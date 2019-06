شیائومی در حال ساخت یک گوشی مجهز به دوربین ۶۴ مگاپیکسلی است

طبق بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان سایت XDA-Developers، شیائومی مشغول ساخت یک گوشی مجهز به دوربین ۶۴ مگاپیکسلی است. در کدهای مربوط به نسخه آزمایشی MIUI 10 که برای ردمی K20 پرو عرضه شده، شواهدی در رابطه با وجود دوربین ۶۴ مگاپیکسلی دیده می‌شود.

در همین رابطه می‌توانیم به یکی دیگر از افشاگران مشهور حوزه تکنولوژی اشاره کنیم که به گفته او، در آینده نزدیک یک گوشی شیائومی مبتنی بر دوربین ۶۴ مگاپیکسلی روانه‌ی بازار می‌شود و ظاهرا نخستین گوشی چینی مبتنی بر این مشخصه خواهد بود. البته در همین زمینه نباید گوشی گلکسی A70S سامسونگ را از قلم بیندازیم که طبق گزارش‌های منتشر شده نسبت به گلکسی A70 اندکی بهبود یافته و ظاهرا از یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

باید ببینیم که مقام نخستین گوشی مجهز به دوربین ۶۴ مگاپیکسلی به شرکت شیائومی می‌رسد یا سامسونگ.

در حال حاضر، تنها سنسور مبتنی بر رزولوشن ۶۴ مگاپیکسلی ISOCELL Bright GW1 نام دارد که سامسونگ آن را مدتی قبل معرفی کرد. این سنسور به لطف فناوری پیشرفته ترکیب پیکسل‌ها، می‌تواند هر ۴ پیکسل را به یک پیکسل بزرگ‌تر تبدیل کند و در نهایت این فرایند منجر به بهره‌گیری از پیکسل‌های ۱.۶ میکرومتری برای ثبت عکس‌های ۱۶ مگاپیکسلی می‌شود.

باید ببینیم که مقام نخستین گوشی مجهز به دوربین ۶۴ مگاپیکسلی به شرکت شیائومی می‌رسد یا شرکت سامسونگ. البته باید به اظهارنظر یکی از مقام‌های ارشد کوالکام هم اشاره کنیم که مدت‌ها پیش اعلام کرد تا انتهای سال ۲۰۱۹ شاهد عرضه‌ی گوشی‌های مبتنی بر دوربین‌های ۱۰۰ مگاپیکسلی خواهیم بود و به همین خاطر شاید دوربین‌های ۶۴ مگاپیکسلی خیلی زود جذابیت خود را از دست بدهند.

منبع: Android Authority

