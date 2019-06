حدود یک هفته قبل گزارشی منتشر شد که در آن آمده سونی مشغول ساخت یک گوشی مبتنی بر ۶ دوربین اصلی و در کل ۸ دوربین است. در این گزارش به جزییات این دوربین‌ها اشاره‌ای نشده بود ولی حالا با اطمینان بیشتری می‌توانیم در این رابطه اظهارنظر کنیم.

گویا در پنل جلویی این گوشی سونی یک دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی در کنار دوربین ۰.۳ مگاپیکسلی ToF تعبیه می‌شود. در پنل پشتی این گوشی هم دوربین اصلی از سنسور ۴۸ مگاپیکسلی و دیافراگم متغیر بین F/1.2 و F/2.4 بهره می‌برد. علاوه بر این در کنار آن یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دارای دیافراگم متغیر هم قرار می‌گیرد. به غیر از این دو مورد، دوربین‌های ۲۰ مگاپیکسلی، ۸ مگاپیکسلی و ۱۶ مگاپیکسلی هم دیگر اعضای این ماژول را تشکیل می‌دهند که همگی دارای دیافراگم F/2.4 هستند. در نهایت هم باید به وجود یک دوربین ۰.۵ مگاپیکسلی ToF در این ماژول اشاره کنیم.

این تعداد دوربین و چنین مشخصاتی در نگاه اول بسیار زیاده‌وری به حساب می‌آید. در چند سال اخیر گوشی‌های سونی از لحاظ فروش اصلا وضعیت خوبی نداشته‌اند و روزبه‌روز سهم بازار آن‌ها کاهش پیدا می‌کند. احتمالا این شرکت امیدوار است که تعبیه ۸ دوربین در یک گوشی که مطمئنا قیمت بالایی هم خواهد داشت، منجر به جذب کاربران و افزایش فروش گوشی مذکور می‌شود. در نهایت باید بگوییم که تا اطلاع ثانوی چندان نباید روی این اطلاعات حساب کنیم و بهتر است منتظر انتشار اطلاعات بیشتری بمانیم.

