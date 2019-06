تبلت هواوی مدیاپد M6 در دو مدل ۸.۴ و ۱۰.۸ اینچی رونمایی شد

روز گذشته شرکت هواوی در کنار معرفی سه گوشی نوا ۵، از تبلت مدیاپد M6 رونمایی کرد که در مدل‌های ۸.۴ اینچی و ۱۰.۸ اینچی روانه‌ی بازار می‌شود و به غیر از اندازه نمایشگر، فقط از لحاظ اندازه باتری با یکدیگر تفاوت دارند.

هر دو مدل مدیاپد M6 از پنل LCD با رزولوشن ۲۵۶۰ در ۱۶۰۰ بهره می‌برند و نسبت به دیگر تبلت‌ها، حاشیه‌ی اطراف نمایشگر نسبتا باریک محسوب می‌شود. مدل ۱۰.۸ اینچی از باتری ۷۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و مدل کوچک‌تر از باتری ۶۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

برای هر دو تبلت دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی و دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی در نظر گرفته شده است. قلب تپنده تبلت مدیاپد M6 تراشه پرچم‌دار کایرین ۹۸۰ است که در کنار آن ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قرار دارد. این تبلت از رابط کاربری EMUI 9.1 که مبتنی بر اندروید ۹.۱ است، بهره می‌برد. مدیاپد M6 از کیبورد پشتیبانی می‌کند و در بدنه آن پورت USB-C، جک هدفون و درگاه کارت microSD دیده می‌شود.

قیمت مدل پایه نوع ۱۰.۸ اینچی مدیاپد M6 وای‌فای که از ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد، ۳۳۵ دلار است و گران‌ترین مدل آن هم که مبتنی بر ۴/۱۲۸ گیگابایت حافطه رم و حافظه داخلی است و از سیم‌کارت پشتیبانی می‌کند، با قیمت ۵۱۰ دلار فروخته می‌شود. مدل ۴/۶۴ گیگابایتی نسخه ۸.۴ اینچی وای‌فای ۲۹۰ دلار قیمت دارد و گران‌ترین مدل که مبتنی بر ۴/۱۲۸ گیگابایت است و از درگاه سیم‌کارت بهره می‌برد، با قیمت ۳۹۲ دلار روانه‌ی بازار می‌شود.

