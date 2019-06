سال گذشته گوگل در کنار پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس‌ال از تبلت پیکسل اسلیت هم رونمایی کرد که البته هیچوقت در جلب نظر کاربران موفق ظاهر نشد. این تبلت مبتنی بر سیستم‌عامل Chrome OS بود و گوگل امیدوار بود که بتواند در این زمینه به موفقیت قابل توجهی برسد.

اما حالا طبق اعلام رسمی گوگل، این شرکت به‌طور کامل از توسعه‌ی تبلت‌های جدید دست کشیده است. این یعنی جانشینی برای پیکسل اسلیت روانه‌ی بازار نخواهد شد و گوگل هم دیگر تبلت‌های جدید مبتنی بر Chrome OS یا اندروید نمی‌سازد. گفته می‌شود گوگل مشغول توسعه دو تبلت بوده که هر دو کوچک‌تر از پیکسل اسلیت هستند اما چند روز قبل وقتی که مدیران ارشد بالاخره تصمیم مربوط به کنار گذاشتن توسعه تبلت‌ها را اتخاذ کرده‌اند، روند ساخت این دو تبلت هم به‌طور کامل متوقف شده است.

بخش سخت‌افزاری گوگل از این به بعد می‌خواهد تمرکز اصلی خود را به ساخت لپ‌تاپ‌های مبتنی بر Chrome OS و گوشی‌های پیکسل معطوف کند. در حقیقت، گفته می‌شود که تا انتهای سال جاری، گوگل از یک لپ‌تاپ پیکسل‌بوک جدید رونمایی می‌کند که شاید این رونمایی همزمان با مراسم معرفی گوشی‌های پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال انجام شود.

از آنجایی که خود گوگل‌ به فروش بسیار پایین پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس‌ال اعتراف کرده، احتمالا اوضاع فروش برای تبلت پیکسل اسلیت بسیار بدتر بوده است. البته لازم به ذکر است که گوگل اعلام کرده تا ژوئن ۲۰۲۴ از این تبلت پشتیبانی می‌کند.

«ریک اوسترلوه» (Rick Osterloh) نائب رییس ارشد بخش سخت‌افزاری گوگل‌ اعلام کرده که تیم‌های کروم و اندروید به‌طور کامل به همکاری بلند مدت با شرکای موردنظر در زمینه‌ی توسعه تبلت‌ها در تمام بخش‌های بازار (مصرفی، سازمانی، آموزشی) متعهد هستند.

منبع: GSM Arena

The post گوگل ساخت تبلت را به طور کامل کنار گذاشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala