این روزها، شرکت شیائومی و برند زیرمجموعه آن یعنی ردمی، رقابت داغی با وان پلاس دارند و سایه یکدیگر را با تیر می‌زنند. حالا و در حالی که شیائومی دارد آماده می‌شود تا گوشی Redmi K20 Pro را در بازار کشور هند عرضه کند، خبری درباره بنچمارک این گوشی منتشر شده که این رقابت را جذاب‌تر می‌کند. در حال حاضر وان پلاس ۷ پرو که بهترین محصول وان پلاس است، در کشور هند قیمتی معادل ۴۸۹۹۹ روپیه دارد. گوشی ردمی K20 Pro اما با قیمتی تقریبا نصف این مقدار عرضه می‌شود و از نظر مشخصات سخت‌افزاری، از وان پلاس ۷ پرو چیز زیادی کمتر ندارد.

بنچمارک این گوشی در اپلیکیشن AnTuTu عدد ۳۸۸,۸۰۳ را نشان می‌دهد که به این ترتیب، بیشترین امتیازی است که در این اپلیکیشن مشهور ثبت شده است. با این امتیاز، شیائومی امروز گوشی Redmi K20 Pro را به عنوان سریع‌ترین گوشی دنیا معرفی کرد.

البته حتما شما هم می‌دانید که این اعداد و ارقام، نمی‌توانند بگویند کدام گوشی بهترین است و در نهایت تجربه کاربری خود گوشی است که این موضوع را مشخص می‌کند اما هنوز هستند کسانی که به این بنچمارک‌ها، اهمیت زیادی می‌دهند. شیائومی مخصوصا در سال‌های اخیر، امتیاز بنچمارک AnTuTu گوشی‌های خود را زیادی در بوق و کرنا کرده ولی نکته جالب اینجاست که Redmi K20 Pro توانسته امتیاز بیشتری از Xiaomi Mi 9 بگیرد. شیائومی Mi 9 هم به پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ مجهز است ولی امتیاز ثبت شده توسط آن، ۳۷۲,۰۰۶ هزار است.

استراتژی شیائومی برای عرضه Redmi K20 Pro در هند کاملا مشخص است: این شرکت می‌خواهد به مشتریان بازار بزرگ هند بگوید که ردمی K20 پرو اگر سریع‌تر از وان پلاس ۷ پرو نباشد، به همان اندازه سریع است و در عوض قیمت بسیار کمتری هم دارد. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟ بنچمارک‌ها برای شما چقدر مهم هستند؟

