هواوی از سه گوشی سری نوا ۵ رونمایی کرد

هواوی روز گذشته با برگزاری یک مراسم در چین، از گوشی‌های نوا ۵ پرو، نوا ۵ و نوا ۵i رسما پرده‌برداری کرد. در ادامه به مشخصات و ویژگی‌های این گوشی‌ها می‌پردازیم.

هواوی نوا ۵ پرو

این گوشی گل سرسبد خانواده نوا ۵ محسوب می‌شود و از بین ویژگی‌های شاخص آن می‌توانیم به نمایشگر اولد، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و بدنه‌های رنگارنگ اشاره کنیم. نمایشگر ۶.۳۹ اینچی این گوشی از رزولوشن فول HD پلاس بهره می‌برد و در بخش فوقانی آن، یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی در بریدگی قطره‌ای شکل تعبیه شده است.

در پنل پشتی این گوشی شاهد دوربین چهارگانه متشکل از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربید واید ۱۶ مگاپیکسلی، دوربین تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی هستیم.

قلب تپنده نوا ۵ پرو تراشه پرچم‌دار کایرین ۹۸۰ است و در کنار آن ۸ گیگابایت حافظه رم در نظر گرفته شده و کاربران از بین مدل‌های مبتنی بر ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی حق انتخاب دارند. این گوشی از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ سریع ۴۰ واتی پشتیبانی می‌کند. قیمت مدل پایه این گوشی ۴۳۵ دلار است و برای خرید مدل مجهز به ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی باید مبلغ ۵۰۰ دلار بپردازید. علاوه بر این، کاربران می‌توانند مدل خاصی از این گوشی را خریداری کنند که همراه با ایرفون مخصوص FreeLace بنفش رنگ عرضه می‌شود و قیمت آن ۵۵۰ دلار است.

هواوی نوا ۵

هواوی نوا ۵ نخستین گوشی این شرکت است که از تراشه تازه‌نفس کایرین ۸۱۰ بهره می‌برد. این تراشه مجهز به دو هسته قدرتمند A76 است که از فرکانس ۲.۲۷ گیگاهرتز استفاده می‌کنند و در کنار آن باید به ۶ هسته کورتکس A55 مبتنی بر فرکانس ۱.۸۸ گیگاهرتز و تعبیه پردازنده گرافیکی Mali-G52 MP6 اشاره کنیم.

به غیر از این موضوع، از لحاظ دیگر مشخصه‌ها بین این گوشی و نوا ۵ پرو تفاوتی وجود ندارد و مانند آن از نمایشگر اولد و دوربین چهارگانه بهره می‌برد. البته کاربران برای خرید این گوشی فقط می‌توانند مدل مجهز به ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی را با قیمت ۴۳۵ دلار خریداری کنند.

هواوی نوا ۵i

تراشه هواوی نوا ۵i نسبت به ۲ برادر خود چندان هیجان‌انگیز نیست زیرا این گوشی از تراشه کایرین ۷۱۰ بهره می‌برد ولی در عوض به‌لطف داشتن نمایشگر حفره‌دار، طراحی شاخصی دارد. در پنل پشتی در کنار حسگر اثر انگشت، شاهد دوربین چهارگانه تشکیل شده از دوربین اصلی ۲۴ مگاپیکسلی، دوربین واید ۸ مگاپیکسلی، دوربین تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی هستیم. کاربران از بین مدل‌های مجهز ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی یا ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی حق انتخاب دارند.

ظرفیت باتری این گوشی ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت است ولی فقط از شارژ ۱۸ واتی پشتیبانی می‌کند. این گوشی در رنگ‌های مشکی، قرمز و آبی با قیمت ۲۹۰ یا ۳۲۰ دلار روانه‌ی بازار می‌شود.

