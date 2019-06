با ۳۰ خودروی محبوب در اینستاگرام آشنا شوید

عکس خودرو یکی از پر طرفدارترین سوژه‌ها در اینستاگرام محسوب می‌شود، اما برخی مدل‌ها بیشتر از بقیه توجه جلب می‌کنند. گزارش یک شرکت بیمه به نام Veygo نشان می‌دهد کاربران اینستاگرام بیشتر از همه عاشق خودروهای اسپورت هستند، اما سدان‌های ارزان‌تر و حتی هاچ‌بک‌های اقتصادی هم طرفداران کمی ندارند. این شرکت در تحقیقات خود با شمارش تعداد پست‌ها و هشتگ‌های هر خودرو، یک لیست تهیه کرده که پر طرفدار ترین خودروها را در اینستاگرام معرفی می‌کند، البته فقط خودروهایی که در حال حاضر هم تولیدشان ادامه دارد. متاسفانه بیشتر این خودروها در بازار ایران حضور ندارند، اما حداقل می‌توانیم از تماشا کردن عکس‌شان لذت ببریم. هرچند وصف لذت تنها نیمی از لذت را به همراه دارد، اما فعلا که چاره دیگری نداریم.

۳۰. آئودی TTS

تعداد دفعات اشاره شده: ۱,۰۷۶,۱۵۷

۲۹. فیات ۵۰۰

تعداد دفعات اشاره شده: ۱,۱۲۹,۷۷۶

۲۸. بی‌‌ام‌دبلیو i8

تعداد دفعات اشاره شده: ۱,۲۲۷,۰۵۰

۲۷. آئودی A1

تعداد دفعات اشاره شده: ۱,۲۹۳,۱۲۲

۲۶. آئودی A3

تعداد دفعات اشاره شده: ۱,۴۵۵,۲۹۹

۲۵. فولوکس واگن گلف

تعداد دفعات اشاره شده: ۱,۴۸۳,۸۱۵

۲۴. آئودی S3

تعداد دفعات اشاره شده: ۱,۳۹۵,۷۵۹

۲۳. بی‌ام‌دبلیو M2

تعداد دفعات اشاره شده: ۱,۵۸۴,۵۹۵

۲۲. مزدا MX-5

تعداد دفعات اشاره شده: ۱,۵۴۳,۱۷۹

۲۱. واکس‌هال کورسا

تعداد دفعات اشاره شده: ۱,۵۲۷,۴۹۳

۲۰. تویوتا کورولا

تعداد دفعات اشاره شده: ۱,۶۳۸,۶۸۴

۱۹. آئودی A4

تعداد دفعات اشاره شده: ۱,۷۲۴,۷۵۶

۱۸. هوندا سیویک Type R

تعداد دفعات اشاره شده: ۲,۰۱۲,۳۳۶

۱۷. پورش ۹۱۱

تعداد دفعات اشاره شده: ۲,۱۹۴,۳۶۱

۱۶. پورش کاررا

تعداد دفعات اشاره شده: ۲,۲۲۴,۸۰۱

۱۵. مینی کوپر

تعداد دفعات اشاره شده: ۲۰,۳۰۰,۱۵۴

۱۴. لامبورگینی هوراکان

تعداد دفعات اشاره شده: ۲,۴۱۵,۱۰۶

۱۳. شورولت سیلورادو

تعداد دفعات اشاره شده: ۲,۴۲۹,۸۲۴

۱۲. سوبارو ایمپرزا

تعداد دفعات اشاره شده: ۲,۸۶۲,۲۴۰

۱۱. بی‌ام‌دبلیو M5

تعداد دفعات اشاره شده: ۳,۰۴۶,۸۵۳

۱۰. آئودی R8

تعداد دفعات اشاره شده: ۳,۰۶۵,۸۵۵

۹. لامبورگینی اونتادور

تعداد دفعات اشاره شده: ۳,۲۷۲,۰۴۸

۸. بی‌ام‌دبلیو M4

تعداد دفعات اشاره شده: ۳,۷۸۶,۸۵۷

۷. شورولت کوروت

تعداد دفعات اشاره شده: ۴,۲۰۸,۸۹۸

۶. شورولت کامارو

تعداد دفعات اشاره شده: ۴,۹۸۱,۹۰۷

۵. جیپ رنگلر (Wrangler)

تعداد دفعات اشاره شده: ۵,۶۵۱,۰۱۸

۴. بی‌ام‌دبلیو M3

تعداد دفعات اشاره شده: ۶,۳۳۰,۶۹۲

۳. نیسان GT-R

تعداد دفعات اشاره شده: ۷,۶۴۴,۹۵۰

۲. هوندا سیویک

تعداد دفعات اشاره شده: ۷,۹۴۶,۸۷۰

۱. فورد ماستنگ

تعداد دفعات اشاره شده: ۱۲,۸۱۲,۹۵۵

منبع: BusinessInsider

