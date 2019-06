طبق گزارش شرکت Counterpoint، حجم بازار گوشی‌های رده‌بالا در جهان در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۹ حدود ۸ درصد کوچک‌تر شده است. این شرکت گوشی‌های گران‌تر از ۴۰۰ دلار را جزو گوشی‌های رده‌بالا قرار می‌دهد. فروش آیفون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کمتر شده که بخشی از این موضوع به افزایش زمان استفاده از آیفون برمی‌گردد. در حال حاضر هر کاربر آیفون به‌صورت میانگین حدود ۳ سال از این گوشی استفاده می‌کند که قبلا این میانگین حدود ۲ سال بود. یکی دیگر از دلایل کاهش این آمار، بحث کاهش فروش در بازار چین است.با وجود تمام این فضایا، در بازار جهانی گوشی‌های رده‌بالا، آیفون با داشتن سهم ۴۷ درصدی همچنان حرف اول را می‌زند.

اگرچه آمریکای شمالی با داشتن ۳۰ درصد از بازار گوشی‌های رده‌بالا همچنان در رتبه اول برای فروش این نوع گوشی‌ها قرار دارد، اما چین هم با داشتن ۲۶ درصد از سهم بازار، مقام دوم را از آن خود کرده است. در هر صورت، به دلیل اینکه در سه‌ماهه نخست امسال بازار گوشی‌ها در چین رونق چندانی نداشته، این موضوع در کاهش فروش جهانی گوشی‌های رده‌بالا نمود یافته است.

گوشی‌های رده‌بالا هواوی هم در مقام سوم قرار دارند و اگرچه سهم بازار آن‌ها در چین بیشتر از آیفون است، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکلات زیادی باید دست و پنجه نرم کنند. گوشی‌های رده‌بالا ۱۸ درصد از کل فروش گوشی‌های این شرکت را تشکیل می‌دهند ولی سودآورترین بخش موبایل هواوی هستند. اما حالا که قرار است فروش گوشی‌های این شرکت کاهش قابل توجهی داشته باشند، این شرکت به ناچار بودجه‌های مربوط به بازاریابی و تحقیق و توسعه را کاهش خواهد داد.

در همین رابطه، سامسونگ از تقلای اپل و هواوی نهایت سود را می‌برد. یک چهارم گوشی‌های رده بالا فروخته شده در سه‌ماهه نخست امسال مربوط به گوشی‌های رده‌بالا گلکسی بوده است. شرکت‌های تازه‌کار برای اینکه بتوانند بخشی از بازار گوشی‌های رده‌بالا را از آن خود کنند، کار سختی در پیش دارند زیرا در این بخش از بازار، سابقه‌ی برند اهمیت زیادی دارد. اما وان‌پلاس نه‌تنها در عرصه جهانی بلکه در آمریکای شمالی هم موفق شده در بازار گوشی‌های رده‌بالا به ۵ شرکت برتر راه پیدا کند.

به گفته تحلیلگران، گوشی‌های ۵G می‌توانند فروش گوشی‌های گران‌قیمت را افزایش دهند. گفته می‌شود در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تمام گوشی‌های ۵G در دسته‌ی گوشی‌های پرچم‌دار و رده‌بالا قرار می‌گیرند و شاید از سال ۲۰۲۱ گوشی‌های میان‌رده هم بتوانند از این فناوری بهره ببرند.

منبع: GSM Arena

