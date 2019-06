بعد از گذشت یک ماه از آغاز تحریم آمریکا علیه هواوی این شرکت خود را برای کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی فروش گوشی‌هایش در بازارهای جهانی آماده می‌کند. به گزارش بلومبرگ، اگر وضعیت فروش آنر ۲۰ در بازار دیگر کشورها مناسب نباشد، شاید فروش این گوشی در خارج از چین متوقف شود.

وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا با این اتهام که هواوی‌ تهدیدی احتمالی برای امنیت ملی این کشور است، شرکت مذکور را در فهرست سیاه داد و این یعنی شرکت‌های آمریکایی فقط با اخذ مجوز از دولت می‌توانند با این شرکت همکاری داشته باشند. بعد از آغاز تحریم، بنیان‌گذار و مدیرعامل هواوی اعلام کرد که این تحریم فقط تاثیر اندکی در روند رشد این شرکت خواهد داشت.

اما گزارش بلومبرگ تصویری بسیار تاریک‌تری از وضعیت این شرکت ترسیم می‌کند و بر اساس این گزارش، آنر ۲۰ در تاریخ ۲۱ ژوئن قرار است در فرانسه، بریتانیا و بخش‌هایی از اروپا عرضه شود و اگر این گوشی نتواند آنچنان که باید و شاید توجه کاربران را جلب کند، هواوی‌ این گوشی را از بازار خارج می‌کند.

هواوی برای جبران بخشی از این ضربه شدید، قصد دارد امسال نیمی از بازار گوشی‌های هوشمند چین را از آن خود کند. طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، گوشی‌های هواوی ۳۴ درصد از بازار چین را در اختیار دارند اما هواوی برای دستیابی به این هدف خود باید رقبای قدری مانند اوپو و ویوو را کنار بزند که هر دوی آن‌ها سخت مشغول دستیابی به سهم بیشتری از بازار چین هستند. در گزارش بلومبرگ آمده که هواوی با افزایش بودجه بازاریابی و افزایش کانال‌های توزیع می‌خواهد سهم بازار گوشی‌های خود را در چین افزایش دهد ولی برخی از مدیران ارشد این شرکت می‌گویند که چنین هدفی چندان واقع‌گرایانه محسوب نمی‌شود.

در این بین، تحریم هواوی‌ برای شرکای تجاری این شرکت در زمینه تراشه‌ها مانند کوالکام، اینتل و Xilinx تاثیرات منفی داشته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که نمایندگانی از این شرکت‌ها مشغول مذاکره با وزارت بازرگانی آمریکا هستند تا به آن‌ها اجازه دهد در زمینه‌ی مواردی مانند تراشه‌ها به همکاری با هواوی ادامه دهند با این استدلال که این بخش‌ها نمی‌توانند امنیت ملی را تهدید کنند.

