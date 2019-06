پاییز امسال iOS 13 عرضه می‌شود و کاربرانی که آیفون ۶S به بعد داشته باشند آن را دریافت می‌کنند. اپل بسیاری از قابلیت‌های جدید iOS 13 را در WWDC 2019 معرفی کرد، اما برخی موارد شاخص‌تر هستند و در زندگی روزمره کارایی بیشتری خواهند داشت. در این مطلب به ۹ ویژگی مهم نسخه‌ی جدید سیستم عامل موبایل اپل می‌پردازیم که بیشتر از همه سودمند خواهند بود. در ادامه با دیجی‌کالا مگ همراه باشید.

افزایش سرعت تا ۶۰ درصد

طبق ادعای اپل، به لطف iOS 13 سیستم تشخیص چهره ۳۰ درصد سریعتر قفل گوشی را باز خواهد کرد و دانلود اپلیکیشن‌ها ۵۰ درصد کوچکتر خواهد شد و اپلیکیشن‌های این نسخه نیز ۶۰ درصد کوچکتر از قبل خواهند بود. همچنین با بهره گیری از انیمیشن‌ بهبود یافته،‌ سرعت باز کردن اپ‌ها نیز تا دو برابر سریعتر از قبل خواهد شد.

حالت تیره‌ی سراسری

سرانجام اپل در این نسخه حالت تیره (دارک مود) انتخابی را برای کل سیستم ارائه می‌کند که برای استفاده از دستگاه در شب بسیار مناسب است. این ویژگی تغییر بزرگی را در اپلیکیشن‌های اپل، مانند موزیک، یادآورها، ایمیل، تصاویر و … ایجاد خواهد کرد و استفاده از آن‌ها در محیط‌های تاریک را راحت‌تر و لذت بخش‌تر می‌کند.

همچنین اپل ابزار دارک مود را در اختیار توسعه دهندگان نیز قرار داده است و بنابراین اپلیکیشن‌های سوم شخص نیز به زودی از این حالت بهره ‌مند خواهند شد.

ویرایش تصاویر و ویدئوها بهتر از همیشه

در نسخه جدید سیستم عامل iOS ابزار ویرایش برای هر دو بخش تصاویر و ویدئوها بهبود می‌یابد. کوپرتینویی‌ها در این نسخه ابزارهای ویرایش را برای افزایش قدرت و دقت به روز رسانی کرده‌اند. دسترسی به تنظیمات خودکار همچنان موجود است، اما می‌توانید در صورت تمایل رنگ‌ها، کنتراست، وضوح و یا فیلترهای جدیدی را روی تصاویر اعمال کنید.

ولی مورد جدید و البته شایسته توجه، این است که تمامی تنطیمات جدید ویرایش عکس‌ها برای اولین بار در بخش ویدئوها نیز قابل استفاده خواهند بود. به علاوه، می‌توانید وضعیت ویدئوها را از حالت عمودی به حالت افقی تغییر دهید و یا حتی ابعاد و نسبت تصویر آن را ویرایش کنید.

نزدیک‌تر شدن نقشه اپل به نقشه گوگل

اپل مپس در این نسخه ویژگی‌های جدیدی را دریافت خواهد کرد که آن را به گوگل مپس نزدیک‌تر می‌کند. قرار است اپل مپس با جزئیات بیشتر برای شهرهای آمریکا در سال ۲۰۱۹ و سپس برای باقی نقاط دنیا در سال ۲۰۲۰ به روز شود.

اپل قابلیت جدیدی به نام look around را به نقشه خود اضافه خواهد کرد که مشابه سرویس Street View گوگل است و به شما امکان گشت و گذار در خیابان از نمای اول شخص و به صورت ۳۶۰ را ارائه می‌کند. همچنین مانند گوگل مپس می‌توانید مکان‌های مورد علاقه خود را به یکدیگر اضافه کنید و یک مجموعه از مکان‌ها را تشکیل دهید که به راحتی قابل اشتراک گذاری با دیگران باشند.

