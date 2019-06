تاریخ معرفی گوشی گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ فاش شد

نویسنده سایت CNET در یک گزارش به نقل از منابع آگاه نوشته که گلکسی نوت ۱۰ در تاریخ ۷ آگوست (۱۶ مرداد) در شهر نیویورک رسما معرفی خواهد شد. با توجه به تاریخ معرفی گوشی‌های سری نوت در چند سال گذشته، چنین تاریخی کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

گوشی‌های سری نوت معمولا جدیدترین تکنولوژی‌های شرکت سامسونگ را نمایش می‌دهند و طبق شایعات منتشر شده، احتمالا در کل ۴ مدل مختلف از این گوشی معرفی می‌شود که دو مدل اصلی مبتنی بر اندازه مختلفی خواهند بود و در کنار آن، دو مدل قادر به پشتیبانی از اینترنت ۵G هم معرفی می‌شوند و البته وجه مشترک تمام آن‌ها هم فقدان جک هدفون در بدنه است.

گفته می‌شود مدل بزرگ‌تر از نمایشگر ۶.۷۵ اینچی و مدل کوچک‌تر از نمایشگر ۶.۳ اینچی بهره می‌برد.

اخیرا هم رندرهایی از این دو مدل منتشر شده که کاهش حاشیه‌های بخش فوقانی و پایینی نمایشگر را نشان می‌دهند. همچنین بر اساس این رندرها و دیگر تصاویر و گزارش‌های منتشر شده، ظاهرا حفره نمایشگر گلکسی نوت ۱۰ در مرکز بخش فوقانی قرار دارد. گفته می‌شود مدل بزرگ‌تر از نمایشگر ۶.۷۵ اینچی و مدل کوچک‌تر از نمایشگر ۶.۳ اینچی بهره می‌برد. در نهایت هم باید به دوربین‌های اصلی اشاره کنیم که به‌نظر می‌رسد باید انتظار تعبیه سه دوربین اصلی را در پنل پشتی داشته باشیم که به جای چینش افقی، به‌صورت عمودی قرار گرفته‌اند.

در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که سامسونگ برای گوشی تاشو خود یعنی گلکسی فولد چه برنامه‌ای دارد؟ بر اساس شایعات فعلی، گویا گلکسی فولد پس از معرفی گلکسی نوت ۱۰ روانه‌ی بازار می‌شود و در هر صورت سامسونگ در مراسم معرفی گلکسی نوت ۱۰ باید به این موضوع اشاره کند.

در نهایت باید بگوییم که با نزدیک‌تر شدن به زمان عرضه گلکسی نوت ۱۰، حجم اخبار و تصاویر مربوط به این گوشی پرچم‌دار هم تا حد زیادی افزایش می‌یابد و با توجه به تحریم آمریکا علیه هواوی، سامسونگ با معرفی این گوشی باید نشان بدهد که می‌تواند بخش زیادی از سهم بازار گوشی‌های پرچم‌دار هواوی را از آن خود کند.

