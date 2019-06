سامسونگ از گلکسی اس ۹ که سال گذشته عرضه شد، به بهره‌گیری از دوربین مبتنی بر دیافراگم متغیر روی آورده است. این مشخصه به دوربین‌ها اجازه می‌دهد که در محیط پر نور شفافیت عکس‌ها را ارتقا بدهند و در محیط‌های کم‌نور هم عملکرد قابل توجهی داشته باشند. حالا به‌نظر می‌رسد سامسونگ این بار بلندپروازانه‌تر عمل کرده و ظاهرا دوربین گلکسی نوت ۱۰ از سه اندازه دیافراگم بهره می‌برد.

به گفته اکانت توییتری Ice Universe که ید طولایی در افشای اطلاعات صحیح دارد، دوربین این گوشی می‌تواند از سه دیافراگم F/1.5، F/1.8 و F/2.4 استفاده کند. برای مقایسه باید بگوییم که دوربین جدیدترین پرچم‌داران سامسونگ از دیافراگم متغیر F/1.5 و F/2.4 بهره می‌برند.

دیافراگم در اندازه F/1.5 به کاربران اجازه می‌دهد که در محیط‌های کم‌نور عکس‌های بهتری را ثبت کنند زیرا در این اندازه، گشودگی دریچه لنز تا حد زیادی باز است و به همین خاطر نور بیشتری روانه‌ی سنسور می‌شود. در ضمن با بهره‌گیری از این اندازه، می‌توان عکس‌هایی با عمق میدان کمتر را ثبت کرد.

اندازه دیافراگم F/2.4 بیشتر مناسب ثبت عکس‌های شفاف‌تر با عمق میدان وسیع‌تر در محیط‌های پر نور است. در این میان، با ارائه‌ی اندازه دیافراگم F/1.8 کاربران برای ثبت عکس‌های موردنظر خود دستشان بازتر خواهد بود.

سامسونگ در تاریخ ۷ آگوست (۱۶ مرداد) قرار است از دو گوشی گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پرو رونمایی کند. هنوز معلوم نیست که آیا این مشخصه روانه‌ی هر دو مدل می‌شود یا اینکه فقط مدل پرو مبتنی بر آن خواهد بود.

