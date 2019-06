گوشی‌های گوگل پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال بدون شک یکی از شگفت‌انگیزترین گجت‌هایی خواهند بود که به احتمال زیاد در سال جاری روانه‌ی بازار خواهند شد. همین مسئله نیز باعث شده خبرها و شایعات زیادی پیرامون تاریخ عرضه، قیمت و مشخصات این گوشی در سراسر فضای مجازی پخش شود.

گوگل چند روز قبل، تصویر گوشی پیکسل ۴ را در حساب رسمی خود منتشر کرد. اما مدتی بعد شاهد انتشار تصویری از گوگل پیکسل ۴ بودیم که این گوشی را در دست یکی از کارکنان گوگل نشان می‌داد. به نظر می‌رسد همانند سال گذشته که تصاویر گوگل پیکسل ۳ مرتبا قبل از عرضه منتشر می‌شد، باید شاهد انتشار تصاویر زیادی از گوگل پیکسل ۴ نیز قبل از عرضه‌ی رسمی آن باشیم.

اما گوشی‌های جدید شرکت گوگل قرار است با جدیدترین نسخه‌ از سیستم‌عامل اندروید یعنی اندروید Q و امکانات نرم‌افزاری جدید و فوق‌العاده منتشر شوند. همچنین برخلاف برخی گوشی‌های فعلی، پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال تنها از دو دوربین اصلی برخوردارند. شاید برخی قابلیت‌های عکاسی در گوشی‌هایی با سه یا چهار دوربین در پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال وجود نداشته باشد، اما عملکرد خیره‌کننده‌ی نسل‌های قبلی گوشی‌های پیکسل در زمینه‌ی عکاسی با تنها یک دوربین، نیاز به دوربین اضافه را کاملا برطرف خواهد کرد.

اما هنوز دو سوال اصلی و مهم در رابطه با پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال بی پاسخ مانده‌اند! اینکه این دو گوشی در چه تاریخی و با چه قیمتی روانه‌ی بازار خواهند شد؟

شواهد چه می‌گویند؟

گوگل همه‌ی گوشی‌های پیکسل را از سال ۲۰۱۶ تا کنون، اواسط مهر ماه (اوایل اکتبر) معرفی و اواخر همان ماه منتشر کرده است. جالب اینجاست که این گوشی‌ها به ترتیب در پنج‌شنبه ۲۹ مهرماه ۹۵، پنج‌شنبه ۲۷ مهرماه ۹۶ و پنج‌شنبه ۲۶ مهرماه ۹۷ منتشر شده‌اند. یعنی در آخرین پنج‌شنبه‌ی ماه مهر! بنابراین احتمال دارد گوشی‌های پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال نیز پنج‌شنبه، ۲۵ مهرماه ۹۸ روانه‌ی بازار شوند.

قیمت احتمالی پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال چقدر خواهد بود؟

گوگل گوشی‌های پیکسل را هر سری با افزایش قیمت تدریجی روانه‌ی بازار کرد. برای مثال گوشی گوگل پیکسل با قیمت ۶۵۰ دلار و گوگل پیکسل ایکس ال نیز با قیمت ۷۶۹ دلار در دسترس قرار گرفتند. در سری دوم، مدل‌های مختلف گوگل پیکسل ۲ (با حافظه‌ی داخلی ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت) در محدوده‌ی قیمتی ۶۵۰ تا ۷۵۰ دلار قرار داشتند. گوگل پیکسل ۲ ایکس ال نیز افزایش قیمت ۱۰۰ دلاری را به خود دید و با قیمت ۸۵۰ دلار عرضه شد. گوگل پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس ال نیز هر کدام با افزایش قیمت تقریبا ۵۰ دلاری به ترتیب با قیمت‌های ۹۰۰ دلار و ۸۵۰ دلار روانه‌ی بازار شدند. نمی‌توان برای قیمت گوشی‌های پیکسل الگوی ثابتی را تعیین کرد اما تا کنون در هیچ یک از آن‌ها افزایش قیمت کمتر از ۵۰ دلار و بیشتر از ۱۰۰ دلار را شاهد نبودیم. بنابراین می‌توان گفت گوگل پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال به ترتیب با قیمت‌های تقریبی ۹۵۰ و ۱۰۰۰ دلار به بازار عرضه خواهند شد.

اما گوگل باید قیمت گوشی‌های پرقدرت و با کیفیت بازار از جمله آیفون ایکس‌ آر و گلکسی اس ۱۰ ای را نیز در نظر بگیرد که قطعا تا زمان عرضه‌ی گوشی‌های پیکسل جدید، با کاهش قیمت یا تخفیف‌های ویژه‌ای به فروش خواهند رسید. از آنجایی که گلکسی اس ۱۰ ای و آیفون ایکس آر هم اکنون در محدوده‌ی قیمتی ۷۵۰ تا ۸۵۰ دلار قرار دارند، بنابراین انتظار می‌رود حداقل مدل ۶۴ گیگابایتی گوگل پیکسل ۴ ایکس ال با قیمتی کمتر از ۱۰۰۰ دلار به فروش برسد.

