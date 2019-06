۱۷ گوشی هواوی و چند گوشی آنر اندروید Q را دریافت خواهند کرد

تحریم آمریکا علیه هواوی وضعیت ارائه آپدیت اندروید را برای گوشی‌های این شرکت بسیار پیچیده کرده ولی ظاهرا معافیت ۹۰ روزه گوگل این امکان را برای هواوی فراهم کرده که بتواند اندروید Q را برای تعداد زیادی از گوشی‌های خود ارائه دهد. به دلیل نگرانی‌های ایجاد شده در رابطه با این تحریم، این شرکت بخش Huawei Answers در سایت خود راه‌اندازی کرده تا پاسخگوی سوالات کاربران خود باشد.

در پاسخ به یکی از سوالات آمده: «محبوب‌ترین گوشی‌های فعلی ما، شامل گوشی‌های سری P30، اندروید Q را دریافت خواهند کرد. در حقیقت، در حال حاضر نسخه آزمایشی اندروید Q برای هواوی میت ۲۰ پرو عرضه شده و مجوز مربوط به دریافت نسخه نهایی این سیستم‌عامل را دریافت کرده.» علاوه بر گوشی‌های سری P30 و میت ۲۰ پرو، این شرکت فهرست تمام گوشی‌هایی که برای دریافت مجوز دسترسی اندروید Q ثبت کرده، منتشر کرده است که در ادامه می‌توانید این فهرست را مشاهده کنید:

P30 پرو

P30

P30 لایت

میت ۲۰

میت ۲۰ پرو

میت ۲۰ پورشه دیزاین

پی اسمارت ۲۰۱۹

پی اسمارت پلاس ۲۰۱۹

پی اسمارت زد

میت ۲۰ ایکس

مدل ۵G میت ۲۰ ایکس

P20 پرو

P20

میت ۱۰ پرو

میت ۱۰ پورشه دیزاین

میت ۱۰

میت ۲۰ لایت

در همین رابطه سایت Android Authority به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده که گوشی‌های آنر ۲۰، آنر ۲۰ پرو و آنر ۲۰ لایت و دیگر گوشی‌های مهم آنر که در سال ۲۰۱۹ عرضه می‌شوند هم اندروید Q را دریافت می‌کنند. یکی دیگر از نگرانی‌های مربوط به آپدیت این گوشی‌ها این است که آیا با عرضه اندروید Q همچنان می‌توانند از سرویس‌های گوگل استفاده کنند یا نه که ظاهرا چنین مشکلی برای آن‌ها ایجاد نمی‌شود.

در نهایت معلوم نیست که اندروید Q چه زمانی روانه‌ی این گوشی‌های هواوی می‌شود ولی به نظر می‌رسد هواوی با تمام قوا در این راستا در حال حرکت است. اندروید پای سال گذشته در ماه آگوست عرضه شد و از آنجایی که مهلت معافیت ۹۰ روزه گوگل در این ماه به پایان می‌رسد، هواوی امیدوار است که پیش از به پایان رسیدن این معافیت بتواند نسخه نهایی اندروید Q را برای گوشی‌های موردنظر دریافت کند.

