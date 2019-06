چند هفته قبل لپ‌تاپ‌های هواوی از فروشگاه آنلاین مایکروسافت ناپدید شدند که این موضوع بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه هواوی رخ داد. اگرچه مایکروسافت همچنان در رابطه با وضعیت لپ‌تاپ‌های این شرکت چینی برای بهره‌گیری از سیستم‌عامل ویندوز سیاست سکوت را اتخاذ کرده، ولی به نظر می‌رسد که روز گذشته لپ‌تاپ‌های هواوی به این فروشگاه برگشته‌اند.

طبق بررسی‌های انجام شده، در این فروشگاه آنلاین در حال حاضر لپ‌تاپ‌های میت‌بوک ۱۳ و میت‌بوک به فروش می‌رسند و ظاهرا موجودی میت‌بوک ایکس پرو هم به اتمام رسیده است.

طبق بیانیه‌ای که سخنگوی مایکروسافت منتشر کرده، کلیدواژه‌ی «موجودی انبار» توجه را جلب می‌کند و در رابطه با این موضوع خاطرنشان کرده: «فروشگاه مایکروسافت موجودی انبار را به فروش می‌رساند که مطابق با مقررات فعلی ایالات متحده آمریکا است.»

همچنین چند روز قبل هم قرار بود که هواوی‌ از جدیدترین لپ‌تاپ خود پرده‌برداری کند که این کار را به تاریخ دیگری موکول کرده است. هنوز نمی‌دانیم که این لپ‌تاپ جدید چه ویژگی‌هایی دارد ولی لازم به ذکر است که هواوی در جدیدترین نمایشگاه MWC از میت‌بوک ۱۴ و نسل جدید میت‌بوک ایکس پرو رونمایی کرده است. در نهایت باید بگوییم که اگر لپ‌تاپ‌های جدید این شرکت نتوانند از سیستم‌عامل ویندوز استفاده کنند، تا حد زیادی این بخش کمپانی هواوی فلج خواهد شد.

منبع: The Verge

