آموزش حذف تاریخچه صفحه کلید در دستگاه های اندرویدی

شاید خودمان متوجه نباشیم، اما بخش زیادی از زمانی که در حال استفاده از گوشی‌های موبایل هستیم صرف استفاده از کیبورد دستگاه می‌شود. در حقیقت کیبورد دستگاه مثل یک ناظر خاموش به هرآنچه با گوشی انجام می‌دهید واقف است و حتی بسیاری از اطلاعات شما را زیر نظر می‌گیرد یا در حافظه ثبت می‌کند. مثلا این‌که موقع گفتگو با دوستانتان چه جملاتی استفاده می‌کنید. کیبورد دستگاه عادات شما را زیر نظر می‌گیرد تا در صورت لزوم جملات مناسب را به شما پیشنهاد کند. اما گاهی اوقات پیش می‌آید که نمی‌خواهید اطلاعات محرمانه و شخصی شما برای کسی فاش شود. مثلا می‌خواهید گوشی خودتان را برای بازی به کودکی بدهید اما دوست ندارید داده‌های شخصی روی کیبورد دستگاه در دسترس باشند. در این صورت می‌توانید با استفاده از روش‌های زیر اطلاعات ثبت شده در حافظه‌ی کیبورد گوشی‌های اندرویدی را پاک کنید.

آموزش پاک کردن تاریخچه صفحه کلید پیش فرض در دستگاه اندرویدی

اگر شما از صفحه کلید پیش فرض اندروید استفاده می کنید، پاک کردن تاریخچه آن به سادگی قابل انجام است و تنها کافیست چند مرحله ساده را سپری کنید. این مراحل به صورت زیر هستند:

برای انجام باید به بخش تنظیمات یا همان settings دستگاه اندرویدی خود مراجعه کنید.

در این مرحله به دنبال گزینه Language & input باشید و آن را انتخاب کنید.

سپس به سادگی برنامه پیش فرض صفحه کلید را انتخاب می کنید.

حال باید Reset Settings را انتخاب کنید.

پس از انجام گزینه فوق، باید مورد the Clear Personalised Data را انتخاب کنید.

اکنون عملیات با موفقیت انجام شده است.

آموزش پاک کردن تاریخچه صفحه کلید گوگل یا Gboard

Gboard صفحه کلید اختصاصی است که توسط بزرگ‌ترین توسعه دهنده‌ی اندروید یعنی خود گوگل توسعه یافته و یکی از بهترین گزینه‌ها در گوگل پلی به حساب می‌آید. همانند سایر صفحه کلیدها، Gboard هم داده های نوشتاری را ذخیره می‌کند تا شما به عنوان یک کاربر ساده‌تر با دیگر دوستان چت کرده یا مواردی را جست و جو کنید.

در قدم نخست باید به دنبال settings دستگاه اندرویدی خود باشید.

در مرحله بعدی به دنبال گزینه Language & input باشید و روی آن ضربه بزنید.

سپس باید Gboard را انتخاب کنید.

پس از آن در حال حاضر باید گزینه Dictionary را انتخاب کنید.

حال باید به انتخاب گزینه Delete learned words بپردازید.

در این میان شما مراحل را با موفقیت سپری کردید و فرآیند انجام شد.

آموزش پاک کردن تاریخچه در صفحه کلید SwiftKey

SwiftKey یکی دیگر از صفحه کلیدهای بسیار محبوب در سیستم عامل اندروید است. این صفحه کلید توسط مایکروسافت توسعه داده شده و می‌توان آن را سریع‌ترین صفحه کلید در گوگل پلی برای اندروید دانست.

در قدم نخست به بخش تنظیمات دستگاه اندرویدی خود مراجعه کنید.

به جست و جو گزینه Language & input بپردازید و روی آن ضربه بزنید.

به سادگی روی گزینه SwiftKey Keyboard ضربه بزنید.

پس از مراحل فوق، باید نماد سه نقطه عمودی که در قسمت بالا سمت راست قرار گرفته، انتخاب کنید.

در این مرحله به انتخاب گزینه Clear typing data بپردازید.

پس از آن تنها روی گزینه Continue ضربه بزنید.

در این بخش فرآیند به خوبی انجام می‌گیرد و تاریخچه صفحه کلید SwiftKey شما پاک می‌شود.

همانند فرآیندهای بالا می‌توانید تاریخچه هر صفحه کلید دستگاه اندرویدی خود را پاک سازی کنید. به طور کلی تنظیمات پاک سازی تاریخچه صفحه کلیدها در اندروید شبیه به هم هستند و فرآیند پیچیده نخواهد بود. کافی است از هر کیبوردی که استفاده می‌کنید به منوی تنظیمات کیبورد وارد شده و گزینه پاک کردن اطلاعات را پیدا کنید.

The post آموزش حذف تاریخچه صفحه کلید در دستگاه های اندرویدی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala