدود کردن واحدهای سهام، مزایایی را دریافت می‌کنند. این مزایا توسط هیئت مدیره اهدا می‌شود و نام مدیران بزرگی از این شرکت، مانند فیل شیلر (مدیر ارشد بازاریابی)، ادی کیو (مدیر بخش نرم افزار و سرویس‌ها)، کریگ فدریگی (مهندس نرم افزار) و آنجلا آرندتس (مدیر سابق خرده فروشی) در فهرست دریافت کنندگان پاداش بزرگ شرکت با توجه به وضعیت سهام آن در سال ۲۰۲۲ به چشم می‌خورد. اگر کوک بتواند رییس جمهور کشورش را متقاعد کند تا دست از لجاجت بردارد، می‌تواند به مدیران اپل در دریافت پاداش‌های چشمگیر کمک کند.

دنیل آیوز، تحلیلگر Wedbush Securities، معتقد است پایان جنگ تجاری آمریکا و چین منجر به افزایش ۲۵ دلاری ارزش سهم اپل خواهد شد. کوپرتینویی‌ها هفته گذشته را با ارزش سهم ۱۹۲/۷۴ دلاری به پایان رساندند. اگر ۲۵ دلار پیش بینی شده را به این مبلغ اضافه کنیم، ارزش هر سهم اپل برابر با ۲۱۷/۷۴ دلار خواهد شد که بار دیگر ارزش کلی اپل را به بیش از یک تریلیون دلار می‌رساند. در حال حاضر ارزش کلی اپل حدود ۸۸۷ میلیارد دلار است، اما در ماه اوت سال گذشته این شرکت توانست به عنوان اولین کمپانی آمریکایی به ارزش یک تریلیون دلار دست یابد که در آن زمان ارزش هر سهمش معادل ۲۰۷/۰۵ دلار بود. ارزش کمپانی مدتی بعد به دلیل تغییراتی که در آن رخ داد افت شدیدی را تجربه کرد.

همچنین، تحلیلگر مذکور در یادداشتی اعلام کرد که پایان نبرد تجاری آمریکا و چین می‌تواند ابرهای تیره خطر را که اکنون بر ارزش سهام اپل سایه انداخته‌اند، کنار بزند. آیوز افزود که سرمایه گذاران افزایش اثر تنش تجاری بر ارزش سهام را مشاهده می‌کنند. از سوی دیگر، اگر آمریکا جنگ تجاری را به مرحله بعد بکشاند، قاعده بازی برای اپل تغییر خواهد کرد؛ زیرا این شرکت تا سال آینده میلادی می‌تواند تنها بخش کوچکی از خط تولید خود را به خارج از چین منتقل کند.

با وجود اینکه طراحی آیفون و آیپد در آمریکا انجام می‌شود، این دستگاه‌ها در چین و توسط شرکت‌هایی مانند فاکس‌کان، پگاترون و ریستون تولید می‌شوند. در حال حاضر فاکس‌کان تنها تعدادی آیفون را برای کاربران هندی در هندوستان تولید می‌کند و زمان زیادی لازم است تا بتواند خط تولید خود در این کشور را به سطحی برساند که توان تولید این محصولات را برای عرضه جهانی داشته باشد.

