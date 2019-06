آنر ۲۰ پرو بالاخره موفق به دریافت مجوز گوگل شد

حدودا یک ماه قبل بود که برند آنر از گوشی جدید خود با نام آنر ۲۰ پرو در شهر لندن رونمایی کرد. در ابتدا قرار بود این گوشی در اواسط تیر ماه وارد بازار شود اما عدم توانایی آنر در کسب جواز شرکت گوگل باعث شد انتشار این گوشی تا زمان نامشخصی به تعویق بیافتد.

روز گذشته اما یک وب‌سایت خبری ایتالیایی مدعی شد، آنر بالاخره توانست مجوز لازم را از گوگل دریافت کند و بدین ترتیب به زودی شاهد انتشار آنر ۲۰ پرو، یکی از خوش‌ساخت‌ترین و خوش‌قیمت‌ترین گوشی‌های این برند خواهیم بود.

البته هنوز زمان دقیق انتشار این گوشی مشخص نشده‌ اما به نظر می‌رسد حداکثر تا اواخر تیر ماه شاهد عرضه‌ی رسمی آنر ۲۰ پرو خواهیم بود. شرکت هوآوی نیز در حال حاضر تمام درخواست‌ها برای سری آنر ۲۰ را زیر نظر دارد. اگر همه چیز طبق برنامه‌ی هوآوی پیش برود، مدل استاندارد این گوشی (آنر ۲۰) روز جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ در بازار‌های جهانی عرضه شود، در غیر اینصورت شاید به این زودی‌ها شاهد انتشار آن نباشیم.

آنر ۲۰ پرو از یک نمایشگر LCD با اندازه‌ی ۶/۳ اینچ، وضوح تصویر ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ و تراکم پیکسلی ۴۱۲ پیکسل بر هر اینچ بهره می‌برد. جنس بدنه‌ی این گوشی از شیشه بوده و با یک فریم آلیمینیومی در دور گوشی مزین شده‌ است. قلب تپنده‌ی این گوشی را پردازنده‌ی ۷ نانومتری جدید شرکت هوآوی یعنی کیرین ۹۸۰ تشکیل می‌دهد که در کنار ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، یکی از قوی‌ترین مجموعه سخت‌افزاری ۲۰۱۹ را تشکیل می‌دهند.

در بخش دوربین نیز آنر ۲۰ پرو از چهار دوربین در بخش پشتی و یک دوربین در بخش جلو بهره می‌برد. چهار دوربین اصلی این گوشی را سنسورهایی به بزرگی ۴۸، ۱۶، ۸ و ۲ مگاپیکسل تشکیل می‌دهند و دوربین جلو‌ی گوشی نیز از یک سنسور ۳۲ مگاپیکسلی برخوردار است. از دیگر مشخصات این گوشی می‌توان به باتری ۴۰۰ میلی آمپر ساعتی غیرقابل تعویض، حسگر اثر انگشت، و بهره‌مندی از سیستم‌عامل اندروید ۹ اشاره کرد.

