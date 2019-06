خب به نظر می‌رسد که بالاخره گوشی سامسونگ گلکسی فولد دوباره به منوی انتخاب گوشی، بازگشته است. به نقل از وب‌سایت The Investor، یک مقام رده بالا در شرکت سامسونگ اعلام کرده که اولین گوشی این شرکت با نمایشگر تاشو یا همان گلکسی فولد، دوباره برای عرضه آماده شده است.

این خبر را آقای Kim Seong-cheol، یکی از مدیران ارشد سامسونگ، در مراسم روز گذشته Korean Information Display Society رسما اعلام کرده و به طور دقیق گفته است که:

بیشتر مشکلات نمایشگر این گوشی حل شده است و گلکسی فولد آماده عرضه به بازار است.

البته باید به عبارت «بیشتر مشکلات» هم توجه کنیم چراکه به نظر همه مشکلاتی که نمایشگر داخلی این محصول داشته، حل نشده است. حداقل با این خبر، امیدواریم این گوشی جان دوباره‌ای بگیرد و در آینده مشکلاتی که پیش‌تر شاهد آن بودیم، برای صاحبان گلکسی فولد پیش نیاید. پنج روز پیش بود که خبرگزاری The Korea Herald گزارش داده بود که سامسونگ هیچ پیشرفتی در حل مشکلات این گوشی نداشته و بعید به نظر می‌رسد این گوشی عرضه شود. حالا با این خبر، به نظر می‌رسد این خبرگزاری اشتباه می‌کرده و به زودی شاهد عرضه این محصول خواهیم بود.

قبل از همه این ماجراها، قرار بود که گلکسی فولد در ماه آوریل به کسانی که این محصول را پیش‌خرید کرده بودند، تحویل داده شود اما حتما می‌دانید که به وجود آمدن خرابی‌های مختلف برای نمایشگر داخلی گلکسی فولد موجب شد که عرضه این گوشی تا اطلاع ثانوی به تعویق بیفتد. از آن زمان تا کنون، دیگر رقیب سامسونگ در این حوزه یعنی شرکت هواوی نیز تصمیم گرفت تا گوشی Mate X را با تاخیر به بازار عرضه کند و گفت که باید در ماه سپتامبر شاهد عرضه این گوشی باشیم.

در هر صورت، به نظر می‌رسد سامسونگ می‌تواند زودتر از ماه سپتامبر گلکسی فولد را عرضه کند و باید ببینیم که چه تغییراتی در این محصول به وجود آمده تا دیگر شاهد مشکلات قبلی نباشیم. شما درباره این محصول چه فکر می‌کنید؟

منبع: AndroidAuthority

