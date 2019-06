یکی از مشکلاتی که امکان تحقق کامل مفهوم نمایشگرهای بدون حاشیه را در گوشی‌های هوشمند محقق نکرده است، وجود دوربین سلفی است. تلاش شرکت‌هایی مانند سامسونگ و هوآوی در کوچک کردن بریدگی صفحه نمایش یا ایجاد حفره در نمایشگر برای تعبیه دوربین سلفی باز هم بر ظاهر دستگاه و همچنین کارکرد نمایشگر، به ویژه هنگام پخش ویدیو تاثیر می‌گذارد. از طرفی مکانیزم‌های دوربین بیرون جهنده نیز فناوری جدیدی هستند که زمان بیشتری نیاز است تا از دوام و کارایی آن‌ها مطمئن شویم. بنابراین، برخی شرکت‌ها طرحی را برای دوربین سلفی پنهان در زیر صفحه نمایش به ثبت رسانده‌اند.

کمپانی چینی اوپو که در چند سال گذشته توانسته است با نوآوری‌ها و جسارت خود در به کارگیری ایده‌های جدید به شهرت برسد، این بار تیزر محصولی را منتشر کرده است که ظاهرا به زودی مفهوم دوربین‌ سلفی پنهان در زیر صفحه نمایش را عملی می‌کند. در تیزری که برای معرفی این گوشی منتشر شده است، زمان رونمایی از آن را روز ۲۶ ژوئن معادل ۵ تیر ۱۳۹۸ اعلام کرده است.

گوشی هوشمند مورد بحث در متن توییتی که در اکانت رسمی این شرکت چینی منتشر شده به این صورت توصیف شده است:

برای آن‌هایی که به دنبال تجریه نمایشگر بی‌نقص و بدون حاشیه گوشی هوشمند هستند، آماده باشید تا شگفت‌زده شوید. شما اولین بار فناوری دوربین سلفی زیر صفحه نمایش ما را مشاهده می‌کنید.

در حال حاضر از مشخصات دیگر این گوشی، به ویژه دوربین اصلی، نحوه قرار گیری و تعداد لنزهای آن اطلاعاتی منتشر نشده است. اما هنوز زود است که بخواهیم درباره دوربین زیر نمایشگر نظر بدهیم و باید دید پس از عرضه نخستین محصولات مجهز به این فناوری، عملکرد آن‌ها ما را راضی خواهد کرد یا ناامیدانه به سوی بریدگی‌ها و حفره‌ها و دوربین های بیرون جهنده مکانیکی برمی‌گردیم.

مزیت استفاده از این نوع دوربین، محقق کردن مفهوم نمایشگر بدون حاشیه به معنای واقعی کلمه است، اما باید دید آیا این فناوری روی کیفیت عکس‌های سلفی نیز تاثیر می‌گذارد یا خیر. اوپو در روز چهارشتبه هفته آینده در نمایشگاه MWC شانگهای از این گوشی رونمایی خواهد کرد.

