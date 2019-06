درخواست کمک از واتس اپ برای پیدا کردن مسافری گم شده در استرالیا

یک هیچ‌هایکر ۱۸ ساله بلژیکی، آخرین بار از هاستل خود در شهر New South Wales در استرالیا خارج شده و از آن زمان تاکنون دیده نشده است. حالا تقریبا دو هفته از این ماجرا می‌گذرد و پدر وی طی یک درخواست احساسی و ملتمسانه، از واتس اپ می‌خواهد پیام‌های آخر وی که رمزنگاری شده است را فاش کند تا بتوانند سرنخی از این جوان ۱۸ ساله پیدا کنند.

اسم این فرد، Theo Hayez است و او هشت ماهی است که کوله پشتی خود را برداشته و دور تا دور استرالیا را سفر می‌کند و می‌گردد. زمان گم شدن اون به ۱۶ خردادماه برمی‌گردد و از آن زمان، وی دیگر به هاستل خود بازنگشته است. او حتی پاسپورت و دیگر مدارک خود را هم در هاستل جا گذاشته و با خود نبرده است. به گفته اداره پلیس شهر New South Wales، او در حال آماده شدن برای برگشت به کشور خود یعنی بلژیک بوده است.

هفته گذشته، Laurent Hayez، پدر او، به استرالیا سفر کرد تا در پیدا کردن او کمک کند. در یک کنفرانس خبری که در دوشنبه گذشته و در دفتر پلیس برگزار شد، Laurent Hayez درخواست عمومی برای دریافت اطلاعات واتس اپ پسرش از این شرکت را مطرح کرد و گفت:

ما می‌دانیم که تئو شب قبل از اینکه گم شود، از واتس اپ استفاده کرده است. ما سیاست‌های محرمانه ماندن اطلاعات کاربران را درک می‌کنیم و به آن احترام می‌گذاریم. اما با این وجود، موضوع کمک به یک فردی است که در خطر جدی قرار دارد. ضروری است که مققان بدون تاخیر به حساب واتس اپ تئو دسترسی داشته باشند. حالا هر دقیقه اهمیت دارد…

اوایل روز دوشنبه، پلیس این شهر تصاویر دوربین مدار بسته‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد تئو با لباسی که آخرین بار دیده شده، در یک فروشگاه حضور داشته و تاریخ ویدیو نیز به دهم خردادماه برمی‌گردد.

در یک هفته گذشته، مردم به صورت فعال در پیدا کردن تئو مشارکت کرده‌اند. رییس پلیس این منطقه گفته که کارآگاهانشان درحال دنبال کردن تمامی سرنخ‌ها هستند تا بتوانند ردی از تئو پیدا کنند.

در این بین واتس اپ هم در یک بیانیه اعلام کرده که در چارچوب قوانین خود، در حال همکاری با پلیس است. واتس اپ به پیام‌هایی که به رمزگذاری شده‌اند، دسترسی ندارد اما می‌تواند به برخی اطلاعات مثل اینکه آخرین بار کاربران چه زمانی از واتس اپ استفاده کرده‌اند و با چه IP وارد این اپلیکیشن شده‌اند، دسترسی داشته باشد. در بیانیه واتس اپ ذکر شده که «واتس اپ عمیقا به امنیت کاربران خود اهمیت می‌دهد و ما با Theo Hayez و خانواده او، همدردی می‌کنیم».

در آمریکا نیز پلیس به شدت تلاش می‌کند تا شرکت‌های تکنولوژی را در چنین مواردی وادار به کمک کند. به نقل از مقاله‌ای درباره بازبینی قوانین از هاروارد که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، فیسبوک از ژانویه تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۷، حدود ۳۳ هزار حکم درخواست اطلاعات از نهادهای قانون گذاری داشته است. از این تعداد ۱۳۳۹۳ مورد مربوط به حکم جست‌وجو و ۷۷۳۲ مورد احضار مربوط به ۵۲۲۸۰ کاربر این شبکه اجتماعی بوده است. به نقل از همین مقاله، از بین سه غول دنیای تکنولوژی یعنی فیسبوک، گوگل و توییتر، حداقل برخی اطلاعات در ۸۰ درصد موارد، به نهادهای مربوطه داده شده است.

یک گزارش دیگر در سال ۲۰۱۸ منتشر شد که نشان می‌داد مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک در شهر واشنگتن دی‌سی، خواستار ایجاد یک سازمان جدید به نام National Digital Evidence Office شد تا در چارچوب قوانین جدید، اطلاعات دیجیتال کاربران تا جای ممکن ثبت شود.

اگرچه در ایالات متحده قانون فدرالی برای جمع‌آوری اطلاعات دیجیتال کاربران وجود ندارد اما قانونی مشابه در سال ۲۰۱۶ و توسط بریتانیا ثبت شده که بستری ایجاد می‌کند تا پلیس بتواند در موارد این چنینی، اطلاعات کاربران سرویس‌هایی مثل گوگل و فیسبوک را بتواند رمزگشایی کند. البته این قانون هم مخالفان زیادی دارد. استرالیا نیز سعی دارد قوانینی مشابه تصویب کند اما هنوز موانع زیادی در این راه وجود دارد.

وقتی بلژیک را ترک کردم، به لوکاس، برادر کوچک‌تر تئو، قول دادم که برادرش را به خانه خواهم آورد. لطفا به من کمک کنید تا بتوانم سر قولم بمانم.

این آخرین صحبت‌های پدر تئو در کنفرانس خبری بود. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟ آیا شرکت‌هایی همچون واتس اپ باید اطلاعات خود را در موارد این چنینی در اختیار پلیس بگذارند و سیاست‌های امنیتی خود را زیر پا بگذارند یا همه در برابر قانون برابرند؟

منبع: Gadgets 360