پشتیبانی اپلیکیشن Mail از متون غنی

این ویژگی مدت‌هاست که قرار است به اپ ایمیل اضافه شود. بالاخره، اپلیکیشن Mail به شما اجازه می‌دهد از فونت، اندازه، رنگ و تراز کردن در متن‌های خود استفاده کنید. همچنین، می‌توانید فهرست‌های حاوی اعداد یا بولت در متن قرار دهید. اضافه شدن این ویژگی‌ها به اپ ایمیل اپل می‌تواند به کاربران در ارسال ایمیل‌های شغلی و اداری کمک کند.

تغییرات کلی در اپلیکیشن Reminders

اپل در iOS 13 قصد دارد با ایجاد تغییرات کلی، استفاده از Reminders را آسان‌تر و کارایی آن را بیشتر کند. در نسخه جدید شما می‌توانید به شیوه فعلی یادآورها را ثبت کنید، اما امکان اضافه کردن تاریخ‌ها، زمان‌ها، تصاویر، مکان‌ها، چک لیست‌ها و پرچم‌ها برای کارایی بیشتر به آن اضافه شده است.

سیری نیز می‌تواند بر اساس آنچه انجام می‌دهید، یادآورهای جدیدی را به شما پیشنهاد کند. در نتیجه اگر کسی به شما برای هماهنگی برنامه پیام دهد، سیری می‌تواند به صورت خودکار یادآور آن را برای شما ثبت کند.

پشتیبانی از سوایپ در صفحه کلید آیفون

بالاخره صفحه کلید آیفون نیز به قابلیت سوایپ برای تایپ مجهز می‌شود. مدت‌هاست بسیاری از کاربران منتظر اضافه شدن این ویژگی هستند و در نهایت اپل در iOS 13 این ویژگی را با نام QuickPath Typing به صفحه کلید آیفون اضافه کرده است. این قابلیت به یادگیری ماشینی مجهز است که مسیرهای کشیده شدن انگشت شما را تشخیص می‌دهد و می‌آموزد و آن را به متن تبدیل می‌کند. همچنین، با استفاده از این ویژگی می‌توان با یک دست بهتر تایپ کرد.

ورود به اپلیکیشن‌ها بدون ارائه‌ی اطلاعات شخصی کاربر

قابلیت جدید Sign in with Apple به توسعه دهندگان اجازه می‌دهد تا دکمه مخصوص این قابلیت را در اپ‌های خود قرار دهند و اپل می‌تواند با یک حساب جدید به هر اپلیکیشنی وارد شود. بعضی برنامه‌ها یا سرویس‌ها ممکن است از کاربر نام یا آدرس ایمیل را درخواست کنند تا در خارج از محیط اپ اطلاعاتی را برای او بفرستند که به آن‌ها اجازه داده می‌شود تا این کار را انجام دهند، اما اپل برای کاربرانی که نگران حریم خصوصی خود هستند راه حلی در نظر گرفته است:

انتخاب با شما خواهد بود که آدرس ایمیل واقعی خود را با اپ یا سرویس مورد نظر به اشتراک بگذارید یا آن را مخفی کنید. اگر بخواهید آدرس ایمیل خود را پنهان کنید، اپل یک آدرس تصادفی اما اختصاصی برای شما می‌سازد که به ایمیل واقعی شما ارسال می‌شود و هر زمان که بخواهید می‌توانید آن را غیر فعال کنید.

کنترل کامل آیفون با کنترل صوتی

با استفاده از قابلیت جدید Voice Control در iOS 13، کاربر می‌تواند کل گوشی خود را تنها با کمک صدای خودش کنترل کند. در واقع این ویژگی نوعی تنظیمات دسترسی است که اپل مدت‌هاست در حال کار روی آن است، اما حالا این قابلیت تماما اداراکی به طور گسترده در دسترس قرار می‌گیرد.

از این پس با توجه به این که همه چیز روی صفحه نام یا عدد خود را دارد، می‌توانید با استفاده از فرمان‌ها و ژست‌های صوتی به گشت و گذار و تایپ کردن بپردازید.

